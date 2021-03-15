Президент «Ростова» — о матче с «Химками»: «Ощущение, что нас обокрали»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался относительно судейства в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).
Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки (или делающие что-то другое), просто берут и убивают «Ростов», то зачем всё это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется всё бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.
Понятно, что всё забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего всё это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр — полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты — вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?
тем и Интересен Чемпионат России по футболу.
тем и Интересен Чемпионат России по футболу.
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Тут нам всем следует понимать, что проведение чемпионата России по футболу доверили городу Москве.
Именно г. Москва обязана обеспечить объективное, честное, справедливое судейство в каждом матче. Однако вместо этого -- нас заливают ложью, будто бы г. Москва в этом деле вообще ни при чём. Что будто бы кто-то, откуда-то (версии меняются со временем: когда то Алания "купила всё на спиртовые деньги", затем Рубин "купил всё под тысячелетие Казани" и так без конца) -- что будто бы кто-то, откуда-то заходит в невинную и покорную Москву и скупает всё, чего ни пожелает.
Скажите, а вот вы НЕ ПРОДАВАТЬСЯ не пробовали, а?
Хочется уже нормального судейства. Не можете провести чемпионат -- не беритесь. Отойдите в сторону. Найдём, кто честнее.
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Тут нам всем следует понимать, что проведение чемпионата России по футболу доверили городу Москве.
Именно г. Москва обязана обеспечить объективное, честное, справедливое судейство в каждом матче. Однако вместо этого -- нас заливают ложью, будто бы г. Москва в этом деле вообще ни при чём. Что будто бы кто-то, откуда-то (версии меняются со временем: когда то Алания "купила всё на спиртовые деньги", затем Рубин "купил всё под тысячелетие Казани" и так без конца) -- что будто бы кто-то, откуда-то заходит в невинную и покорную Москву и скупает всё, чего ни пожелает.
Скажите, а вот вы НЕ ПРОДАВАТЬСЯ не пробовали, а?
Хочется уже нормального судейства. Не можете провести чемпионат -- не беритесь. Отойдите в сторону. Найдём, кто честнее.