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Федотов: «В ворота „Уфы“ в матче с „Локо“ следовало назначить пенальти»

18 марта 2021, 19:51
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Российский судья Игорь Федотов высказался по поводу неназначенного пенальти в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уфой» и «Локомотивом» (0:1).

Игрок «Уфы» совершил фол по неосторожности, попал игроку «Локомотива» по правой ноге. Грубости нет, но за срыв перспективной атаки стоило показать жёлтую карточку. Это 11-метровый удар. Васильев ошибся, не увидев нарушения, Иванов, который работает на VAR, позвал его посмотреть повтор. В ворота «Уфы» следовало назначить пенальти.

В добавленное к первому тайму время хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов упал в штрафной площади соперника после контакта с Джемалом Табидзе.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 марта в 08:58
Ещё про момент, когда Рифату в лицо локтём заехали не вспомнили. Даже ВАР не смотрели, видимо отлучились стакашек замахнуть. Судейство стало дополнительным бонусом в цирковом представлении. Эдакие клоуны в паузе между номерами.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 20:07
Всё как обычно.
mihaluch
mihaluch
18 марта в 20:05
С этими пенальти они сами запутались.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 20:04
Хоть один матч пройдёт без критики диванных экспертов?!
STVA 1
STVA 1
18 марта в 20:01
Опять вылез знатоГ)))
ЮЗИК
ЮЗИК
18 марта в 19:59
Что не матч, то спорные моменты
Kaguzuti
Kaguzuti
18 марта в 19:58
Федотова поперли из арбитров за низкий профессионализм.
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