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Мартинес: «Азар станет лучшим игроком на чемпионате Европы»

20 марта 2021, 12:55

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о травме вингера «Реала» Эдена Азара.

Думаю, у Эдена впереди долгий, долгий, долгий путь до Евро. Вместо того чтобы устанавливать график его восстановления, было бы лучше изучать его состояние каждый день и видеть, что Эден находится на правильном пути, чтобы вернуться к полноценной физической форме. Чувствую, что вопрос [с травмой] решится намного раньше, чем начнется Евро.

У нас нет конфликта с «Реалом». Азар станет лучшим игроком на чемпионате Европы. Мы имеем дело с игроком, который никогда в своей карьере не получал травм. Это настоящий шок, что-то новое. Вокруг этого очень много неопределенности.

Но я уверен, что мы сможем увидеть лучшего Азара задолго до Евро.

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Все комментарии
Пень трухлявый
Пень трухлявый
20 марта в 15:09
Толстый Азар стал, ленивый.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 марта в 14:36
Обменять бы его хотя бы на брата, чисто по-братцки.
sv_1969
sv_1969
20 марта в 13:28
Надо дожить до ЧЕ)))
ДСА
ДСА
20 марта в 13:28
Азар уже находится на спаде.
izrafel
izrafel
20 марта в 13:14
Посмотрим на него в какой он будет форме....
Ironigor
Ironigor
20 марта в 13:10
Вообще не станет!!!
shlomo
shlomo
20 марта в 13:06
Ну может все таки, может стать одним из лучших...????....:))))
Qatar Airways
Qatar Airways
20 марта в 12:57
beefs
beefs
20 марта в 12:57
довольно спорное мнение...
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