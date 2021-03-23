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Симеоне получает в два раза больше, чем Гвардиола

23 марта 2021, 13:31

В Сети появилась любопытная сводка по зарплате среди тренеров топ-5 европейских лиг.

Рейтинг возглавляет рулевой «Атлетико» Диего Симеоне с окладом в 43,2 млн евро в год.

Следом расположились:

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 22,6 млн евро

Жозе Моуриньо («Тоттенхэм») — 17 млн евро

Юрген Клопп («Ливерпуль») — 17 млн евро

Зинедин Зидан («Реал») — 16,8 млн евро

Однако ранее испанское издание AS утверждало, что Симеоне получает 32 млн евро в год.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
23 марта в 20:41
Даже 32 млн. многовато. Ладно, он хоть старается чемпионом Испании стать. А Жозик, как такую зарплату пробил себе.
Тео Джонс
Тео Джонс
23 марта в 19:13, ред.
Cимеоне важен конечно для атлетов, но он уже как пару лет как минимум не заслуживает эту зп подавно, так как игра атлетов все тухлее и тухлее. Если Гвардиола возьмет наконец ЛЧ, он должен требовать тогда 50 лям зп уж))
ilyafrom
ilyafrom
23 марта в 18:35
Хотелось бы увидеть цифры после уплаты налогов. В Испании налоги вроде выше, чем в Англии
112910415
112910415
23 марта в 17:05
просто повезло : работодатель не жадный !
allemz
allemz ответ dzvinka (раскрыть)
23 марта в 15:22, ред.
Самое забавное - Жозе с 17 лямным контрактом)!)
Где-нибудь здесь видишь Почета с ПСЖ?) Даже катарцы ему столько не платят.
Казалось, Леви самый матерый деловой аферист на Альбионе, но стоило ему клюнуть на сетубальскую удочку, что аж крючок не выдержал, Жозе профессионально поимел его и показал, кто тут особенный)!) Ахахах
Van Vanovich
Van Vanovich
23 марта в 15:13
Что-то многовато для Симеоне, хотя бы 10 лямов)), 43 мил- это бы хватило на зарплату 2-3 хорошим игрокам.
dzvinka
dzvinka
23 марта в 14:20
Симеоне с виду клоун, а на самом деле свой "месси" для Атлетико)))
че там по бонусах за лояльность? офшорчики?))
ЮЗИК
ЮЗИК
23 марта в 14:15
Не зря же его там держат
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 марта в 13:52
Уж теперь то можно точно сказать, кто из тренеров "особенный". А остальные действительно "следуют дальше".....
КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 13:40
Так и результаты у него с учётом финансовых возможностей клуба замечательные.
beefs
beefs
23 марта в 13:37
и чего считать чужое...
STVA 1
STVA 1
23 марта в 13:36
Диего достоин этих денег
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 13:34
Не хиленькая зарплатка у Симеоне.
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