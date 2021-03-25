Губерниев: «Дзюба выигрывает конкуренцию у Соболева»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м туре отборочного цикла ЧМ -2022.

Сейчас сложно оценивать потенциал команды. Провели игру в тренировочном режиме. Понятно, что были моменты. Будь на месте Мальты более мастеровитый соперник, он мог бы доставить нам больше неприятностей. Мы тоже исходили из того, что против нас играет команда, которую мы все равно обыграем. У нас возникают сложности, потому что победа Словении над Хорватией только обострит борьбу за выход из группы. Вся борьба еще впереди. Черчесов из весьма средних футболистов выстраивает довольно неплохую команду.

Я очень рад за Дзюбу. Вчера он вошел в число самых маститых бомбардиров сборной. Он выигрывает конкуренцию у Соболева не только в игровом плане. Дзюба должен был быть в команде еще раньше, тогда бы не было 0:5 от Сербии. Он настоящий лидер и на поле, и вне его. Соболев вышел и забил — молодец. Но его голу предшествовал ряд эпизодов — видение Головина, который прочитал комбинацию, и классный пас Миранчука. У Соболева как раз удар не получился.