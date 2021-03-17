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Куртуа: «„Аталанта“ много забивает, но мы пропустили лишь раз со стандарта»

17 марта 2021, 06:33
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и гол нападающего бергамасков Луиса Муриэля.

Мы отлично сыграли в обороне. Мы знаем, как прессинговать и когда отходить назад. Мне пришлось пару раз спасти ворота после ударов Сапаты, а затем случился гол Муриэля...

На самом деле, я думал, что в мой угол будет бить Малиновский, и позже он сказал мне, что таким был их изначальный план. Но Муриэль посмотрел, где я стою, и исполнил отличный штрафной.

Я доволен выступлением и выходом в следующий раунд. Мы приложили много усилий и могли забить больше. «Аталанта» — команда, которая забивает много мячей в Италии, но нам забила только один, и это был гол со стандарта.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 09:36
Хотел победы Аталанте!
Djebrael
Djebrael
17 марта в 08:09
Ну наверное Реал больше хотел выиграть...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 марта в 07:46
Для Реала Аталанта не представляла никакой угрозы.
sv_1969
sv_1969
17 марта в 07:27
Жаль что Аталанта не прошла
mihaluch
mihaluch
17 марта в 06:49
Реал был опытнее и сильнее.
ОПС
ОПС
17 марта в 06:45
Победа всегда радует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 06:45
Хорошо для кипера...
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