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Широков — о матче молодёжки России: «Шансы перед матчем всегда 50 на 50»

25 марта 2021, 12:41
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 1Логотип футбольный клуб Исландия (до 21)Исландия (до 21)Матч завершен

Бывший российский футболист Роман Широков поделился ожиданиями от матча группового турнира молодежного чемпионата Европы-2021 Россия (до 21) — Исландия (до 21).

Шансы перед матчем всегда 50 на 50. Состав у нас хороший, по крайней мере, мы так думаем. Осталось себя показать на этом уровне. Первые матчи с любым соперником очень сложные. Самое главное — хорошо начать не столько по игре, сколько по результату. Если наши ребята действительно так хороши, как мы себе представляем, то, не думаю, что для них проблема, что давно не собирались. Никто с октября не собирался. Они уже почти неделю вместе тренируются, поэтому связи, которые были утеряны, уже восстановились. Ребята поняли, что от них хотят. Без разницы, с какого места, нам главное — выйти из группы.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
25 марта в 13:45
Роман должен подстраховать наших ребят, переговорить с судьей перед матчем!
mihaluch
mihaluch
25 марта в 13:36
Если сегодня не выиграют, то весь оптимизм пропадает.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shlomo (раскрыть)
25 марта в 12:54
Оптимизьм должен на чём-то основываться. Пока что не на чем .
КЭТиК
КЭТиК
25 марта в 12:53
Наши шансы все же повыше.
asraeil
asraeil
25 марта в 12:46
Ну нееее....думаю изначально у наших 60%, как минимум...а мож и того больше... удачи нашим пацанам!
shlomo
shlomo
25 марта в 12:41
Оптимистом нужно быть Роман....:)))
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