«Локомотив» оспорит желтую карточку Рыбчинского

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Локомотив» обратился в комитет по поводу отмены желтой карточки полузащитника Дмитрия Рыбчинского.
«Локомотив» в воскресенье обыграл «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ. Рыбчинский получил желтую карточку на седьмой минуте игры, она стала для него четвертой в нынешнем сезоне чемпионата страны. Перебор предупреждений ведет к автоматической дисквалификации на одну встречу.
Сегодня будут рассмотрены общие вопросы по женскому футболу и трем лигам. Было одно обращение по [отмене четвертой желтой] карточке — от «Локомотива» по поводу Рыбчинского.