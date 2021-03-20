«Бавария» не отпускает Левандовски на матч сборной Польши против Англии

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20 марта 2021, 11:32

«Бавария» не разрешила нападающему отправиться в Лондон в составе сборной Польши на матч отборочного цикла ЧМ -2022 против команды Англии. Об этом сообщил спортивный директор «Баварии» .

Решение обусловлено тем, что Левандовски по возвращении в Германию был бы вынужден отправиться на карантин на 14 дней. При этом нападающий сможет сыграть в гостевом матче против команды Венгрии (25 марта) и домашнем против сборной Андорры (27 марта), поскольку Венгрия и Польша являются членами Евросоюза.

«Если правило карантина останется, то мы не сможем отпустить Левандовски», — сказал Салихамиджич.

Ранее стало известно, что «Монако» не разрешил полузащитнику Александру Головину сыграть за сборную на территории России.