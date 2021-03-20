Роналду — лучший игрок Серии А сезона-2019/20

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20 марта 2021, 01:37

Итальянская ассоциация футболистов признала нападающего «Ювентуса» лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона.

В сезоне-2019/20 португальский форвард принял участие в 33 матчах Серии А, в которых забил 31 мяч и сделал 6 голевых передач.

Напомним, недавно Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.