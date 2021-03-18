«Это чистый 11-метровый». Арбитр Федотов – о пенальти в матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с назначенным пенальти «Спартака» в ворота «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Айртон владел мячом и врывался с ним в штрафную, его сопровождал защитник «Урала» Денис Кулаков. После этого Айртон убрал мяч, а Кулаков, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Айртону. Это чистый 11-метровый удар.