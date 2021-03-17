Флик: «Хотим победить и в ответном матче с „Лацио“»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от ответного матча с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Италии завершилась разгромной победой мюнхенцев (4:1).

Мы хотим победить и в этом матче. У нас за спиной хорошая серия, которую мы хотим продлить. Победа в домашних стенах особенно важна, так как она укрепит нашу уверенность в своих силах. Мы должны показать хорошую игру. «Лацио» — это команда, которая может играть в очень хороший футбол и которая знает, как забивать голы. Поэтому мы должны быть начеку с самых первых минут.