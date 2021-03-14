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Игнашевич близок к уходу из «Торпедо». Команда на серии из трёх поражений

сегодня, 16:39

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич может покинуть клуб после поражения от «Енисея» (0:1) в матче ФНЛ.

Источник сообщает, что 41-летний специалист уже просил руководство клуба об отставке после прошлого поражения от «Оренбурга» (0:3). Тогда в клубе не приняли отставку тренера.

После поражения от «Енисея» высока вероятность, что решение об отставке всё-таки будет принято.

Серия команды без побед составляет уже шесть матчей. Три матча подряд «Торпедо» терпит поражения.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:49
Он прощается, но не уходит
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:56
Если у команды нет задачи выхода в РПЛ, то это надо было озвучить вначале сезона. Тогда бы Сергей мог найти себе клуб у которого есть конкретная цель. Но в любом случае опыт какой - никакой Сергей получил, надеюсь и он в ЦСКА вернется. Удачи ему и в футболе, и в вне его!!!
Всем здоровья.
DXTK
DXTK
сегодня в 17:45
Игнашевичу пора в ЦСКА........а Торпедо могу и я возглавить.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:43
Игнашевичу дали команду: в Премьер-Лигу не выходить.
Futurista
Futurista
сегодня в 17:23, ред.
Игнашевич узнал, что ЦСКА снова нужны надежные защитники до 45 лет...
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 17:16
Подводные интриги...обидно что Сергея подставили...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:13
Игнашевича обыкновенно подставили перед болельщиками, он стал крайний .А у руководства клуба просто нет денег для РПЛ. Как только узнал что задачи выхода нет, сразу написал заявление, а его не приняли. Очень жаль за Игнашевича ,всегда вёл себя как боец !!! Удачи тебе Серёга, всё у тебя ещё впереди!!! Всем добра!!!
МапС
МапС
сегодня в 17:05
Из мясных надо тренера брать.
Metisa
Metisa
сегодня в 16:47
Не получилось из него тренера.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:44
Все очень просто. Когда Игнашевичу стало ясно , что команда в РПЛ не стремится по финансовым соображениям, т. вполне естественно, что и у него и ребят мотивация пропала и все пошло наперекосяк. Хотя это стало понятно уже после продажи Сергеева в КС. Такого бомбардира даже в РПЛ нет. Покруче Собллева будет.
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