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«Бавария» не отпускает Левандовски на матч сборной Польши против Англии

20 марта 2021, 11:32
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

«Бавария» не разрешила нападающему Роберту Левандовски отправиться в Лондон в составе сборной Польши на матч отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Англии. Об этом сообщил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Решение обусловлено тем, что Левандовски по возвращении в Германию был бы вынужден отправиться на карантин на 14 дней. При этом нападающий сможет сыграть в гостевом матче против команды Венгрии (25 марта) и домашнем против сборной Андорры (27 марта), поскольку Венгрия и Польша являются членами Евросоюза.

«Если правило карантина останется, то мы не сможем отпустить Левандовски», — сказал Салихамиджич.

Ранее стало известно, что «Монако» не разрешил полузащитнику Александру Головину сыграть за сборную на территории России.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Сантус (раскрыть)
20 марта в 14:54
Ну там вроде от вакцины колбасит потом всё равно. Игрок не сможет нормально тренироваться и играть. Тем более это дело добровольное.
DXTK
DXTK
20 марта в 14:19
думаю бавария просто силы бережет левандовски на ЛЧ.........
Сантус
Сантус ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
20 марта в 13:44
Да там уже вроде решили что вакцины его рубят нормально,вопрос почему не превивают футболеров?Возможно это было бы решением.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Сантус (раскрыть)
20 марта в 13:40
Клопп на похороны матери не смог попасть
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Сантус (раскрыть)
20 марта в 13:39
В англии какая-то новая мутация вируса, вот немцы и запретили въезд людям оттуда
Сантус
Сантус ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
20 марта в 13:37
Испанцы,чехи играли в Англии.Это чисто немецкое законодательство вне общей политики ЕС по этому вопросу?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Сантус (раскрыть)
20 марта в 13:34
Играли где-нибудь в Будапеште
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
20 марта в 13:34
Какой же бред с этими политическими границами...
Сантус
Сантус
20 марта в 13:31
А если бы Баварии в ЛЧ попались англичане?И первый матч там?Что бы делали?
ОПС
ОПС
20 марта в 12:21
Коронавирус, пропади он пропадом.
dimagas2
dimagas2
20 марта в 12:13
С карантином это лажа.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 11:56
Для Польши - это огромная потеря. Без него шансы поляков приблизятся к нулю . Англия и так то фаворит в этом противостоянии, а без Роберта - это вообще для Польши катастрофа. Придется многим играть в усеченных составах и нам в том числе. А ведь это не какая то там Лига Наций, это отбор к мировому первенству. Как то несправедливо получается. Жаль, но что поделаешь.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 марта в 11:49
Мне интересно за нашу сборную. Сборы перед матчами где будут? Если в России, то по логике и на сборы Головина могут не отпустить.
izrafel
izrafel
20 марта в 11:48
Да и правильно сделала...не хватает еще Роберту заболеть...
beefs
beefs
20 марта в 11:43
вот это демократия + политика...
oFANATo
oFANATo
20 марта в 11:34, ред.
А у сборной России Головина не отпускает Монако..
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