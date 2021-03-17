Фонсека отказался от предложения возглавить «Спартак»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека отказался от предложения «Спартака», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, московский клуб предложил 48-летнему португальскому специалисту должность главного тренера по окончании текущего сезона, но Фонсека отклонил предложение, так как сосредоточен на результатах римского клуба и хочет продолжать работу именно в «Роме».
Контракт Фонсеки с «Ромой» истекает этим летом. По завершении сезона должность главного тренера «Спартака» покинет Доменико Тедеско.
вот уж действительно сказочное предложение))
вот уж действительно сказочное предложение))