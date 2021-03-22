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Абидаль: «Есть ли для Месси место лучше, чем „Барселона“?»

22 марта 2021, 18:23

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль поделился мнением о будущем капитана каталонского клуба Лионеля Месси.

Я думаю, что Месси является лучшим игроком в истории, всю свою карьеру он провел в «Барселоне». Клубу важно, чтобы он остался, потому что Лео является ключевым игроком.

Его решение будет зависеть от состава команды, нового проекта и идей тренера. Он останется в «Барселоне», если ему будет там комфортно.

С маркетинговой точки зрения Месси является невероятным активом. Это непросто, когда вы проводите много лет в одном клубе, иногда вам хочется попробовать что-то еще. Но есть ли для Месси место лучше, чем «Барселона»? Я не знаю.

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Все комментарии
амурец
амурец
23 марта в 02:26
нет конечно, только в Барселоне ещё его считают великим игроком, а в другой команде сдуется
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 21:24
Они созданы друг для друга
Альфамен
Альфамен
22 марта в 21:23
Месси Барса необходима,а вот нужен ли он ей???!!!!В своем нынешнем состоянии, наверное да,но сколько он будет находится на таком эмоционального подъёме????До подписания нового,уже миллиардного,контракта?!!!!
Ironigor
Ironigor
22 марта в 18:42
Куда дется на лодке без весла ?!!)))
shlomo
shlomo
22 марта в 18:35
Ну как Барса нужна Месси, так и Месси нужен Барсе... союз нерушимый, так сказать...:))))
ДСА
ДСА
22 марта в 18:27
Есть очень хорошее место в Майами.
sv_1969
sv_1969
22 марта в 18:24
Лео нужен только Барсе
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