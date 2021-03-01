Хаджи отказался от работы в России

Бывший тренер «Галатасарая» Георге Хаджи недавно отклонил предложение от одного из российских клубов.
Также сообщается, что у 56-летнего специалиста были варианты в Болгарии и Турции. Любопытно, что несколько лет назад слухи связывали Хаджи с «Рубином».
тупо из Вики:
- футболист года в Румынии: 1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000гг;
- лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов: 1987/88гг;
- входит в символическую сборную чемпионата мира: 1994г;
- включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer;
- лучший футболист Румынии за период 1954—2003 годов;
- включен в список FIFA 100: 2004г;
- тренер года в Румынии): 2015, 2017гг;
- Golden Foot: 2015 в номинации "Легенды футбола".
Играл в мадриде, Барсе и Сарае. забил с АПЗ две с половиной сотни шаров. В наших "легендарных" и "привлекательных" скрепах-то полно таких личностей трудится: сплошь имена на именах, правда ведь? ))
тупо из Вики:
- футболист года в Румынии: 1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000гг;
- лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов: 1987/88гг;
- входит в символическую сборную чемпионата мира: 1994г;
- включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer;
- лучший футболист Румынии за период 1954—2003 годов;
- включен в список FIFA 100: 2004г;
- тренер года в Румынии): 2015, 2017гг;
- Golden Foot: 2015 в номинации "Легенды футбола".
Играл в мадриде, Барсе и Сарае. забил с АПЗ две с половиной сотни шаров. В наших "легендарных" и "привлекательных" скрепах-то полно таких личностей трудится: сплошь имена на именах, правда ведь? ))