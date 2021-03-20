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Агент Кюри: «Для Неймара двери в „Барсу“ открыты. Он снова сыграет с Месси»

20 марта 2021, 11:29

Агент Андре Кюри, ранее представлявший интересы форварда ПСЖ Неймара, считает, что бразильский футболист в скором времени может вернуться в «Барселону».

Я был в Барселоне в течение 10 лет, я знаю каждый уголок города, я был бы очень рад увидеть, как Неймар поедет в Барселону.

Для Неймара двери в «Барсу» открыты, болельщики знают, что он совершил ошибку, и он признал это некоторое время спустя.

Два года назад Неймар официально попросил меня вернуться в «Барселону». Мы пытались, и мы были очень близки к тому, чтобы вытащить его из Парижа. Но из-за некоторых деталей этого не произошло.

Лапорта — единственный человек, кто может снова свести Месси и Нея. Лео не уйдет из «Барселоны» — он решил, что его история в клубе продолжится, и я это очень четко понимаю.

Неймар снова сыграет с Месси, но уже в Барселоне.

Ранее Неймар вернулся к тренировкам в общей группе.

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112910415
112910415
20 марта в 13:03
фантазирует агент ...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 11:50
Утомила эта сладкая парочка
asraeil
asraeil
20 марта в 11:49
То одного туда, то другого обратно....чехарда, однако...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 11:48, ред.
Учитывая просто огромные финансовые проблемы Барселоны , мечты Андре выглядят просто фантастически. Такое может произойти , если каждый из них согласится уменьшить свой аппетит раз в несколько, что маловероятно. И ведь они не вдвоем играть будут, другим игрокам тоже надо платить, а иначе вся молодежь перспективная разбежится по другим клубам. Так что скорее всего эти мечты Андрюшины так и останутся мечтами.
Всем здоровья.
ОПС
ОПС
20 марта в 11:34
Не так то просто это будет сделать.
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