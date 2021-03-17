Куртуа: «„Аталанта“ много забивает, но мы пропустили лишь раз со стандарта»

Вратарь «Реала» прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и гол нападающего бергамасков .

Мы отлично сыграли в обороне. Мы знаем, как прессинговать и когда отходить назад. Мне пришлось пару раз спасти ворота после ударов Сапаты, а затем случился гол Муриэля...

На самом деле, я думал, что в мой угол будет бить Малиновский, и позже он сказал мне, что таким был их изначальный план. Но Муриэль посмотрел, где я стою, и исполнил отличный штрафной.

Я доволен выступлением и выходом в следующий раунд. Мы приложили много усилий и могли забить больше. «Аталанта» — команда, которая забивает много мячей в Италии, но нам забила только один, и это был гол со стандарта.