«Это чистый 11-метровый». Арбитр Федотов – о пенальти в матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с назначенным пенальти «Спартака» в ворота «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Айртон владел мячом и врывался с ним в штрафную, его сопровождал защитник «Урала» Денис Кулаков. После этого Айртон убрал мяч, а Кулаков, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Айртону. Это чистый 11-метровый удар.
Ранее Федотов оценил один из эпизодов матча «Уфа» — «Локомотив» (0:1).
А вот на последних минутах пеналь - ООООчень лишний, т.к. он нафиг не нужен был, + в аналогичных эпизодах все, кому не лень, будут вопить!: ага, вам там поставилииииии!...
ну и дальше по нарастающей..
А вот на последних минутах пеналь - ООООчень лишний, т.к. он нафиг не нужен был, + в аналогичных эпизодах все, кому не лень, будут вопить!: ага, вам там поставилииииии!...
ну и дальше по нарастающей..