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Бышовец: «В игре с Мальтой сборная России пыталась не напрягаться»

25 марта 2021, 12:37
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением об игре сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1).

В игре с Мальтой пытались не напрягаться, думали о следующих матчах. Для нашей сборной такое начало — очень благоприятный момент. Это поможет вкатиться в серьёзные предстоящие матчи, которые будут намного тяжелее. В играх со Словакией и Хорватией придётся столкнуться с проблемами, требующими самоотдачи.

При таком содержании и скоростях матч с Мальтой мало информативен по игре и в качестве зрелищности. Недооценка соперника могла быть чревата. До третьего забитого мяча были опасения. Мальта оказывала сопротивление, и игра могла качнуться в любую сторону. Мы сэкономили силы, есть возможности подвести команду в оптимальном составе и состоянии к матчу со Словенией.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
25 марта в 13:35
Пыталась не напрягаться? Как могут, так и играют. Невозможно пытаться сделать то, что вообще не по силе и не по натуре. Со Словенией, если будут пытаться напрячься, то всего лишь надорвутся.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
25 марта в 13:02
Даже Вовочка из анекдота знает что лучше не расслабляться!
Alexnvr
Alexnvr ответ Q-J-G (раскрыть)
25 марта в 12:48
Сложно представить что они вообще напрягаются.
izrafel
izrafel
25 марта в 12:47
А я уже и забыл....когда она напрягалась...6((((
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 марта в 12:46
Это очень опасно
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 12:40
Представить сложно, чтобы было бы, если бы напрягались)
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