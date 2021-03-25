Б. Игнатьев: «С таким отношением сборной будет сложнее в следующих матчах»

Бывший тренер сборной России поделился мнением об игре национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1).

Особых эмоций вчерашняя игра со сборной Мальты не вызывала, не было чувства уверенности. Это не игра, где хочется пересматривать повторы эпизодов и интересных моментов. Но, нужно понимать, что это соревнование, где во главе стоят очки — с этим нас можно поздравить. Всё остальное нужно пересматривать, переосмысливать.

Во-первых, Мальта — не раздражающий конкурент. Как бы кто ни говорил и ни призывал, но внутренний голос подсказывает, что мы сильнее. Это болезнь нашей психологии. Второй момент, у ребят был огромный перерыв, был полный дисбаланс. Игроки не ощущали чувства совместимости, очень слабо контактировали друг с другом. Третье, это скорости принятия решений, быстроты принятия мяча, скорости линейных передвижений футболистов. Как только у нас это получалось – мы имели преимущество. Два первых гола забиты после комбинационных атакующих действий и за счёт быстрого розыгрыша мяча, что ставило в тупик соперника. Как только мы это сбрасывали – игра не шла. Мы постоянно говорим об этом, когда играем в европейских лигах, такая ситуация произошла и здесь.

С таким отношением будет гораздо сложнее в следующих матчах. Нужно добавлять и улучшать качество игры, чтобы набирать очки. В игре с Мальтой в конкретных моментах мы сработали лучше соперника и добились результата. Эту планку следует выводить на постоянную основу, а не в каких-то эпизодах.