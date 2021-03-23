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Гендиректор «КАМАЗа» рассказал, зачем Бердыев приехал на сбор команды

23 марта 2021, 20:22

Генеральный директор футбольного клуба «КАМАЗ» Айнур Миннеханов раскрыл подробности приезда на сбор команды в Турции известного российского тренера Курбана Бердыева.

Курбан Бердыев — глыба тренерского цеха. Он прибыл к нам на сборы, чтобы помогать советом. Как возникла идея? Бердыев далеко не чужой человек для республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили, почему бы не воспользоваться таким шансом. Связались, пообщались, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О перспективе контракта никакой речи не идёт. На данный момент это вся информация.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
24 марта в 18:24
Он просто консультант.
112910415
112910415
24 марта в 07:28
шефская помощь, не более
Остапчук 67
Остапчук 67
23 марта в 22:39
Дыма без огня не бывает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Аксинья (раскрыть)
23 марта в 22:21, ред.
КамАЗ так же нищ, как "областной дотационный клуб").
В прошлый год закончили в убыток. Пандемия, то се. Тут даже за совет пирога не получишь).
Наоборот смотришь КББ им должен окажется).
"Областному дотационному клубу" Бекиевич, с тренерским штабом, с игроками сами платили с кармана персоналу клуба, чтобы не пухли с голоду. В итоге потом судились. Результат: суд принял сторону истца, те. КББ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 22:13
Бердыев нечего просто так не делает!
Аксинья
Аксинья ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
23 марта в 22:03, ред.
Но с другой стороны пощипать КАМАЗ для КББ лакомый кусок пирога - это не какой-нибудь клуб на областной дотации))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 марта в 21:02
Зря он с ними связывается. Судя по фамилии, это родственник "лесника". Тот самый, который в 2013г был инициатором отставки тренера.
Такое чувство, что в западню идёт КББ.
izrafel
izrafel
23 марта в 20:59
Что то ....как то.... совсем ничего не понимаю....где Курбан и где КАМАЗ....
Сп62
Сп62
23 марта в 20:35
Темнит директор что-то. Наверняка завлекает.
drug01
drug01
23 марта в 20:25
Это Большой секрет?
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