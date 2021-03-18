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Кечинов: «Я бы не преувеличивал проблемы в защите „Спартака“»

18 марта 2021, 12:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ против «Урала».

Остаются кое-какие шероховатости в обороне, не всё там пока четко отлажено. Но я бы не преувеличивал проблемы в защите на фоне побед над «Краснодаром» и «Динамо». Если «Спартак» еще и «Урал» обыграет, то у команды вообще всё будет великолепно. Побеждать нужно кровь из носу, хотя у Юрия Матвеева непростая команда. С ней будет нелегко.

«Урал» всегда создает проблемы топовым клубам. Будут играть со «Спартаком» в своем стиле — на быстрых контратаках. Будут ждать своего шанса. Если спартаковцы прозевают момент, потеряют концентрацию, то могут возникнуть проблемы. Но я все-таки надеюсь, что этого не произойдет и «Спартак» победит.

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ОПС
ОПС
18 марта в 12:25
До начала совсем немного. Посмотрим.
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