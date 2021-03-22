«Наш национальный герой». Президент Польши наградил Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил награду от президента Польши Анджея Дуды.
Футболист был награждён орденом Возрождения Польши третьего класса.
Анджей Дуда, президент Польши:
Вы являетесь нашим национальным героем в спортивном плане, но и не только. Вы представляете Польшу, всегда подчеркиваете своё происхождение и мы благодарим вас за это. Вы представляете всех нас, вы строите имя Республики Польша. Вы капитан сборной, у вас патриотические взгляды, которые вы демонстрируете. Большое вам спасибо за всё это. В мире много талантливых людей, но немногие играют так, как Роберт Левандовски.
Левандовски:
Мне очень приятно получить эту награду, это большая гордость. Футбол — это командный вид спорта, а не индивидуальный. Всё, чего я достигаю — это благодаря тренерам, персоналу и семье.
Напомним, что Левандовски забил 40+ голов за «Баварию» уже в шести сезонах подряд.
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