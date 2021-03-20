Агент Кюри: «Для Неймара двери в „Барсу“ открыты. Он снова сыграет с Месси»

Агент Андре Кюри, ранее представлявший интересы форварда ПСЖ Неймара, считает, что бразильский футболист в скором времени может вернуться в «Барселону».

Я был в Барселоне в течение 10 лет, я знаю каждый уголок города, я был бы очень рад увидеть, как Неймар поедет в Барселону.

Для Неймара двери в «Барсу» открыты, болельщики знают, что он совершил ошибку, и он признал это некоторое время спустя.

Два года назад Неймар официально попросил меня вернуться в «Барселону». Мы пытались, и мы были очень близки к тому, чтобы вытащить его из Парижа. Но из-за некоторых деталей этого не произошло.

Лапорта — единственный человек, кто может снова свести Месси и Нея. Лео не уйдет из «Барселоны» — он решил, что его история в клубе продолжится, и я это очень четко понимаю.

Неймар снова сыграет с Месси, но уже в Барселоне.