Сёмин: «В „Локо“ Иосифов почти основной, а кем он будет в „Вильярреале“»?

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал новость о том, что полузащитник «железнодорожников» в скором времени перейдёт в «Вильярреал».

Конечно, я помню Иосифова, он у нас тренировался, был в команде, в молодежной был. Он, вне сомнений, парень талантливый, но я не понимаю одного: игрок воспитывался в академии «Локомотива» и не продлевает с клубом контракт. Это неправильно. Академия и клуб вложили в него много души, сердца и финансов, а человек тут же покидает команду. Плюсов я здесь никаких не вижу. Тем более, что его уже стали привлекать к основному составу. Человек из нашей школы должен оставаться и подписывать контракт с клубом. В любом случае, если переход в «Вильярреал» состоится, он еще должен пройти достаточно большой путь, чтобы там заиграть.