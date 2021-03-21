Футболисты сборной России прошли тесты на наличие коронавируса

Пресс-служба сборной России сообщает, что футболисты и тренерский штаб национальной команды в воскресенье сдали тесты на наличие COVID-19.
Утром игроки и тренерский штаб сборной прошли ПЦР-тестирование. Эта процедура — обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, что результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе.
Сегодня утром игроки и тренерский штаб сборной прошли ПЦР-тестирование. Эта процедура – обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, что результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе. pic.twitter.com/xCiy1bStdg— Сборная России (@TeamRussia) March 21, 2021