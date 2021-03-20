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Гасперини — тренер сезона-2019/20 в Серии А. «Аталанта» — лучшая команда

20 марта 2021, 02:03

Итальянская ассоциация футболистов признала наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини лучшим тренером прошлого сезона Серии А. Также сама «Аталанта» была признана лучшей командой сезона-2019/20.

Напомним, по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата Италии бергамаски под руководством Гасперини заняли 3-е место и забили больше всех мячей, а также стали лучшей командой по разнице забитых и пропущенных голов.

Джан Пьеро Гасперини

В нынешнем сезоне Серии А «Аталанта» после победы над «Специей» (3:1) в 27-м туре занимает 4-ю строчку.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
20 марта в 07:08
Тут тренерская работа видна
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 02:23
В этом желательно опять попасть в ЛЧ , вполне достойно команда выглядит.
djaich
djaich
20 марта в 02:12
Все верно. "Аталанта" Гасперини есть маленькое, но уже довольно долгоиграющее чудо. Жаль что в прошлом розыгрыше ЛЧ чуть чуть до выхода в полуфинал не хватило.
Gahi
Gahi
20 марта в 02:09
Поздравляем, желаем побед и выиграть трофей. 🏆 Удачи.
Ironigor
Ironigor
20 марта в 02:08
Значит так оно и есть !!! Удачи Аталанте !!!
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