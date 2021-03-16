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Морганс: «ЦСКА добьется хороших результатов в еврокубках в будущем»

сегодня, 17:50

Тренер по физподготовке ЦСКА Райланд Морганс поделился мнением о неудачном выступлении «армейцев» в еврокубках.

Не хочу говорить про другие российские клубы, это не моя область ответственности. Задача ЦСКА, безусловно, в том, чтобы успешно выступать на международной арене. Перед нами была поставлена задача – привнести определенные европейские методы и попытаться смешать их с тем, что здесь уже действует и хорошо развито.

В команде и ранее присутствовали очень хорошие идеи, которые действительно работают. У ЦСКА сейчас молодая, многообещающая, перспективная команда, и я не сомневаюсь, что ребята будут серьезно прибавлять, станут сильнее физически, морально, технически и тактически. Верю, что наш нынешний подход пойдет на пользу не только молодым игрокам, но и опытным, достаточно зрелым футболистам.

Если мы со временем сумеем поднять все элементы и развить их, то сможем достичь самой главной нашей задачи. И когда ЦСКА в следующий раз будет играть в Европе, мы, надеюсь, добьемся хороших результатов и порадуем многочисленную армию наших поклонников.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 18:50
Ну хотя бы физикой тянули бы , тот же динамо Загреб по физике выше на голову и краснодар и цска
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:45
Так и раньше ЦСКА добивался хороших результатов, которые ещё никому не покорились из команд РПЛ.
Сегодня 16 марта 2010 года ЦСКА первый Российский клуб вышел в 1/4 финала Л/Ч.
Севилья - ЦСКА 1:2
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:24
Половина состава армейцев недееспособна для выступлений в Европе. По многим параметрам. Подтягивай не подтягивай их к "старушке", но если ты к 23 годам не сформировался как футболист, способный конкурировать с НИМИ, толку от таких футболистов не будет. Если в несильном чемпионате России они совершают косяки и играют через пень колоду, то что от них ждать хотя бы в Лиге Европы ? Г-н Морганс, не волнуйте своих болельщиков напрасными ожиданиями, а то они теперь спать перестанут в предвкушении будущих побед, которые вы им наобещали.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:11
Вот это слово Если, почему-то всегда ключевое, и спросить бывает не с кого. Потому что.... . Всем добра!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:01
Что то в его словах от Остапа Бендера. Хотя он и англичанин!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 18:00
В далёком будущем
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:59
Не говори гоп пока не перепрыгнешь.
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