Кукуляк рассудит ЦСКА и «Зенит»

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сегодня, 21:18

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура РПЛ . Об этом сообщает официальный сайт РФС .

«Ротор» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Гвардис.

«Уфа» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи - Рустам Мухтаров, Антон Кобзев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR - Виталий Мешков; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — «Тамбов»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.