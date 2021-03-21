Тухель: «Я попросил игроков „Челси“ не переоценивать собственные силы»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Англии против «Шеффилда» (2:0).

После победного матча с «Атлетико» в среду я чувствовал усталость команды как в физическом, так и в психологическом плане. Кроме того, сегодня в составе было множество перестановок. Также нам предстоит перерыв на матчи национальных сборных, поэтому нам пришлось учитывать множество моментов. Вчера во время подготовки к игре и сегодня я не чувствовал уверенности на 100%, что мы сможем сыграть на том же уровне.

Поэтому в разговоре с командой перед матчем я попросил не переоценивать собственные силы. Нам было необходимо со всей серьезностью отнестись к игре, постараться взять ее под контроль и проявить внимание к мельчайшим деталям.

На этой неделе перед нами стояли задачи выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов и в полуфинал Кубка Англии. Команда справилась с ними, и это большое достижение.