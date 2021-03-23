Симеоне получает в два раза больше, чем Гвардиола

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23 марта 2021, 13:31

В Сети появилась любопытная сводка по зарплате среди тренеров топ-5 европейских лиг.

Рейтинг возглавляет рулевой «Атлетико» с окладом в 43,2 млн евро в год.

Следом расположились:

(«Манчестер Сити») — 22,6 млн евро

(«Тоттенхэм») — 17 млн евро

(«Ливерпуль») — 17 млн евро

(«Реал») — 16,8 млн евро

Однако ранее испанское издание AS утверждало, что Симеоне получает 32 млн евро в год.