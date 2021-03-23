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Олич: «Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть»

23 марта 2021, 19:51

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился эмоциями от посещения «ВЭБ Арены», а также прокомментировал назначение на новый пост.

Я первый раз на этом стадионе, очень красиво! Рад, что его построили. Когда я играл за ЦСКА, своей арены не было. Теперь есть свой дом, и я с нетерпением жду первой игры здесь. Это будет эмоциональный момент для меня.

Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы.

Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу.

В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Баба Яга против (раскрыть)
24 марта в 12:45
Трусливый футбол Бердыева с его автобусами? Нет, уж лучше 4-е места!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
24 марта в 12:39
Всё это хорошо, но всё это пока только слова. Как бы не получилось так, что болельщики через год, а то и раньше не потребовали вернуть назад Гончаренко)) Всё ведь познается в сравнении. Дай Бог чтобы у него получилось всё задуманное и команда с приходом Олича заиграла новыми красками, но я в этом пока не уверен.
Mi6
Mi6
24 марта в 12:35
Так держать! Всё получится у Ивицы!!!
boniel3
boniel3
24 марта в 12:26
Эту операцию нужно было сделать,когда белорус сбежал домой.Жаль столько потеряли времени и достойных игроков.Ганчаренко трусливый мужичок.Как он мурыжил на лавке Гайича,а в Италии с первых минут в основе,и сразу результат.Или,как можно сравнивать бездарного Облякова с Бистровичем.Если бы его ставили каждую игру,сразу был бы результат.Или отдал классного Гогуа,а тупого Васина держит.Так,что Оличу не нужно мешать,посмотрит все сыгранные матчи и сразу увидит кто сколько стоит.Главное укрепить центр поля.Удачи Ивица!!!
trimetil
trimetil
24 марта в 10:02
Ну, так клуб как раз и находится на тех позициях...
Баба Яга против
Баба Яга против
24 марта в 09:41
Лучше бы Бердыева позвали!!!
ЧиП
ЧиП
24 марта в 09:30
Хотеть не вредно, вредно не хотеть😏
Но сука интрегует😁
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ RA158 (раскрыть)
24 марта в 09:24
с Гончаренко последние 2-а года были 4-е места, так что если Ивица начнёт с 5-6 это не будет катастрофой, Слуцкий тоже с 7 начинал...
112910415
112910415
24 марта в 09:05
мы всё увидим
RA158
RA158
24 марта в 08:04
Без коментов...
5-6 место не выше....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 05:39
Стандартные дежурные слова.
CSKA2012
CSKA2012
24 марта в 01:52
Будем ждать золота,Ивица. Ещё есть шансы взять кубок ))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
24 марта в 00:29
    Remzmey
    Remzmey ответ Remzmey (раскрыть)
    24 марта в 00:05
    Такое ощущение что олич будет снова забивать
    Remzmey
    Remzmey
    24 марта в 00:03
    Трудно ему будет с тренерской скамьи забивать голы,
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Comentarios (раскрыть)
    23 марта в 23:31
    От Олича жду что вернет Бистровича и Бийола из аренд.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    23 марта в 23:30
    по большому счёту Оличу чтобы вернуть цска на прежние позиции достаточно поменяться местами в турнирной таблице с сочи😂 лично мне не понятно зачем коням менять тренера перед паузой на игры сборных? кого Олич будет тренировать и настраивать на ближайшие матчи когда большая часть футболистов разъехалась? если Гинер решил дать эмоциональный толчок своей команде время для смены коуча выбрал не самое удачное, да и без опыта совсем хорват, тут как в русской рулетке 50 на 50. болельщики цска Олича просто обожают ( по уровню любви Олича кони любят как мясные Промеса, даже когда хорват сидел на банке, а в основе выходили Вагнер Лав и Жо с трибун во время игры хорошо было слышно фанатов цска, которые скандировали Олич! Олич!) сейчас же Ивица будет главным тренером команды и у меня большие сомнения что не поплывёт после серии неудачных матчей. как человек мне новый тренер цска симпатичен, но естественно желать удачи я ему не стану ( за исключением игр против бомжей)
    Notorious P.I.G.
    Notorious P.I.G.
    23 марта в 23:25
      yk2ru
      yk2ru ответ Шуnя771 (раскрыть)
      23 марта в 23:06
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        23 марта в 23:01
        Олича сменит Тошич, а потом приедет Витинье ставить атакующий футбол
        mortid
        mortid
        23 марта в 23:00
          Comentarios
          Comentarios
          23 марта в 22:48
          От Олича жду, что ЦСКА начнет играть в два нападающих..
          oFANATo
          oFANATo
          23 марта в 22:07
          Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер - Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет расчитывать на тренерский штаб и руководство клуба так же окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи.
          Recsar26
          Recsar26
          23 марта в 21:42
          Шутки про место в Авдеевых конюшнях еще уместны?
          drug01
          drug01
          23 марта в 21:28
          Меньше слов больше дела
          Futurista
          Futurista
          23 марта в 21:26, ред.
          Ну а какие позиции?)...теоретически в этом сезоне если Зенит и Спартак свои матчи выиграют, даже если Спартак допустим) проиграет ЦСКА...то максимум для ЦСКА 3 место...ну это в этом сезоне...так что Ивица изучайте матчасть...
          Я это не к тому, что уверен что Зенит и Спартак выиграют оставшиеся матчи...а к тому, что не все теперь только от Олича и ЦСКА зависит...
          isamsn
          isamsn
          23 марта в 21:24
          Удачи Олич!!!
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          23 марта в 21:20
          Интересные посылы....Посмотрим. По крайней мере 2 -3 матча футболисты быдут выпрыгивать из подштаников , как это обычно бывает. Состав не плохой . Может действительно рулила нужен хороший. Игры покажут.
          Сп62
          Сп62 ответ SAFqwer (раскрыть)
          23 марта в 21:15, ред.
          Так он сейчас принял команду, можно сказать, на третьем месте. Если займёт ниже, чего тогда было браться.
          cska1948
          cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
          23 марта в 21:12
          Одного настроя мало! Тут ещё и умение должно быть, а есть ли оно у Олича, посмотрим.
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