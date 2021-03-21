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Тухель: «Я попросил игроков „Челси“ не переоценивать собственные силы»

21 марта 2021, 23:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Англии против «Шеффилда» (2:0).

После победного матча с «Атлетико» в среду я чувствовал усталость команды как в физическом, так и в психологическом плане. Кроме того, сегодня в составе было множество перестановок. Также нам предстоит перерыв на матчи национальных сборных, поэтому нам пришлось учитывать множество моментов. Вчера во время подготовки к игре и сегодня я не чувствовал уверенности на 100%, что мы сможем сыграть на том же уровне.

Поэтому в разговоре с командой перед матчем я попросил не переоценивать собственные силы. Нам было необходимо со всей серьезностью отнестись к игре, постараться взять ее под контроль и проявить внимание к мельчайшим деталям.

На этой неделе перед нами стояли задачи выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов и в полуфинал Кубка Англии. Команда справилась с ними, и это большое достижение.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
22 марта в 11:01
Будет забавно, если Тухель возьмет ЛЧ в этом сезоне. Шейхи ПСЖ сопьются наверное.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 06:10
Умеет настраивать на результат
ДСА
ДСА
22 марта в 04:31
Потратили ровно столько сил сколько надо.
Ironigor
Ironigor
22 марта в 02:25
Очень правильные слова, настоящего тренера!!! Удачи в Челси !!! Всем добра !!!
beefs
beefs
21 марта в 23:06
Тухель становится глыбой...
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