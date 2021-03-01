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Хаджи отказался от работы в России

01 марта 2021, 23:29

Бывший тренер «Галатасарая» Георге Хаджи недавно отклонил предложение от одного из российских клубов.

Также сообщается, что у 56-летнего специалиста были варианты в Болгарии и Турции. Любопытно, что несколько лет назад слухи связывали Хаджи с «Рубином».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ galem72 (раскрыть)
02 марта в 11:58
Коректно не смогу,а иначе забанят!
galem72
galem72 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 марта в 10:59
Может, у тебя поподробнее получится рассказать? А то с гуманностью не очень получилось.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ galem72 (раскрыть)
02 марта в 10:48
Из гуманных!
galem72
galem72 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
02 марта в 10:37
"...не столько он именит, чтобы отказываться..."

тупо из Вики:
- футболист года в Румынии: 1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000гг;
- лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов: 1987/88гг;
- входит в символическую сборную чемпионата мира: 1994г;
- включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer;
- лучший футболист Румынии за период 1954—2003 годов;
- включен в список FIFA 100: 2004г;
- тренер года в Румынии): 2015, 2017гг;
- Golden Foot: 2015 в номинации "Легенды футбола".

Играл в мадриде, Барсе и Сарае. забил с АПЗ две с половиной сотни шаров. В наших "легендарных" и "привлекательных" скрепах-то полно таких личностей трудится: сплошь имена на именах, правда ведь? ))
galem72
galem72 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 марта в 10:28
Это ты из каких соображений написал такое про румына?
Parma1972
Parma1972
02 марта в 01:27
Не велика потеря😃
dimagas2
dimagas2
01 марта в 23:55
Правильно сделал))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
01 марта в 23:45
Набивает себе цену - не иначе, не столько он именит, чтобы отказываться
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Аксинья (раскрыть)
01 марта в 23:40
Вопрос конечно интересный??? Не Спартак ли искал замену Тедеско???
Аксинья
Аксинья
01 марта в 23:36
Интересно кому отказал - наверно Тамбову, зарплата не устроила...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 марта в 23:33
Этому псу не место в России!
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