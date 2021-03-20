Гасперини — тренер сезона-2019/20 в Серии А. «Аталанта» — лучшая команда

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20 марта 2021, 02:03

Итальянская ассоциация футболистов признала наставника «Аталанты» лучшим тренером прошлого сезона Серии А. Также сама «Аталанта» была признана лучшей командой сезона-2019/20.

Напомним, по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата Италии бергамаски под руководством Гасперини заняли 3-е место и забили больше всех мячей, а также стали лучшей командой по разнице забитых и пропущенных голов.

В нынешнем сезоне Серии А «Аталанта» после победы над «Специей» (3:1) в 27-м туре занимает 4-ю строчку.