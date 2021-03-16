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Сёмин: «В „Локо“ Иосифов почти основной, а кем он будет в „Вильярреале“»?

сегодня, 17:27

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что полузащитник «железнодорожников» Никита Иосифов в скором времени перейдёт в «Вильярреал».

Конечно, я помню Иосифова, он у нас тренировался, был в команде, в молодежной был. Он, вне сомнений, парень талантливый, но я не понимаю одного: игрок воспитывался в академии «Локомотива» и не продлевает с клубом контракт. Это неправильно. Академия и клуб вложили в него много души, сердца и финансов, а человек тут же покидает команду. Плюсов я здесь никаких не вижу. Тем более, что его уже стали привлекать к основному составу. Человек из нашей школы должен оставаться и подписывать контракт с клубом. В любом случае, если переход в «Вильярреал» состоится, он еще должен пройти достаточно большой путь, чтобы там заиграть.

А так, он очень способный и перспективный футболист. У него хорошая скорость, он достаточно окреп, при мне такой силы у него еще не было. Сейчас Никита действительно прибавил в этих качествах. Но все-таки я считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу — не совсем правильный путь. В «Локомотиве» уже был почти в основном составе, а кем он сейчас будет в «Вильярреале»? Он будет тренироваться с молодежной командой и возможно когда-нибудь один раз его возьмут на тренировку с основой. Они за него заплатят большие деньги? Нет. Если бы они много отдали за него, тогда бы более бережно к нему отнеслись. Такая же история с Миранчуком: заплатили бы за него 30 миллионов, он бы в «Аталанте» постоянно играл, а не так.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:25
Палыч, кончай. Мариновать игроков российская практика, пусть пробуется где-то дальше.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:48
Почти это как?
Ты или основной или на подхвате...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 18:25
Ехал в Вильярреал а приедет в Спартак или Зенит на старость зарабатывать)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:23
Чалова пример напомнить?
beefs
beefs
сегодня в 17:50
там неизвестность, здесь неизвестность, так где же лучше...
Альфамен
Альфамен
сегодня в 17:47
Проблема в том,что у нас ужасно некомпетентное руководство,просто бездари и нет никакой ответственности за их ошибки.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:36
Это будет его выбор.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:29
Такое ощущение, что трансфер уже состоялся и все начинают высказывать свое мнение...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:29
А. Там он будет запасной
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