Футболисты сборной России прошли тесты на наличие коронавируса

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21 марта 2021, 11:14

Пресс-служба сборной России сообщает, что футболисты и тренерский штаб национальной команды в воскресенье сдали тесты на наличие COVID-19.

Утром игроки и тренерский штаб сборной прошли ПЦР-тестирование. Эта процедура — обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, что результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе.