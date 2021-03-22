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Лукас Моура: «Мы верим в Моуриньо»

22 марта 2021, 18:12

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура заявил, что игроки команды полностью поддерживают Жозе Моуриньо.

Прошлой ночью [в матче с «Астон Виллой»] мы проявили свой характер, мы показали настрой на игру. В футболе хорошо то, что у тебя нет времени плакать о прошлых поражениях. Мы говорили об игре с загребским «Динамо». Моуриньо рассказал нам много вещей, но мы не будем выносить это на всеобщее обозрение.

У него большой опыт, и он пытался нас мотивировать, и это было видно во вчерашнем матче. Нам предстоит сыграть девять игр, у нас есть финал Кубка Лиги, мы хотим хорошо закончить сезон. Мы все вместе. Мы в одной лодке. Вместе проигрываем, вместе побеждаем. То, что произошло в Хорватии, было нашей ошибкой. Когда мы на поле, мы просто хотим победить.

Мы знаем, что у экранов телевизоров за нами наблюдает много болельщиков, которые нас поддерживают. Мы верим в Моуриньо. Мы все хотим добиться успеха в этом клубе.

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
22 марта в 21:46
А Маур в вас не особо верит
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 21:46
Жозе умер как тренер, Леви-главная проблема ТТХ, а Кейн по-прежнему без трофеев...Симпатичная команда была при Почеттино и стадион хороший отстроили, осталось грамотным руководством обзавестись...
Вoлхв
Вoлхв
22 марта в 18:46
Ну Маур - особенный...можно и поверить...:))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 марта в 18:39
Моуриньо судя по всему является очень самолюбивым человеком. Получить огромную компенсацию и отойти в сторону для него явно недостаточно, Жозе необходимого прежде всего доказать, хотя бы себе, что он отличный тренер и все еще "особенный". Поэтому поражение от Динамо (Загреб) для него стало как удар серпом по одному месту. Не знаю как он будет адаптировать свою тактику под веяния современного футбола, но из кожи он лезть, чтобы доказать что-то себе и другим, он точно будет.
STVA 1
STVA 1
22 марта в 18:22
А Моур верит в отступные)))
Mikki
Mikki ответ За РОСТОВ 161 (раскрыть)
22 марта в 18:18
Добрый день, продолжается, т.к. еще будет отбор к ЧМ.
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