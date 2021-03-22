«Наш национальный герой». Президент Польши наградил Левандовски

Нападающий «Баварии» получил награду от президента Польши Анджея Дуды.

Футболист был награждён орденом Возрождения Польши третьего класса.

Анджей Дуда, президент Польши:

Вы являетесь нашим национальным героем в спортивном плане, но и не только. Вы представляете Польшу, всегда подчеркиваете своё происхождение и мы благодарим вас за это. Вы представляете всех нас, вы строите имя Республики Польша. Вы капитан сборной, у вас патриотические взгляды, которые вы демонстрируете. Большое вам спасибо за всё это. В мире много талантливых людей, но немногие играют так, как Роберт Левандовски.