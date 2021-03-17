Фонсека отказался от предложения возглавить «Спартак»

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17 марта 2021, 21:07

Главный тренер «Ромы» отказался от предложения «Спартака», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, московский клуб предложил 48-летнему португальскому специалисту должность главного тренера по окончании текущего сезона, но Фонсека отклонил предложение, так как сосредоточен на результатах римского клуба и хочет продолжать работу именно в «Роме».

Контракт Фонсеки с «Ромой» истекает этим летом. По завершении сезона должность главного тренера «Спартака» покинет Доменико Тедеско.