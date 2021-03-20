Гвардиола: «Я не жалею об уходе Санчо в „Боруссию“. Это его решение»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о бывшем игроке «горожан» , который в 2017-м году перебрался из «Сити» в дортмундскую «Боруссию» и стал одним из ведущих её игроков. 4 апреля Санчо сыграет против бывшего клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Я много раз говорил, что это не вызывает сожалений. Санчо принял решение, и у него всё очень хорошо. Я поздравляю его, это исключительный футболист. Высококлассный игрок национальной команды [Англии], который очень хорошо выступает за Дортмунд.

Мы хотели, чтобы он остался, но он решил уйти. А когда люди решают уйти, всё, что мы можем, это позволить им это сделать.

Я желаю ему всего наилучшего, кроме тех случаев, когда он играет против нас. Никаких сожалений. Если он счастлив, то и я тоже.

Что могло бы быть, если бы Санчо остался? Никто не знает. Возможно, мы бы не играли хорошо или лучше. Каждый сам решает, какой жизнью он будет жить.