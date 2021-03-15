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Президент «Ростова» — о матче с «Химками»: «Ощущение, что нас обокрали»

сегодня, 17:53
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался относительно судейства в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки (или делающие что-то другое), просто берут и убивают «Ростов», то зачем всё это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется всё бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

Понятно, что всё забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего всё это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр — полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты — вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:27
концовка будет сасмая - самая горячая
тем и Интересен Чемпионат России по футболу.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:44
Вспоминается фраза Которую сказал герой Никиты Михалкова в фильме "Жмурки": "Да вас просто кинули! Ки-ну-ли!!!"
Romkurch
Romkurch
сегодня в 18:58
Федун и тут подсуетился, через филиал убирает конкурентов.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:35
Так оно и случилось
ДСА
ДСА
сегодня в 18:29
Просто спонсор Химок постарался.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:24
Судьям сверху поставлена задача убрать конкурентов Сочи в зоне еврокубков. Кто-нибудь помнит ошибку арбитров в пользу соперника Сочи?
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 18:24
Ну да....а почему голов не забиваете????.....одно дело можно говорить со счетом 5:4, а с другой 1:0... вы что приехали играть на нулевую ничью?
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
сегодня в 18:18
Президент «Ростова» — о матче с «Химками»: «Ощущение, что нас обокрали»
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Тут нам всем следует понимать, что проведение чемпионата России по футболу доверили городу Москве.

Именно г. Москва обязана обеспечить объективное, честное, справедливое судейство в каждом матче. Однако вместо этого -- нас заливают ложью, будто бы г. Москва в этом деле вообще ни при чём. Что будто бы кто-то, откуда-то (версии меняются со временем: когда то Алания "купила всё на спиртовые деньги", затем Рубин "купил всё под тысячелетие Казани" и так без конца) -- что будто бы кто-то, откуда-то заходит в невинную и покорную Москву и скупает всё, чего ни пожелает.

Скажите, а вот вы НЕ ПРОДАВАТЬСЯ не пробовали, а?

Хочется уже нормального судейства. Не можете провести чемпионат -- не беритесь. Отойдите в сторону. Найдём, кто честнее.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:07
А воры как жили ,так и живут!!!
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