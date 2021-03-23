Гендиректор «КАМАЗа» рассказал, зачем Бердыев приехал на сбор команды

Генеральный директор футбольного клуба «КАМАЗ» Айнур Миннеханов раскрыл подробности приезда на сбор команды в Турции известного российского тренера Курбана Бердыева.
Курбан Бердыев — глыба тренерского цеха. Он прибыл к нам на сборы, чтобы помогать советом. Как возникла идея? Бердыев далеко не чужой человек для республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили, почему бы не воспользоваться таким шансом. Связались, пообщались, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О перспективе контракта никакой речи не идёт. На данный момент это вся информация.
В прошлый год закончили в убыток. Пандемия, то се. Тут даже за совет пирога не получишь).
Наоборот смотришь КББ им должен окажется).
"Областному дотационному клубу" Бекиевич, с тренерским штабом, с игроками сами платили с кармана персоналу клуба, чтобы не пухли с голоду. В итоге потом судились. Результат: суд принял сторону истца, те. КББ.
В прошлый год закончили в убыток. Пандемия, то се. Тут даже за совет пирога не получишь).
Наоборот смотришь КББ им должен окажется).
"Областному дотационному клубу" Бекиевич, с тренерским штабом, с игроками сами платили с кармана персоналу клуба, чтобы не пухли с голоду. В итоге потом судились. Результат: суд принял сторону истца, те. КББ.
Такое чувство, что в западню идёт КББ.
Такое чувство, что в западню идёт КББ.