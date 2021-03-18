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«Это чистый 11-метровый». Арбитр Федотов – о пенальти в матче «Спартака»

18 марта 2021, 20:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с назначенным пенальти «Спартака» в ворота «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Айртон владел мячом и врывался с ним в штрафную, его сопровождал защитник «Урала» Денис Кулаков. После этого Айртон убрал мяч, а Кулаков, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Айртону. Это чистый 11-метровый удар.

Ранее Федотов оценил один из эпизодов матча «Уфа» — «Локомотив» (0:1).

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
18 марта в 22:30
да тут уже и не надо ничего говорить.. все ясно стало еще с Мозеса..
А вот на последних минутах пеналь - ООООчень лишний, т.к. он нафиг не нужен был, + в аналогичных эпизодах все, кому не лень, будут вопить!: ага, вам там поставилииииии!...
ну и дальше по нарастающей..
Ironigor
Ironigor
18 марта в 22:20
Был не был, толку !? Счёт на табло и так непреличный !!! Всем добра!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 22:05
Так быль,или небыль?!
izrafel
izrafel
18 марта в 21:37
Ну да ..... как всегда ....все в пределах правил...
makkie
makkie
18 марта в 21:20
Зато Уралу дали пробить абсолютно левый пенальти!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта в 21:19
Почему он не судит в поле...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 марта в 21:04
Федотов сказал утвердительно и пошёл за премией к алекперову.
beefs
beefs
18 марта в 21:03
извечный вопрос, а был ли пеналь....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 марта в 20:56
Никто не сомневается
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