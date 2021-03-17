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Флик: «Хотим победить и в ответном матче с „Лацио“»

17 марта 2021, 06:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Италии завершилась разгромной победой мюнхенцев (4:1).

Мы хотим победить и в этом матче. У нас за спиной хорошая серия, которую мы хотим продлить. Победа в домашних стенах особенно важна, так как она укрепит нашу уверенность в своих силах. Мы должны показать хорошую игру. «Лацио» — это команда, которая может играть в очень хороший футбол и которая знает, как забивать голы. Поэтому мы должны быть начеку с самых первых минут.

Флик также сообщил, что голкипер команды Мануэль Нойер и вингер Кингсли Коман могут пропустить ответную встречу с «Лацио».

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Все комментарии
Andrejka
Andrejka
17 марта в 14:18
Такое ощущение что все эти комментарии с игры фифа копируют, все тоже самое можно дать там на выбор, они там наверно тоже на выбор кнопки давят.
Qatar Airways
Qatar Airways
17 марта в 08:30
Для Баварии это будет сделать не трудно. Лацио сейчас не соперник мюнхенцам.

Вoлхв
Вoлхв
17 марта в 08:06
Ну все правильно...это желание победителя!
beefs
beefs
17 марта в 07:48
Удачи, должно получиться, желаем...
STVA 1
STVA 1
17 марта в 07:26
Нормальное желание
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 07:18
Помоему никаких проблем не возникнет.
ОПС
ОПС
17 марта в 07:03
Хотеть, конечно не вредно. Пробуйте.
КЭТиК
КЭТиК
17 марта в 07:03
Это будет сделать несложно.
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