Широков — о матче молодёжки России: «Шансы перед матчем всегда 50 на 50»

Бывший российский футболист поделился ожиданиями от матча группового турнира молодежного чемпионата Европы-2021 Россия (до 21) — Исландия (до 21).

Шансы перед матчем всегда 50 на 50. Состав у нас хороший, по крайней мере, мы так думаем. Осталось себя показать на этом уровне. Первые матчи с любым соперником очень сложные. Самое главное — хорошо начать не столько по игре, сколько по результату. Если наши ребята действительно так хороши, как мы себе представляем, то, не думаю, что для них проблема, что давно не собирались. Никто с октября не собирался. Они уже почти неделю вместе тренируются, поэтому связи, которые были утеряны, уже восстановились. Ребята поняли, что от них хотят. Без разницы, с какого места, нам главное — выйти из группы.