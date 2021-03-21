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Футболисты сборной России прошли тесты на наличие коронавируса

21 марта 2021, 11:14

Пресс-служба сборной России сообщает, что футболисты и тренерский штаб национальной команды в воскресенье сдали тесты на наличие COVID-19.

Утром игроки и тренерский штаб сборной прошли ПЦР-тестирование. Эта процедура — обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, что результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 02:30
Лучше уж пройти тест на отсутствие короновируса...Чем на его наличие...
Ironigor
Ironigor
21 марта в 11:48
Здоровья прежде всего!!! Всем добра!!!
нечитайло
нечитайло
21 марта в 11:21
Здоровеньки булы
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