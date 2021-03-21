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Ричардс: «Холанд сделает „Челси“ устрашающей командой»

21 марта 2021, 20:50

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Челси».

Я думаю, что у нынешнего «Челси» есть абсолютно всё. Они разобрались со своими проблемами в обороне. Вишенкой на торте может стать покупка нападающего.

Они пробовали ставить на эту позицию Хаверца и Вернера, но не смогли полностью закрыть этот вопрос. Я не буду строить догадки. Если Холанд окажется в «Челси», они станут устрашающим клубом в следующем сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 марта в 06:22
так хоть кого сделает ...
STVA 1
STVA 1
21 марта в 21:53
Не пойму , а почему никто не вспоминает про Баварию?Клуб который принесет Эрлингу и титулы и деньги!Да там играет неподражаемый Левандовски , но он не вечен и через год или два пойдёт с ярмарки!250 млн обозначенные Дортмундом , думаю только для того , чтобы отпугнуть покупателей в летнее трансферное окно и учитывая умение менеджмента Баварии договариваться вполне вероятен вариант выкупа Эрлинга и тут же аренда Дортмундом! Еще очень важный плюс что игроку не надо привыкать к чемпионату! Как то так)
Ironigor
Ironigor
21 марта в 21:19
Я уже по этому поводу высказался. Я вижу только два клуба куда Холанд может перейти. Первое это наличие капитала у клуба, и это главный вопрос. Второе стиль игры к которому Холанду будет легче всего подстроится . Ну и в третьих, это желание самого Холанда .И мне кажется что это должен быть Английский клуб. В Англии с деньгами всё Ок, это у Ман Сити и Челси. И есть амбиции Абрамовича который может решить вопрос с переходом Холанда в родную дорогую игрушку для него как Челси. И ещё один плюс ➕ это гл.тренер Тухель, который быстро впишет Холанда в стиль Челси!!! Вот как то так. Это моё видение ситуации с будущим Холанда. Ни с кем спорить не собираюсь. Всем спасибо за понимание. Всем добра !!!
ДСА
ДСА
21 марта в 21:19
Купить игрока будет очень сложно
Мысыктар
Мысыктар
21 марта в 21:13
ну давайте) как вы умеете.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 21:12
Раскатали губищи то!!! Мне это напоминает вот это :
dimagas2
dimagas2
21 марта в 21:09
Чуваки ниже не смешите на ночь глядя.Откуда такие фантазии мол куда он там пойдет или нет?Так или иначе все решит бабло,которого ни у Реала,ни у Ливера нет.Так что тут выбор скорее МС,Челси и МЮ.
Caniggia
Caniggia
21 марта в 21:01
Он, вроде, в Челси не особенно стремится.
izrafel
izrafel
21 марта в 20:58
А если сделает другую????....:))
shlomo
shlomo
21 марта в 20:56
Ну , все может быть.... но есть много НО...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 20:56
Холланд Это бомба...
Qatar Airways
Qatar Airways
21 марта в 20:55
Холанн не пойдёт в Челси. Думается мне, что в мире всего три клуба, в которые норвежец согласится перейти - Реал, Сити и Ливерпуль. В последнем с атакой нет проблем, когда Жота и Фирмино будут в полном порядке - норвежец и не нужен, а вот Реалу и Сити позарез такой игрок нужен. С учётом финансового положения, вариант остаётся только один - Сити. Реал не потянет трансфер Холанна.
beefs
beefs
21 марта в 20:53
челси замахнулся на чемпионство...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 20:52
Холанд сделает Челси чемпионом
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