Хаджи отказался от работы в России

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01 марта 2021, 23:29

Бывший тренер «Галатасарая» недавно отклонил предложение от одного из российских клубов.

Также сообщается, что у 56-летнего специалиста были варианты в Болгарии и Турции. Любопытно, что несколько лет назад слухи связывали Хаджи с «Рубином».