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Отец Тюкавина: «Если бы гол сына не засчитали, я бы в стене дырку сделал»

19 марта 2021, 00:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал результат матча «бело-голубых» с «Краснодаром», в котором команда его сына выиграла со счётом 3:2, а сам Константин оформил дубль.

Матч был очень напряженный. Сейчас немного расслабились, но на последних минутах, когда была потеря в центре поля, мы тут все с дивана повскакивали, кричали: «Да куда же ты пасуешь?!»

Проверка второго гола VAR? Ох, если бы этот гол не засчитали, я бы в стене дырку сделал. Было ощущение, что пульс под двести, я как будто сам на поле находился.

Не поймает ли сын звезду? Тяжело сказать. Многие тонут в этой мимолетной славе, другие идут до конца. Я стараюсь говорить с Костей на эту тему, привожу примеры талантливых игроков, которые забивали роскошные голы, а потом вообще пропадали из футбола. Он сейчас только в начале футбольного пути.

Я делю людей на две категории: есть те, кто слушает, а есть, кто слушает и слышит. Мне кажется, Костя из второй категории. Он нормально воспринимает критику. Кто-то любит по головке гладить, а я ему всегда говорю как есть.

Тюкавин был признан лучшим игроком матча.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
19 марта в 10:29
Своей игрой Костя доказывает, что достоин большего игрового времени на поле в составе Динамо.
Аксинья
Аксинья
19 марта в 08:02
А сын будет соседям ремонт оплачивать...
Ironigor
Ironigor
19 марта в 01:01, ред.
Правильные отношение отца и сына. Желаю конечно же,чтобы из него вырос настоящий человек и классный футболист!!! Удачи и Успехов Костику !!! Пусть радует своих близких и болельщиков!!! Всем добра!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 00:44
Опасения отца понять можно. Многие молодые лихо начинали. Достаточно вспомнить молодежь ЦСКА. Поначалу парни бились , эмоции зашкаливали, ну а второй сезон уже не так ярок был. А сейчас многие либо ушли в аренды , либо сели на лавку. Да и те кто выходит в основе не блещут. Как осенью блистал Зайнутдинов, а что сейчас??? А сейчас - это бледная тень осеннего парня.
Так что торопиться не будем , следующий сезон даст некоторые ответы на вопросы о звездности.
Парню удачи и хочется верить , что пойдет парень путем Головина и Миранчука. Ну или хотя бы станет хорошим игроком нашего чемпионата.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 00:04
Ещё успеешь дырок наделать!
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