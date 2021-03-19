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Маммана: «Мне хотелось бы вернуть свои позиции в „Зените“»

19 марта 2021, 01:34

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, на правах аренды выступающий за «Сочи», рассказал о планах на ближайшее будущее.

Мне бы хотелось вернуть свои позиции в «Зените». Команда доминирует в российском футболе, поэтому хочу вернуться и отработать свой контракт полностью.

Не инициировал ли «Зенит» переговоры о продлении? Нет, такого разговора ещё не было. Возможно, это произойдёт после окончания сезона. Нужно, чтобы тренер «Зенита» посмотрел на мою готовность, оценил её и принял решение вернуть меня или отказаться.

Не хочу ли вернуться в «Ривер Плейт»? Это очень милые воспоминания, я пробыл там с 8 до 18 лет. Это была бы красивая история. Надеюсь, что однажды такой шанс представится.

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DEIVID_33
DEIVID_33
19 марта в 03:40
Позиция подруга Дзюбы уже давно Азмуну принадлежит. И он эту позицию терять не намерен.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 марта в 02:11
    Ironigor
    Ironigor
    19 марта в 01:40
    Сочи , - отдайте человека обратно в Зенит!!!
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