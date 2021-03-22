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«Наш национальный герой». Президент Польши наградил Левандовски

22 марта 2021, 17:54

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил награду от президента Польши Анджея Дуды.

Футболист был награждён орденом Возрождения Польши третьего класса.

Анджей Дуда, президент Польши:

Вы являетесь нашим национальным героем в спортивном плане, но и не только. Вы представляете Польшу, всегда подчеркиваете своё происхождение и мы благодарим вас за это. Вы представляете всех нас, вы строите имя Республики Польша. Вы капитан сборной, у вас патриотические взгляды, которые вы демонстрируете. Большое вам спасибо за всё это. В мире много талантливых людей, но немногие играют так, как Роберт Левандовски.

Левандовски:

Мне очень приятно получить эту награду, это большая гордость. Футбол — это командный вид спорта, а не индивидуальный. Всё, чего я достигаю — это благодаря тренерам, персоналу и семье.

«Наш национальный герой». Президент Польши наградил Левандовски

Напомним, что Левандовски забил 40+ голов за «Баварию» уже в шести сезонах подряд.

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Adolf33
Adolf33
22 марта в 21:10
Союзник противников
Да, я Adolf. И что?
Союзник противников
Союзник противников ответ Adolf33 (раскрыть)
22 марта в 20:37
    Adolf33
    Adolf33 ответ Союзник противников (раскрыть)
    22 марта в 20:32
    А тебе это зачем? Когда они были на восточном фронте, то Россия прекратила свое существование. Она исчезла. И вашу Казанскую икону они вывезли в Польшу. А потом отдали ее в Мюнхен. А ваш какой-то там десятый список (так попы ваши называют копии) вдруг творит к-то чудеса. Пусть уж лучше они на вост.фронт не идут.
    SAFqwer
    SAFqwer
    22 марта в 19:37
    Скоро Путин Кокорина наградит))))
    ДАША Д
    ДАША Д
    22 марта в 18:29
    У поляков много липовых героев, но этот хоть похож.
    Союзник противников
    Союзник противников
    22 марта в 18:06
    Енерала ему-и на Восточный фронт.
    beefs
    beefs
    22 марта в 17:55
    молодец, с заслуженной наградой...
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