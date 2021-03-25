Бышовец: «В игре с Мальтой сборная России пыталась не напрягаться»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением об игре сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1).

В игре с Мальтой пытались не напрягаться, думали о следующих матчах. Для нашей сборной такое начало — очень благоприятный момент. Это поможет вкатиться в серьёзные предстоящие матчи, которые будут намного тяжелее. В играх со Словакией и Хорватией придётся столкнуться с проблемами, требующими самоотдачи.

При таком содержании и скоростях матч с Мальтой мало информативен по игре и в качестве зрелищности. Недооценка соперника могла быть чревата. До третьего забитого мяча были опасения. Мальта оказывала сопротивление, и игра могла качнуться в любую сторону. Мы сэкономили силы, есть возможности подвести команду в оптимальном составе и состоянии к матчу со Словенией.