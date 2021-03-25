Самедов: «Многие критикуют игру сборной? У нас всегда так было и будет»

Бывший российский футболист прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м туре отборочного цикла ЧМ -2022.

К сожалению, мне не удалось посмотреть матч. Дело сделано, три очка взяли. Многие критикуют игру команды? У нас всегда говорили и будут говорить, надо двигаться дальше и готовиться к предстоящим играм. Следующий матч у нас домашний со Словенией, надо постараться победить. Шансы хорошие. У нас плюс-минус одинаковые по силе соперники — Словения и Словакия. Может быть, по старым заслугам выделяется Хорватия. Но это уже не та команда, которая выходила в финал чемпионата мира. Нам нужно стараться брать очки в каждом матче, а дальше будет видно.