Роналду — лучший игрок Серии А сезона-2019/20

Итальянская ассоциация футболистов признала нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона.
В сезоне-2019/20 португальский форвард принял участие в 33 матчах Серии А, в которых забил 31 мяч и сделал 6 голевых передач.
Напомним, недавно Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.
Отдельный привет пересу(
Отдельный привет пересу(
но масштаб уже не тот !
но масштаб уже не тот !
Потому что стал никому не нужен ?
Этот то сезон провальный , он теперь только забесплатно готов уйти ... Хоть в МЛС.
Потому что стал никому не нужен ?
Этот то сезон провальный , он теперь только забесплатно готов уйти ... Хоть в МЛС.
Лучший игрок Юве - Дибала.
Лучший игрок Серии А - Роналду.
Всё, что нужно знать о наградах тащёра.
Лучший игрок Юве - Дибала.
Лучший игрок Серии А - Роналду.
Всё, что нужно знать о наградах тащёра.
Всем добра !!!
Всем добра !!!