Абидаль: «Есть ли для Месси место лучше, чем „Барселона“?»

Бывший защитник «Барселоны» поделился мнением о будущем капитана каталонского клуба .

Я думаю, что Месси является лучшим игроком в истории, всю свою карьеру он провел в «Барселоне». Клубу важно, чтобы он остался, потому что Лео является ключевым игроком.

Его решение будет зависеть от состава команды, нового проекта и идей тренера. Он останется в «Барселоне», если ему будет там комфортно.

С маркетинговой точки зрения Месси является невероятным активом. Это непросто, когда вы проводите много лет в одном клубе, иногда вам хочется попробовать что-то еще. Но есть ли для Месси место лучше, чем «Барселона»? Я не знаю.