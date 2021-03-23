Симеоне получает в два раза больше, чем Гвардиола

В Сети появилась любопытная сводка по зарплате среди тренеров топ-5 европейских лиг.
Рейтинг возглавляет рулевой «Атлетико» Диего Симеоне с окладом в 43,2 млн евро в год.
Следом расположились:
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 22,6 млн евро
Жозе Моуриньо («Тоттенхэм») — 17 млн евро
Юрген Клопп («Ливерпуль») — 17 млн евро
Зинедин Зидан («Реал») — 16,8 млн евро
Однако ранее испанское издание AS утверждало, что Симеоне получает 32 млн евро в год.
Где-нибудь здесь видишь Почета с ПСЖ?) Даже катарцы ему столько не платят.
Казалось, Леви самый матерый деловой аферист на Альбионе, но стоило ему клюнуть на сетубальскую удочку, что аж крючок не выдержал, Жозе профессионально поимел его и показал, кто тут особенный)!) Ахахах
Где-нибудь здесь видишь Почета с ПСЖ?) Даже катарцы ему столько не платят.
Казалось, Леви самый матерый деловой аферист на Альбионе, но стоило ему клюнуть на сетубальскую удочку, что аж крючок не выдержал, Жозе профессионально поимел его и показал, кто тут особенный)!) Ахахах
че там по бонусах за лояльность? офшорчики?))
че там по бонусах за лояльность? офшорчики?))