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Кукуляк рассудит ЦСКА и «Зенит»

сегодня, 21:18

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

«Ротор» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Куликов; VARАлексей Сухой; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Олег Соколов; VARАнатолий Жабченко; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; VARИгорь Панин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Гвардис.

«Уфа» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи - Рустам Мухтаров, Антон Кобзев; резервный судья — Андрей Фисенко; VARСергей Иванов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR - Виталий Мешков; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; VARЕвгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — «Тамбов»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Галимов; VARМихаил Вилков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Химки»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VARВладислав Безбородов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.

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Все комментарии
Навзир
Навзир
сегодня в 23:12
Вот для полного счастья, в Грозном лапочки не хватало. 🤦‍♂
stanichnik
stanichnik
сегодня в 23:12
Сложный экзамен на профпригодность предстоит пройти Кукуляку.
mortid
mortid ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 23:00
ЦСКА выиграет.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:33
При правлении Дюкова такие "судьи" как Лапочкин будут чувствовать себя в полной безнаказанности. Он в прошлом туре засудил Ростов и как ни в чём не бывало снова назначен на следующий тур. У него заказ расчистить для Сочи место в еврокубках и он будет целенаправленно убирать их конкурентов
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:26
"Не свисти, денег не будет"...иногда для них это работает...иногда наоборот)...
berda2003
berda2003
сегодня в 22:15
арсенал - лапочкин - смешно...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:10
Могли бы до полного абсурда Лапочкина поставить на встречу в Волгограде...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:10
Объективно с зенитом очень тяжело будет, не готовы мы пока к сожалению...Но надежда умирает последней.
VAN ARM
VAN ARM ответ старина (раскрыть)
сегодня в 22:09
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 22:08
    это не имеет значения ((( команда никакая(((( сезон потерян(((
    particular
    particular
    сегодня в 22:08
    Люди, наделённые свистком, но лишённые совести и приличия, отягощают наш и без того унылый футбол...
    Andrey YarmolenkoUA
    Andrey YarmolenkoUA
    сегодня в 22:04
    Кукуляк-это к победе ЦСКА!!Газпромовцам хабзда!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ МапС (раскрыть)
    сегодня в 22:01
    Мы дохлому Арсеналу слили,чего уж про победу над Зенитом мечтать!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 22:00
    Ну тода игре Ку-Ку...ляк..с
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 22:00, ред.
    Ахмат - Арсенал: судья — Сергей Лапочкин
    Лапочкин выполнил конкретный заказ и убрал Ростов с пробега. Я даже не удивлён что его никто не будет наказывать и он со своими подельниками продолжит отрабатывать
    старина
    старина
    сегодня в 21:59
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 21:59
      Ну что ,ждём новых интриг расследований ?????
      Сп62
      Сп62
      сегодня в 21:56, ред.
      Вначале удивился, почему не Вилков. Оказалось, что Вилков нужен на ВАРе в Сочах.
      Михалыч 75
      Михалыч 75
      сегодня в 21:53
      странно , на такой матч ставить ноунейма
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 21:48
      Странно. Лапочкин еще на свободе, а я уже искал адрес колонии.... Спасибо Дюкову, спас...отец родной....
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      сегодня в 21:45
      Хорошо то, не Ку - ку гриня.Откуда таких фамилии? Представляю Котэ Махарадзе объявляет судью.КуКухайям.Простите с первого раза не получилось.Нука ещё раз КуКуляк.)Прямо уж КВН.)
      МапС
      МапС ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      сегодня в 21:44
      Не надо сдаваться! В среду вся страна за коней топить будет.
      Крикун
      Крикун
      сегодня в 21:37
      Это прикол такой? Кукуляк был полупрофи, который закончил футбольную школу ЦСКА...
      Насмешник
      Насмешник
      сегодня в 21:30
      Пора уже в заголовок выносить фамилию главного на ВАРе, а кто в поле не принципиально.
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 21:28
      Гинер :
      Загрустила наша кляча...
      Кто кого откукулячит???
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 21:24
      Лапочки вновь рядом с федуным.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 21:22
      Слава богу хоть не кукуян.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 21:22
      Ну Кукуляк,так Кукуляк,всё равно нам не победить,у меня чуйка!
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 21:20
      Нууууууу...вот тут уже можно выбирать скандалы и интриги после матчей.....и кого сажать на электрический стул.....:)))))
      beefs
      beefs
      сегодня в 21:19
      а Лапочкин процветает, комедия...
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