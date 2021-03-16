«Локомотив» оспорит желтую карточку Рыбчинского

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сегодня, 09:46

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Локомотив» обратился в комитет по поводу отмены желтой карточки полузащитника .

«Локомотив» в воскресенье обыграл «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ . Рыбчинский получил желтую карточку на седьмой минуте игры, она стала для него четвертой в нынешнем сезоне чемпионата страны. Перебор предупреждений ведет к автоматической дисквалификации на одну встречу.