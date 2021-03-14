Игнашевич близок к уходу из «Торпедо». Команда на серии из трёх поражений

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сегодня, 16:39

Главный тренер «Торпедо» может покинуть клуб после поражения от «Енисея» (0:1) в матче ФНЛ .

Источник сообщает, что 41-летний специалист уже просил руководство клуба об отставке после прошлого поражения от «Оренбурга» (0:3). Тогда в клубе не приняли отставку тренера.

После поражения от «Енисея» высока вероятность, что решение об отставке всё-таки будет принято.

Серия команды без побед составляет уже шесть матчей. Три матча подряд «Торпедо» терпит поражения.