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Гвардиола: «Я не жалею об уходе Санчо в „Боруссию“. Это его решение»

20 марта 2021, 06:07
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о бывшем игроке «горожан» Джейдоне Санчо, который в 2017-м году перебрался из «Сити» в дортмундскую «Боруссию» и стал одним из ведущих её игроков. 4 апреля Санчо сыграет против бывшего клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Я много раз говорил, что это не вызывает сожалений. Санчо принял решение, и у него всё очень хорошо. Я поздравляю его, это исключительный футболист. Высококлассный игрок национальной команды [Англии], который очень хорошо выступает за Дортмунд.

Мы хотели, чтобы он остался, но он решил уйти. А когда люди решают уйти, всё, что мы можем, это позволить им это сделать.

Я желаю ему всего наилучшего, кроме тех случаев, когда он играет против нас. Никаких сожалений. Если он счастлив, то и я тоже.

Что могло бы быть, если бы Санчо остался? Никто не знает. Возможно, мы бы не играли хорошо или лучше. Каждый сам решает, какой жизнью он будет жить.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
20 марта в 09:48
Никто не жалеет
STVA 1
STVA 1
20 марта в 08:13
Все правильно сказал
mihaluch
mihaluch
20 марта в 08:07
Если захотел уйти никакая сила не удержит.
ОПС
ОПС
20 марта в 06:09
Каждый сам выбирает свою дорогу.
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