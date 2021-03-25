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Губерниев: «Дзюба выигрывает конкуренцию у Соболева»

25 марта 2021, 12:37
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м туре отборочного цикла ЧМ-2022.

Сейчас сложно оценивать потенциал команды. Провели игру в тренировочном режиме. Понятно, что были моменты. Будь на месте Мальты более мастеровитый соперник, он мог бы доставить нам больше неприятностей. Мы тоже исходили из того, что против нас играет команда, которую мы все равно обыграем. У нас возникают сложности, потому что победа Словении над Хорватией только обострит борьбу за выход из группы. Вся борьба еще впереди. Черчесов из весьма средних футболистов выстраивает довольно неплохую команду.

Я очень рад за Дзюбу. Вчера он вошел в число самых маститых бомбардиров сборной. Он выигрывает конкуренцию у Соболева не только в игровом плане. Дзюба должен был быть в команде еще раньше, тогда бы не было 0:5 от Сербии. Он настоящий лидер и на поле, и вне его. Соболев вышел и забил — молодец. Но его голу предшествовал ряд эпизодов — видение Головина, который прочитал комбинацию, и классный пас Миранчука. У Соболева как раз удар не получился.

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batman555
batman555
26 марта в 00:12
По брызгам?!
Некакойшенко
Некакойшенко
25 марта в 18:43
Грязь ТВ и "Газьпрём мечты сбываются" как всегда в своём репертуаре.....Дзюба и сборная Зенита круче варёного яйца...())))))))))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 марта в 13:44
После этого посыла совсем перестал уважать Губерниева. Дует в газоаую трубу и дзюбе ....в одно место.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 марта в 13:25
Канал срач тв.. Холдинг грязьпром...
LAISMEN
LAISMEN
25 марта в 13:21
Дима свои лыжи и ружье до зимы на чердак закинул и за футбол взялся балаболить....
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 13:21
Очень странные выводы господина Димы. Как можно выиграть конкуренцию у Дзюбы , сидя на лавке??? Я понимаю, если бы парни провели на поле хотя бы по тайму, тогда еще можно было бы сделать какие то сравнения. А за десять минут игрового времени - это сделать довольно таки трудно. Но надо все же понимать, что Соболев быстрее, выпрыгивает лучше, резче Дзюбы - определенно, в технике пожалуй даже выигрывает. Главный минус Саши - это отсутствие опыта . Но без практики этот самый опыт не приобретешь.
Так что выводы господина "эксперта" Губерниева не совсем корректны, вернее они совсем не корректны.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 13:18
Дзюба превзошел Александра по количеству выигранных верховых единоборств - несомненно. Но сколько времени требуется Соболеву для результативного действия на поле, а сколько Артему? Возможно пора оценивать нападающего по количеству мячей, забитых в отведенный ему промежуток времени.
Ген Геныч
Ген Геныч
25 марта в 13:18, ред.
Дима- иди в биатлон,там уже пофиг кто как выступает т.к его не смотрят,потому что там такие же инвалиды что и в сборной по футболу!!!!!!!!!!!!!!Футбол явно не для тебя!!!!!!!!!!!!
SHMEL
SHMEL
25 марта в 13:13, ред.
Забирай Дзюбу себе в помощники комментатора и комментируйте сутки напролёт какое-нибудь спортивное ориентирование в Арктике на частном закрытом канале для белых медведей, пингвинов и моржей, чтобы вас никто не видел и не слышал.
LAISMEN
LAISMEN
25 марта в 13:03
За этот корявый гол Дзюбы смехота . Пусть и вратарю Мальты ЧУДИК скажет спасибо.....
Трезвый повар
Трезвый повар
25 марта в 13:02
Губерниев и Канделаки всегда хвалят и защищают игроков Зенита и Зенит. Они предсказуемы в своих высказываниях
Caniggia
Caniggia
25 марта в 12:57
А у Дзюбы, блин, удар получился просто чумовой! В обоих голах надо сказать спасибо мальтийскому воротчику, который сыграл в лучших традициях Гильки и Шуньки. И каким местом Соболь проигрывает конкуренцию Дзюбе? Если только рукой?
ДСА
ДСА
25 марта в 12:54
Старый дуб сильнее молодого.
makkie
makkie
25 марта в 12:53
Ну всё, опять пошла волна по защите Дзюбы - героя России )))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
25 марта в 12:52
Губерниев влиятельный эксперт! Он и в датских вратарях разбирается!)
STVA 1
STVA 1
25 марта в 12:47
Сказал Дима и снял видео)) Канделаки, Смородская, Губерниев и так далее... Сколько ещё таких эксперДов будет?
Вoлхв
Вoлхв
25 марта в 12:44
У каждого, после такого матча, свое есть мнение...
Василий 50
Василий 50
25 марта в 12:42
Пусть себе конкурируют
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 марта в 12:39
Это мнение Губерниева
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