Ричардс: «Холанд сделает „Челси“ устрашающей командой»

Бывший защитник «Манчестер Сити» поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» в «Челси».

Я думаю, что у нынешнего «Челси» есть абсолютно всё. Они разобрались со своими проблемами в обороне. Вишенкой на торте может стать покупка нападающего.

Они пробовали ставить на эту позицию Хаверца и Вернера, но не смогли полностью закрыть этот вопрос. Я не буду строить догадки. Если Холанд окажется в «Челси», они станут устрашающим клубом в следующем сезоне.