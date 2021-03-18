Федотов: «В ворота „Уфы“ в матче с „Локо“ следовало назначить пенальти»

1616086273

18 марта 2021, 19:51

Российский судья Игорь Федотов высказался по поводу неназначенного пенальти в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уфой» и «Локомотивом» (0:1).

Игрок «Уфы» совершил фол по неосторожности, попал игроку «Локомотива» по правой ноге. Грубости нет, но за срыв перспективной атаки стоило показать жёлтую карточку. Это 11-метровый удар. Васильев ошибся, не увидев нарушения, Иванов, который работает на VAR , позвал его посмотреть повтор. В ворота «Уфы» следовало назначить пенальти.

В добавленное к первому тайму время хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов упал в штрафной площади соперника после контакта с Джемалом Табидзе.