Морганс: «ЦСКА добьется хороших результатов в еврокубках в будущем»

Тренер по физподготовке ЦСКА Райланд Морганс поделился мнением о неудачном выступлении «армейцев» в еврокубках.

Не хочу говорить про другие российские клубы, это не моя область ответственности. Задача ЦСКА , безусловно, в том, чтобы успешно выступать на международной арене. Перед нами была поставлена задача – привнести определенные европейские методы и попытаться смешать их с тем, что здесь уже действует и хорошо развито.

В команде и ранее присутствовали очень хорошие идеи, которые действительно работают. У ЦСКА сейчас молодая, многообещающая, перспективная команда, и я не сомневаюсь, что ребята будут серьезно прибавлять, станут сильнее физически, морально, технически и тактически. Верю, что наш нынешний подход пойдет на пользу не только молодым игрокам, но и опытным, достаточно зрелым футболистам.