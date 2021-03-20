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Роналду — лучший игрок Серии А сезона-2019/20

20 марта 2021, 01:37

Итальянская ассоциация футболистов признала нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона.

В сезоне-2019/20 португальский форвард принял участие в 33 матчах Серии А, в которых забил 31 мяч и сделал 6 голевых передач.

Криштиану Роналду

Напомним, недавно Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Шишанутый (раскрыть)
20 марта в 19:44, ред.
потому что Моська настоящий тащер. Уверен что снова тащит деньги в свой карман.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
20 марта в 19:41
кто бы в этом сомневался... на втром месте идёт Кьеза,потом Де Лигт и остальные игроки Юве,а Лукаку замыкатель этого списка. ахаха.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Шишанутый (раскрыть)
20 марта в 19:28
    juvenale
    juvenale ответ Scarlet Witch (раскрыть)
    20 марта в 11:47
    меня больше удивило,что мердуччи лучший защитник)))хотя он даже в Юве самый слабый
    juvenale
    juvenale
    20 марта в 11:46
    мердуччи лучший защитник ))))вот это награды
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Scarlet Witch (раскрыть)
    20 марта в 11:18
    Я не фанат серии А и тем более Ювентуса но я знаю что дибала в этом сезоне не сыграл даже половину матчей этого года. И забил очень мало голов. И он ни как не может быть лучшим игроком Ювентуса. Даже морпта полезнее сыграл. Если ты фанат Роналду или Месси то когда вы хотите оскорбить того или иного делайте это хотя бы достойно. Приведите факты а не ложь которые подхватывают глоры Роналду и Месси
    feris1
    feris1
    20 марта в 10:19
    Я думаю за это время Рон в Реале ещё больше бы наколотил.
    Отдельный привет пересу(
    d_fincher
    d_fincher
    20 марта в 10:00
    Если бы не бездарь Пирло, у Рона могло выйти в Ювентусе.
    shur
    shur
    20 марта в 09:44
    ...и тут повалили поздравления из Страны Басков!!!!
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein
    20 марта в 08:35
    Лучшим был Иммобиле
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    20 марта в 08:23
    Да уж, статистика отличная.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 марта в 07:48
    Передач мог бы и поболше сделать!
    ilyafrom
    ilyafrom
    20 марта в 07:43
    Предсказуемо. Пока другие игроки пашут, Роналду получает награды
    112910415
    112910415
    20 марта в 07:35
    поток наград не прекращается ...
    но масштаб уже не тот !
    Arman A.
    Arman A.
    20 марта в 05:15, ред.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      20 марта в 03:33
      А почему вспомнили только через год ?
      Потому что стал никому не нужен ?
      Этот то сезон провальный , он теперь только забесплатно готов уйти ... Хоть в МЛС.
      Scarlet Witch
      Scarlet Witch
      20 марта в 01:57
      Ахахахаха.

      Лучший игрок Юве - Дибала.
      Лучший игрок Серии А - Роналду.

      Всё, что нужно знать о наградах тащёра.
      Ironigor
      Ironigor
      20 марта в 01:40
      Всё предсказуемо !!! Красавчик Рон !!! Так держать!!!
      Всем добра !!!
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      20 марта в 01:39
      Шишанутый
      Шишанутый
      20 марта в 01:39
      Красавчик Рон во всех ТОП чемпеонатах стал лучшим а Месська все также продолжает гонять Уэски и Осасуны. Поражаюсь как ему это не надоело?
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