Гендиректор «КАМАЗа» рассказал, зачем Бердыев приехал на сбор команды

Генеральный директор футбольного клуба « КАМАЗ » Айнур Миннеханов раскрыл подробности приезда на сбор команды в Турции известного российского тренера .

Курбан Бердыев — глыба тренерского цеха. Он прибыл к нам на сборы, чтобы помогать советом. Как возникла идея? Бердыев далеко не чужой человек для республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили, почему бы не воспользоваться таким шансом. Связались, пообщались, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О перспективе контракта никакой речи не идёт. На данный момент это вся информация.