Маммана: «Мне хотелось бы вернуть свои позиции в „Зените“»

Защитник «Зенита» , на правах аренды выступающий за «Сочи», рассказал о планах на ближайшее будущее.

Мне бы хотелось вернуть свои позиции в «Зените». Команда доминирует в российском футболе, поэтому хочу вернуться и отработать свой контракт полностью.

Не инициировал ли «Зенит» переговоры о продлении? Нет, такого разговора ещё не было. Возможно, это произойдёт после окончания сезона. Нужно, чтобы тренер «Зенита» посмотрел на мою готовность, оценил её и принял решение вернуть меня или отказаться.

Не хочу ли вернуться в «Ривер Плейт»? Это очень милые воспоминания, я пробыл там с 8 до 18 лет. Это была бы красивая история. Надеюсь, что однажды такой шанс представится.