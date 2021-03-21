Муса и Тошич – свободные агенты. Ивица Олич вернет чемпионов России? 

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21 марта 2021, 13:20

От Вагнера Лава отказались, но на горизонте два свободных агента.

Атака армейцев не работает

Дальние удары Влашича лишь изредка приносят пользу. Забил «Арсеналу», «Ахмату» и «Зениту». Вот только последним в том матче проиграли. А середняков обыгрывали со счетом 5:1 и 3:0. Так что десятки промахов Влашича дальними ударами не компенсировать двумя голами в день разгромов. Но почему хорват выбирает удары? Потому что напарники плохо открываются.

Остальные мячи Никола забил из пределов штрафной, где не хватает крутого форварда. Гайч, Чалов и Рондон не всегда играли продуктивно. Саломон ставит на класс, но с физикой проблемы. Эджуке активный и не очень эффективный – 19 матчей без голов подряд. Кучаев перестал забивать, а Чалов сыграл один мощный матч за сезон.

Новый тренер ЦСКА может решить, что не хватает опыта, один Рондон его отсутствие не компенсирует. У ЦСКА ведь самый молодой состав лиги. Ладно, не взяли 36-летнего Вагнера Лава – Гинер отказался. Не хочет в чемпионское прошлое, устраивает четвертое место? А если без сарказма, то у ЦСКА сейчас нет вариантов – трансферное окно закрыто, остались только свободные агенты.

И вот здесь по совпадению сразу два футболиста «армейцев» свободы. Причем один из них на восемь лет младше, чем Вагнер Лав, а второй – на три года. Впрочем, в Серии А «Милан» изменил 39-летний Ибрагимович, которого еще и в сборную Швеции вернули. Дело не всегда в возрасте, когда надо разбавить коллектив «желторотых» игроков.

Муса и Тошич – разные сделки

Бабаев признавал, что пару лет назад рассматривал возвращение Ахмеда. Но «Лестер» просил много денег. «Аль-Насср» выдал царские 16.5 млн евро английскому клубу – Муса оказался на Ближнем Востоке. Но ушел свободным агентом еще в прошлом году. И хотя его связывали с «Галатасараем», до сих пор вне игры.

Все из-за срыва сделки с ВБА – Эллардайс подтвердил, что его устроила форма крайнего форварда, но не хватило денег. Похоже, Муса просил много. Также в Европе со справедливой опаской относятся к игрокам, что уезжали на заработки. Хотя того же Витселя «Боруссия» Д из Китая забрала, и не пожалела. Плюс Ахмед моложе, чем Промес.

Впрочем, у ЦСКА есть левый вингер. Эджуке пытается прибавить, хотя это сырой футболист. А вот травма Кучаева, непонятное состояние Сигурдссона, который порывался сменить клуб зимой, и отсутствие навыков игры на фланге у Чалова ведут к проблеме правого края атаки. Не знаем, какую схему применит Олич, но хорват точно попросит об усилении.

Ахмед и Зоран – свободные агенты, чем и выгодны. Китайский клуб Тошича сегодня расформировали. Ранее серба звал к себе «Кайрат», где сейчас Вагнер Лав. Но вариант с ЦСКА не стоит исключать. Олич, если смотрел матчи «армейцев», заметил, как Кучаеву, Облякову, Сигурдссону, Чалову и Ахметову сложно в критические моменты, когда можно сыграть на опыте. А у серба его полно.

Приглашение Олича – эмоции

Эмоции и ностальгия. Судя по всему, решение об отставке Ганчаренко принял новый босс ЦСКА . Орешкин решил, что хватит терпеть невзрачные центральные матчи и поражения от аутсайдеров. Поэтому Ивица получает визу и будет главным тренером. Решение опасное, но впереди пауза на матчи сборных. А потом календарь дарит «армейцам» шанс взят несколько побед подряд.

«Тамбов», «Арсенал» в Кубке и «Ротор» — хорошее трио для старта. Но надо понять проблемы команды. Отсутствие баланса – вот что отличало ЦСКА и «Спартак». Соседи пригласили Промеса, который настроен на серьезную драку. А Ганчаренко попытался реанимировать атаку по тому же сценарию – с помощью свободного агента Рондона. Но Саломон и так делает, что может.

Это тяжелый форвард, ему нужно время. А если Тошич неплохо готов физически – его возвращение можно рассмотреть. Разумеется, контракт будет краткосрочным, но ЦСКА не ждет банкротство, если пару месяцев будут платить Зорану зарплату. Не заиграет – отпустят летом как свободного агента. Вот только такой футболист – любимец публики и титулованный чемпион, может сделать разницу.

В Китае он не сильно перетрудился – бегал во второй лиге, бил пенальти, красиво реализовал дальний штрафной, может принести пользу в заявке ЦСКА . Фернандес и Тошич поймут друг друга на правом фланге. А Кучаев получит учителя и мотивацию – если Константин хочет прибавить, то ему не помешает солидный конкурент. ЦСКА и так идет по пути приглашения «дедов» — Олич и Рахимич могут вернуться в качестве тренеров.

Вспомнили Ярошика, но работает не ассистентом, а главным тренером, поэтому у него своя дорога. Но путь Тошича в Китае оборвался из-за решения партии прикрутить финансирование большого футбола, поэтому серб на рынке. Заметно старше, чем Муса, но одновременно более предсказуемый футболист, чьи финансовые аппетиты не возмутили китайцев. На дальнем востоке запросил такую же зарплату, как была в ЦСКА .

Но для не совсем чужого клуба может сделать скидку. Сидеть полгода без дела в его возрасте опасно, а вот позиция эдакого играющего тренера – вариант. У «армейцев» впереди не хватает концентрации. Если Тошич отнесется к вызову так, как Промес, то хуже не станет. Свободного агента Бранислава Ивановича в «Зените» встречали скептически – приехал ветеран в 33 года, а потом оказалось, что это один из чемпионских факторов, лидер и капитан команды.

Не стоит недооценивать футболистов, игравших в АПЛ и Бундеслиге. Если бы у ЦСКА все шло замечательно с Ганчаренко и молодежью – Олич не получал бы визу, а скауты не искали бы усиление в условиях максимального давления, когда любое поражение может выбросить за пределы еврокубковой зоны или из Кубка России. Новому тренеру, который смотрит в лицо провалу – у Олича нет опыта, а его бросают в пламя, нужно на кого-то опереться.

Кучаев может быть фундаментов побед через пару лет, но у него 1 гол в 13 последних матчах. А теперь еще и травма, из-за которой пропустит матчи молодежного Евро-2021. В сборную отправился Тюкавин, а в ЦСКА и слева не самый результативный игрок – у Эджуке 2 мяча в 24 играх за ЦСКА , и справа. И Чалов в центре не подменяет Рондона хет-триками. Муса и Тошич точно не готовы идеально, но в таком сезоне надо играть, сжав зубы.