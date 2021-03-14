«Ростов» откажется от бойкота в случае отстранения Лапочкина

«Ростов» может отменить свой бойкот предстоящего матча с «Ротором» в РПЛ.
Это случится если судья Сергей Лапочкин будет отстранён от работы в РПЛ на длительный срок. Руководство клуба осталось недовольно действиями рефери в недавнем поединке с «Химками».
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.
А судьи "ошибаются", и "ошибаются", то возможно бойкот, или, хотя бы, имитация, попытка бойкота, заставит действительно задуматься и принять какие-то конструктивные решения, которые помогут решить проблему судейства в РПЛ!
А судьи "ошибаются", и "ошибаются", то возможно бойкот, или, хотя бы, имитация, попытка бойкота, заставит действительно задуматься и принять какие-то конструктивные решения, которые помогут решить проблему судейства в РПЛ!
А для команд неплохо бы было сделать "чёрный список" для судей, которых не будут ставить на матчи этих команд. К примеру, внёс Ростов в этот список Лампочкина и Кукуяна, а Зенит внесёт Моськалёва или Карасёва. В итоге, если судья бестолочь и попадёт в ЧС большинства команд, он автоматом останется без работы. Чем не выход из положения?
А для команд неплохо бы было сделать "чёрный список" для судей, которых не будут ставить на матчи этих команд. К примеру, внёс Ростов в этот список Лампочкина и Кукуяна, а Зенит внесёт Моськалёва или Карасёва. В итоге, если судья бестолочь и попадёт в ЧС большинства команд, он автоматом останется без работы. Чем не выход из положения?
Ждем.
Всем здоровья.
Ждем.
Всем здоровья.