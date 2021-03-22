Лукас Моура: «Мы верим в Моуриньо»

Нападающий «Тоттенхэма» заявил, что игроки команды полностью поддерживают .

Прошлой ночью [в матче с «Астон Виллой»] мы проявили свой характер, мы показали настрой на игру. В футболе хорошо то, что у тебя нет времени плакать о прошлых поражениях. Мы говорили об игре с загребским «Динамо». Моуриньо рассказал нам много вещей, но мы не будем выносить это на всеобщее обозрение.

У него большой опыт, и он пытался нас мотивировать, и это было видно во вчерашнем матче. Нам предстоит сыграть девять игр, у нас есть финал Кубка Лиги, мы хотим хорошо закончить сезон. Мы все вместе. Мы в одной лодке. Вместе проигрываем, вместе побеждаем. То, что произошло в Хорватии, было нашей ошибкой. Когда мы на поле, мы просто хотим победить.

Мы знаем, что у экранов телевизоров за нами наблюдает много болельщиков, которые нас поддерживают. Мы верим в Моуриньо. Мы все хотим добиться успеха в этом клубе.