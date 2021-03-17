ГлавнаяНовости

Фонсека отказался от предложения возглавить «Спартак»

17 марта 2021, 21:07

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека отказался от предложения «Спартака», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, московский клуб предложил 48-летнему португальскому специалисту должность главного тренера по окончании текущего сезона, но Фонсека отклонил предложение, так как сосредоточен на результатах римского клуба и хочет продолжать работу именно в «Роме».

Контракт Фонсеки с «Ромой» истекает этим летом. По завершении сезона должность главного тренера «Спартака» покинет Доменико Тедеско.

Все новости
Слухи33-летний главный тренер «Кайрата» может возглавить «Краснодар»
Вчера, 15:09 Комментарии44
СлухиМусаев лично решил подать в отставку с должности тренера «Краснодара»
03 апреля Комментарии12
СлухиМусаев покинул должность главного тренера «Краснодара»
03 апреля Комментарии50
СлухиРуководство «Уфы» готово принять отставку Рахимова
03 апреля Комментарии5
СлухиКонтракт Олича с ЦСКА будет рассчитан на два года
01 апреля Комментарии14
Слухи«Спартак» намерен назначить тренера из Германии вместо Тедеско
30 марта Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
leopit
leopit
19 марта в 20:29
ВСе в отказ,все боятся Спартака ,как огня!
Брулин
Брулин
18 марта в 11:20
Медиадиректор «Спартака»: «Фонсеку никогда не рассматривали как кандидата в список тренеров»
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 марта в 03:38
А Фонсека не дурак.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 марта в 02:13
Фонсека даже не знает куда его зовут.
Ironigor
Ironigor ответ dzvinka (раскрыть)
18 марта в 00:07
И вообще, кто это такэ ?)))
dzvinka
dzvinka ответ Ironigor (раскрыть)
18 марта в 00:02
ответ Фонсеки был из разряда... "да за кого вы меня принимаете?!")))
вот уж действительно сказочное предложение))
Ironigor
Ironigor
17 марта в 23:27
Было бы глупо думать, что он согласится перейти в Спартак!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ermak6848 (раскрыть)
17 марта в 22:53
Ночью разве всех разглядишь...))
Шуnя771
Шуnя771 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
17 марта в 22:53
Мну конечно извиняется.... Значит свой человек есть и в Италии!))
ermak6848
ermak6848 ответ Шуnя771 (раскрыть)
17 марта в 22:34
Может опять Вася УТКИН " крякнул "....
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Трезвый повар (раскрыть)
17 марта в 22:23
Так источник указан и он явно из Италии!))) tuttomercatoweb.com
Шуnя771
Шуnя771
17 марта в 22:18
Утка.
stanichnik
stanichnik
17 марта в 22:16
Видать не прозвучало предложение от которого бы он не смог отказаться.)))
oFANATo
oFANATo
17 марта в 22:15
Рому на спартак не меняют....
Caniggia
Caniggia
17 марта в 22:11
И даже Фонсека к нам не поедет!
просто_так
просто_так ответ Трезвый повар (раскрыть)
17 марта в 22:11
А Вы хотели чтобы они писали "по мнению нашего издания"?)
Dima salev
Dima salev
17 марта в 22:07
Если до конца сезона его уволят тогда он сам прибежит к Спартак для подписания контракта
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 марта в 21:51
Отказался и хорошо. С нас Тедеско хватит. Нужен тренер Россиянин.
izrafel
izrafel
17 марта в 21:34
Даже вопросов к Паулу не возникает почему он так сделал.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 21:30
Что ему там делать...
particular
particular
17 марта в 21:17
Молодой... Зелёный ещё и не понимает открывающихся перспектив 😉
Рыжая Борода
Рыжая Борода
17 марта в 21:17
Приличный тренер, неплохо с Шахтой получалось, можно рассматривать данного кандидата
makkie
makkie
17 марта в 21:14
Так он в Роме работает, какой смысл срываться в Россию?
Остапчук 67
Остапчук 67
17 марта в 21:11
К сожалению есть Федун - кто бы ни стал тренером...
beefs
beefs
17 марта в 21:10
и правильно сделал...
Трезвый повар
Трезвый повар
17 марта в 21:10
Меня всегда радует фраза "по информации источника")) Значит в руководстве Спартака есть чел который сливает инсайдерскую инфу?
STVA 1
STVA 1
17 марта в 21:10
Зачем это Федуну!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100