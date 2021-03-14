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«Ростов» откажется от бойкота в случае отстранения Лапочкина

сегодня, 21:29
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов17.03.2021 в 18:00 Не начался

«Ростов» может отменить свой бойкот предстоящего матча с «Ротором» в РПЛ.

Это случится если судья Сергей Лапочкин будет отстранён от работы в РПЛ на длительный срок. Руководство клуба осталось недовольно действиями рефери в недавнем поединке с «Химками».

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
сегодня в 23:50
У Лапочкина нет предвзятых ошибок ! Он просто тупой сукин сын . Помню как в чемпионский для Спартака год , этот ,простите меня ,нехороший человек, поставил Спартаку пенальти только потому ,что Кутепов кому-то там ладонь на плечо положил ,причём без применения какой-либо силы ! Он просто хреновый судья !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:45
5 игр везло ? Как судили до того ,так и продолжали судить . Просто спорных моментов было мало в этих играх ,придраться не к чему было .
Аксинья
Аксинья
сегодня в 23:15
А если оставить всё как есть то результаты встреч будут делать не игроки, а судьи или уже мало примеров?
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 23:00
Как какой нибудь чемпионат водокачки ей богу. Это хочу это не хочу, туда лечу туда не лечу 🤦‍♂️
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:31
Правильно. Федун пригрозил сняться и пять игр подряд Спартаку "везло" с судейством. Поэтому, чтобы не повторяться можно бойкотом пригрозить. А реально и снятие и бойкот это все пустозвонство
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 22:19
Я, как и очень многие краснодарцы к этому Лапочкину испытываем сильнейшую неприязнь. Особо памятен один матч со Спартаком. Клуб после него даже кино выпустил, с кучей явно предвзятых ошибок и статистикой его судейства в матчах Спартака... Когда он приехал к нам судить в следующий раз, весь стадион и весь матч орал про него полуматерные кричалки. Как можно спокойно жить, когда знаешь, что тебя миллионы считают ничтожеством.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:15
Правильно. Федун пригрозил сняться и пять игр подряд Спартаку "везло" с судейством. Поэтому, чтобы не повторяться можно бойкотом пригрозить. А реально и снятие и бойкот это все пустозвонство
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:14
В нашем случае Надюха первой померла.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:14
А виноват больше, по идее, не Лапочкин, а ВАРовская бригада, которая ему подсказала, что офсайд 100% и телевизор ему смотреть не надо. Не исключаю уже, что Ростов демонстративно создаст прецедент, указывающий на вопиющие судейские провалы и не полетит в Волгоград, заочно приняв технарь. Команда уже ни на что не претендует, но вопрос судейства хочет поставить очень остро, жертвуя 3-мя очками. Хотя, получив технарь и штраф, Ростов в итоге вряд ли в целом повлияет на качество судейства и отстранение на длительный срок некоторых представителей судейского корпуса.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:10
Возникшая ситуация сродни высказыванию товарища Саахова в знаменитой комедии: "Или я веду её в ЗАГС, или она ведёт меня к прокурору!" Только боюсь развиваться она будет не в пользу Ростова. Если ЭСК пойдёт на поводу у дончан, то будет создан серьёзный прецедент с далеко идущими последствиями, а если их требование не будет удовлетворено и пойдут до конца, то технарь и прощай мечта о Еврокубках в этом году. Есть ещё третий вариант, ультиматум отклоняют, а Ростов едет в гости к Ротору, тогда горе-руководитель, выдвинувший такое абсурдное требование должен с позором уйти в отставку. В общем ждём развития очередной интриги.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:04
Я полностью поддерживаю это решение Ростова. Добавлю от себя что надо дисквалифицировать не только Лапочкина, но и его подельников которые были за монитором ВАР
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:03
Пока не изменят Минспорт и РФС подхода к их непосредственной работе, а политики и чиновники не будут лезть в дела спорта ,всё будет так дальше и лететь в тартарары ,чем дальше тем глубже и темнее и тем самым света в конце можно и не увидеть. Надя умрёт последней !!! Время не ждёт!!! Всем добра!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:00
Лапочкин кажет больше не не буду и всё кончится.
161регион
161регион
сегодня в 21:58
Хотелось бы узнать откуда такая информация??? Я думаю Ростов будет биться до последнего, назло всем чинушам и судейкам.....
Gahi
Gahi
сегодня в 21:58
И сколько таких Лапочников будут судить.
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:52
опять ..непорядки....
Брулин
Брулин
сегодня в 21:50
Прозрачности в судейском корпусе нет, одних за одну ошибку отстраняют на полгода, другие просто неприкасаемые, как хотят так и судят.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 21:47
Это не демарш. Это - ультиматум всему российскому футбольному сообществу, в том числе и болельщикам. Дожили до ручки. В нашем обществе происходят какие-то необратимые процессы, причём процессы в худшую сторону, а футбол - неотъёмлемая его часть. Пожинаем плоды всеобщего хаоса, происходящего в государстве. Никуда "Ростов" не денется, так и останется в РПЛ; в противном случае слишком дорого обойдётся команде этот ультиматум. И не только команде. Все причастные к этому демаршу лица прекрасно понимают, что он - пустое сотрясение воздуха, но гонор и ложное честолюбие для них важнее футбола.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:46
Возможно, бойкот и не выход, но сколько можно "ошибаться", тем более, что "ошибки", которые имеют отношение к "Ростову", случаются всё чаще и чаще... Если нет никаких "сдвигов" в лучшую сторону, одни только разговоры и разговоры, заседания и заседания...
А судьи "ошибаются", и "ошибаются", то возможно бойкот, или, хотя бы, имитация, попытка бойкота, заставит действительно задуматься и принять какие-то конструктивные решения, которые помогут решить проблему судейства в РПЛ!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:45
Мля вот кому бы помолчать с Мишей то Вилковым и с Дюковыми(((
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:42
Лапочкин фудуновский судейка, его отстранять низзя. Вангую, ничего ему не будет, максимум 1 тур пропустит.
А для команд неплохо бы было сделать "чёрный список" для судей, которых не будут ставить на матчи этих команд. К примеру, внёс Ростов в этот список Лампочкина и Кукуяна, а Зенит внесёт Моськалёва или Карасёва. В итоге, если судья бестолочь и попадёт в ЧС большинства команд, он автоматом останется без работы. Чем не выход из положения?
beefs
beefs
сегодня в 21:38
очень интересная обстановка, а что же новый - молчит, наобещал и что же...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:36
Демаршем ничего не добиться. Пусть ЭСК сначала разберется. Ошибаются ведь не только в пользу соперников Ростова. Всем практически в течении сезона достается, человеческий фактор никто не отменял. Футболисты ошибаются, тренеры ошибаются, судьи такие же люди. Хотелось бы выслушать и Лапочкина , и тех кто ВАРево варил.
Ждем.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:33
А теперь Дюков может на попятную пойти. Если бы раньше рассмотрели "судейство" Лапочкина, то возможно и отстранили бы. А сейчас - это уже диктат Ростова. А с другой стороны Вилкова тоже вроде отстраняли , а он непотопляем , как и все остальные. С футболом у нас явные не лады.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:32
ЛаМпочкин ещё тот три два раз, но бойкот не выход!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:30
Они и без отстранения откажутся
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