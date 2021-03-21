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Муса и Тошич – свободные агенты. Ивица Олич вернет чемпионов России? 

21 марта 2021, 13:20
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От Вагнера Лава отказались, но на горизонте два свободных агента.

Атака армейцев не работает

Дальние удары Влашича лишь изредка приносят пользу. Забил «Арсеналу», «Ахмату» и «Зениту». Вот только последним в том матче проиграли. А середняков обыгрывали со счетом 5:1 и 3:0. Так что десятки промахов Влашича дальними ударами не компенсировать двумя голами в день разгромов. Но почему хорват выбирает удары? Потому что напарники плохо открываются.

Остальные мячи Никола забил из пределов штрафной, где не хватает крутого форварда. Гайч, Чалов и Рондон не всегда играли продуктивно. Саломон ставит на класс, но с физикой проблемы. Эджуке активный и не очень эффективный – 19 матчей без голов подряд. Кучаев перестал забивать, а Чалов сыграл один мощный матч за сезон.

Новый тренер ЦСКА может решить, что не хватает опыта, один Рондон его отсутствие не компенсирует. У ЦСКА ведь самый молодой состав лиги. Ладно, не взяли 36-летнего Вагнера Лава – Гинер отказался. Не хочет в чемпионское прошлое, устраивает четвертое место? А если без сарказма, то у ЦСКА сейчас нет вариантов – трансферное окно закрыто, остались только свободные агенты.

И вот здесь по совпадению сразу два футболиста «армейцев» свободы. Причем один из них на восемь лет младше, чем Вагнер Лав, а второй – на три года. Впрочем, в Серии А «Милан» изменил 39-летний Ибрагимович, которого еще и в сборную Швеции вернули. Дело не всегда в возрасте, когда надо разбавить коллектив «желторотых» игроков.

Муса и Тошич – разные сделки

Бабаев признавал, что пару лет назад рассматривал возвращение Ахмеда. Но «Лестер» просил много денег. «Аль-Насср» выдал царские 16.5 млн евро английскому клубу – Муса оказался на Ближнем Востоке. Но ушел свободным агентом еще в прошлом году. И хотя его связывали с «Галатасараем», до сих пор вне игры.

Все из-за срыва сделки с ВБА – Эллардайс подтвердил, что его устроила форма крайнего форварда, но не хватило денег. Похоже, Муса просил много. Также в Европе со справедливой опаской относятся к игрокам, что уезжали на заработки. Хотя того же Витселя «Боруссия» Д из Китая забрала, и не пожалела. Плюс Ахмед моложе, чем Промес.

Впрочем, у ЦСКА есть левый вингер. Эджуке пытается прибавить, хотя это сырой футболист. А вот травма Кучаева, непонятное состояние Сигурдссона, который порывался сменить клуб зимой, и отсутствие навыков игры на фланге у Чалова ведут к проблеме правого края атаки. Не знаем, какую схему применит Олич, но хорват точно попросит об усилении.

Ахмед и Зоран – свободные агенты, чем и выгодны. Китайский клуб Тошича сегодня расформировали. Ранее серба звал к себе «Кайрат», где сейчас Вагнер Лав. Но вариант с ЦСКА не стоит исключать. Олич, если смотрел матчи «армейцев», заметил, как Кучаеву, Облякову, Сигурдссону, Чалову и Ахметову сложно в критические моменты, когда можно сыграть на опыте. А у серба его полно.

Приглашение Олича – эмоции

Эмоции и ностальгия. Судя по всему, решение об отставке Ганчаренко принял новый босс ЦСКА. Орешкин решил, что хватит терпеть невзрачные центральные матчи и поражения от аутсайдеров. Поэтому Ивица получает визу и будет главным тренером. Решение опасное, но впереди пауза на матчи сборных. А потом календарь дарит «армейцам» шанс взят несколько побед подряд.

«Тамбов», «Арсенал» в Кубке и «Ротор» — хорошее трио для старта. Но надо понять проблемы команды. Отсутствие баланса – вот что отличало ЦСКА и «Спартак». Соседи пригласили Промеса, который настроен на серьезную драку. А Ганчаренко попытался реанимировать атаку по тому же сценарию – с помощью свободного агента Рондона. Но Саломон и так делает, что может.

Это тяжелый форвард, ему нужно время. А если Тошич неплохо готов физически – его возвращение можно рассмотреть. Разумеется, контракт будет краткосрочным, но ЦСКА не ждет банкротство, если пару месяцев будут платить Зорану зарплату. Не заиграет – отпустят летом как свободного агента. Вот только такой футболист – любимец публики и титулованный чемпион, может сделать разницу.

В Китае он не сильно перетрудился – бегал во второй лиге, бил пенальти, красиво реализовал дальний штрафной, может принести пользу в заявке ЦСКА. Фернандес и Тошич поймут друг друга на правом фланге. А Кучаев получит учителя и мотивацию – если Константин хочет прибавить, то ему не помешает солидный конкурент. ЦСКА и так идет по пути приглашения «дедов» — Олич и Рахимич могут вернуться в качестве тренеров.

Вспомнили Ярошика, но работает не ассистентом, а главным тренером, поэтому у него своя дорога. Но путь Тошича в Китае оборвался из-за решения партии прикрутить финансирование большого футбола, поэтому серб на рынке. Заметно старше, чем Муса, но одновременно более предсказуемый футболист, чьи финансовые аппетиты не возмутили китайцев. На дальнем востоке запросил такую же зарплату, как была в ЦСКА.

Но для не совсем чужого клуба может сделать скидку. Сидеть полгода без дела в его возрасте опасно, а вот позиция эдакого играющего тренера – вариант. У «армейцев» впереди не хватает концентрации. Если Тошич отнесется к вызову так, как Промес, то хуже не станет. Свободного агента Бранислава Ивановича в «Зените» встречали скептически – приехал ветеран в 33 года, а потом оказалось, что это один из чемпионских факторов, лидер и капитан команды.

Не стоит недооценивать футболистов, игравших в АПЛ и Бундеслиге. Если бы у ЦСКА все шло замечательно с Ганчаренко и молодежью – Олич не получал бы визу, а скауты не искали бы усиление в условиях максимального давления, когда любое поражение может выбросить за пределы еврокубковой зоны или из Кубка России. Новому тренеру, который смотрит в лицо провалу – у Олича нет опыта, а его бросают в пламя, нужно на кого-то опереться.

Кучаев может быть фундаментов побед через пару лет, но у него 1 гол в 13 последних матчах. А теперь еще и травма, из-за которой пропустит матчи молодежного Евро-2021. В сборную отправился Тюкавин, а в ЦСКА и слева не самый результативный игрок – у Эджуке 2 мяча в 24 играх за ЦСКА, и справа. И Чалов в центре не подменяет Рондона хет-триками. Муса и Тошич точно не готовы идеально, но в таком сезоне надо играть, сжав зубы.

Ветераны так умеют лучше, чем молодежь. Причем Зорана можно рассмотреть и в качестве потенциального помощника тренера. У Олича нет готового штаба, и если Рахимич начнет совмещать должности в боснийской сборной и ЦСКА, то нужны люди. Возвращение Тошича возможно не только в качестве футболиста. Цинично подставлять легенд без тренерского опыта, чтобы репутацией перекрыли ошибки руководства, предшественника и футболистов? Да, но «армейцы» уже на этом пути, выбрав Олича.

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Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:30
Кстати,а где Вернблум сейчас?
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 16:07
Муса и Тошич не смогут дать сиюминутный результат, поэтому нужно как-то обойтись нынешними ресурсами.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 01:02
Необходим грамотный баланс. Сплав опыта и молодости.

Любой перекос - губителен.

=

Поэтому вопрос лишь в тонком чувстве гармонии и развитой интуиции у Главного тренера.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 марта в 22:48, ред.
С Мусой всё ясно, вообще никак его не рассматриваю. А вот Тошич почему-то мне кажется ,что как тренер отвечающий за нападающих он бы пригодился .В нём есть дух борьбы ,видение выхода из ситуации в которой оказывается нападающий, да и как человек никогда не был замечен в каких-то интригах спорах драках . Вообщем не знаю, почему-то мне так кажется. Как то так.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
21 марта в 22:32
А я бы никого не взял. Тошич уже в ЦСКА подсел сильно, не думаю , что сейчас он в лучших кондициях. Муса вообще потух, никому не понадобился. Так что это не помощники ЦСКА.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 марта в 20:46
и снова Усманов)
Союзник противников
Союзник противников
21 марта в 19:01
Пока все скопом "выбирают главнюка ЦСКА",Адольфо Гайч обыграл Роналду и ещё раз показал,что стоило пятилетнее топтание команды,в связи с чудовищной ошибкой Гинера,поставившего на сомнительные таланты Ханчарэнки.Гоните его скорее и возвращайте игроков,дав им возможность развиваться.Это будет с любым,кроме ВитькА.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 марта в 18:42
Обоих нужно брать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
21 марта в 16:48
Просто человек не в теме. Он больше в ж\д делах разбирается. В ЦСКА есть совет директоров, который возглавляет М. Орешкин ( пом. Президента по экономике и один из топ менеджеров ВЭБ). Гинер зам. председателя Совета директоров. Все кадровые решения принимаются голосованием. У председателя Орешкина 2 голоса. Теперь о финансах. Финансирование идет пропорционально числу акций. У Гинера 25% акций, у X-holding - около 20%. Часть у USM (Усманов). Таким образом, любое решение, принятое Советом директоров финансируется из общего бюджета. Единолично ни Гинер, ни Орешкин решения не принимают. Такова структура клуба сейчас.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 марта в 15:50
Вот он результат лучшего менеджера. Все шло к этому.
А болелам просто запомнить на будущее.
При Гончаренко после 23 тура:
5 место. Побед 12. Ничьих 4. Поражений 7. Будет потом с чем сравнивать.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
21 марта в 15:15
Промес и Муса ровестники
Нужно Понтуса возвращать
vadim---1988
vadim---1988
21 марта в 15:09
Оличь, это то же самое, что приглашение физрука Парфенова в Спартак))))) Оличь несомненно "хороший" вариант)))))))
Хиромант
Хиромант
21 марта в 15:06, ред.
Олич-Рахимич-Тошич не самый плохой вариант для армейцев. Хорват-босниец-серб, а в общем прошлом - все югославы. А Югославия всегда знала как, умела и играла в красивый атакующий футбол (чего и хочет руководство ЦСКА и болельщики!)
Поддержка болельщиков + доверие и финансовая поддержка руководства + некоторое время на адаптацию к новым реалиям в РПЛ = результат будет! Даже не так - БУДЕТ!!!
Впрочем, это лично моё мнение... Большинство фанатов ЦСКА требуют тренера-немца. Видимо на примере Динамо. Но немец - немцу рознь. А эти ребята за ЦСКА уже играли..., так что - почти, как свои...
Майне Кляйне
Майне Кляйне
21 марта в 14:24
Буду рад видеть обоих, но. Если Муса понятно - вместо полена Рондона, то Зорана только вместо Облякова или Ахметова, но не факт, что это будет усиление
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 марта в 14:14
Тошич это конечно не Ахметов и Мусса бегунок. ....Если так будет , то это конечно усиление.
Ironigor
Ironigor
21 марта в 14:01
Классная статья!!! Я бы выбрал дуэт Влашич - Тошич !!! Пушка !!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 марта в 14:00
на кого работает Гинер?
Djebrael
Djebrael
21 марта в 14:00
Спасибо за статью ....до сих пор в стане армейцев непонятки с тренером ...кто в итоге????? .....Олич, не Олич....но нужно понимать, что один Олич не справится... необходимо, чтобы в клубе все ему помогали, иначе добиться хороших результатов будет тяжело..... как и любому другому тренеру, Оличу нужно будет покупать игроков, помогать в адаптации и так далее....и может прям трио получится Олич-Красич-Рахимич, но самое страшное (только на мой взгляд) что Олич еще не был главным тренером, а начинать конечно с ЦСКА не совсем логично .....
Байкал-38.
Байкал-38.
21 марта в 13:51
Хозяева клуба дали приказ, но не дали денег на хорошего тренера. Вот Гинер и выкручивается как может, теперь он на "дядю" работает, ведь у самого нет денег содержать такой клуб.
Рязань 062
Рязань 062
21 марта в 13:37, ред.
только этого не хватало.... ЦСКА нужно идти своим путем. состав у команды хороший. рондон лишний. с Чаловым у команды получается намного лучше в атаке. а навесы на Рондона-это маразм. еще бы Дзага выходил бы , был бы совсем другой футбол. от Кучаева толку совсем никакого. голы от спартака и в последней игре с зенитом на его совести. ходит пешком и совсем не борется
Василий Корнечук
Василий Корнечук
21 марта в 13:36
Скажите, а из регионов некого взять? Там тоже есть молодые и перспективные, которые захотят играть в ЦСКА
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