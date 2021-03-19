Отец Тюкавина: «Если бы гол сына не засчитали, я бы в стене дырку сделал»

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» , прокомментировал результат матча «бело-голубых» с «Краснодаром», в котором команда его сына выиграла со счётом 3:2, а сам Константин оформил дубль.

Матч был очень напряженный. Сейчас немного расслабились, но на последних минутах, когда была потеря в центре поля, мы тут все с дивана повскакивали, кричали: «Да куда же ты пасуешь?!»

Проверка второго гола VAR ? Ох, если бы этот гол не засчитали, я бы в стене дырку сделал. Было ощущение, что пульс под двести, я как будто сам на поле находился.

Не поймает ли сын звезду? Тяжело сказать. Многие тонут в этой мимолетной славе, другие идут до конца. Я стараюсь говорить с Костей на эту тему, привожу примеры талантливых игроков, которые забивали роскошные голы, а потом вообще пропадали из футбола. Он сейчас только в начале футбольного пути.

Я делю людей на две категории: есть те, кто слушает, а есть, кто слушает и слышит. Мне кажется, Костя из второй категории. Он нормально воспринимает критику. Кто-то любит по головке гладить, а я ему всегда говорю как есть.