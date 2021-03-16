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«Локомотив» оспорит желтую карточку Рыбчинского

сегодня, 09:46

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Локомотив» обратился в комитет по поводу отмены желтой карточки полузащитника Дмитрия Рыбчинского.

«Локомотив» в воскресенье обыграл «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ. Рыбчинский получил желтую карточку на седьмой минуте игры, она стала для него четвертой в нынешнем сезоне чемпионата страны. Перебор предупреждений ведет к автоматической дисквалификации на одну встречу.

Сегодня будут рассмотрены общие вопросы по женскому футболу и трем лигам. Было одно обращение по [отмене четвертой желтой] карточке — от «Локомотива» по поводу Рыбчинского.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:10
Весёлый чемп у нас пошёл ,все комиссии и комитеты при деле. Некогда пот со лба смахнуть...
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 09:59
Оспорить можно, а толку?
beefs
beefs
сегодня в 09:52
надо же всем не нравятся предупреждения и все требуют отмены их, вот к чему приводит необъективность наших судей, обидно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:48
Не чего не изменится!
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