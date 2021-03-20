Мартинес: «Азар станет лучшим игроком на чемпионате Европы»

Главный тренер сборной Бельгии поделился мнением о травме вингера «Реала» .

Думаю, у Эдена впереди долгий, долгий, долгий путь до Евро. Вместо того чтобы устанавливать график его восстановления, было бы лучше изучать его состояние каждый день и видеть, что Эден находится на правильном пути, чтобы вернуться к полноценной физической форме. Чувствую, что вопрос [с травмой] решится намного раньше, чем начнется Евро.

У нас нет конфликта с «Реалом». Азар станет лучшим игроком на чемпионате Европы. Мы имеем дело с игроком, который никогда в своей карьере не получал травм. Это настоящий шок, что-то новое. Вокруг этого очень много неопределенности.

Но я уверен, что мы сможем увидеть лучшего Азара задолго до Евро.