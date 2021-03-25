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Самедов: «Многие критикуют игру сборной? У нас всегда так было и будет»

25 марта 2021, 11:58
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Самедов прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м туре отборочного цикла ЧМ-2022.

К сожалению, мне не удалось посмотреть матч. Дело сделано, три очка взяли. Многие критикуют игру команды? У нас всегда говорили и будут говорить, надо двигаться дальше и готовиться к предстоящим играм. Следующий матч у нас домашний со Словенией, надо постараться победить. Шансы хорошие. У нас плюс-минус одинаковые по силе соперники — Словения и Словакия. Может быть, по старым заслугам выделяется Хорватия. Но это уже не та команда, которая выходила в финал чемпионата мира. Нам нужно стараться брать очки в каждом матче, а дальше будет видно.

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Alexnvr
Alexnvr ответ VAN ARM (раскрыть)
25 марта в 12:52
Поэтому чабан и лысый. Одни усы остались. Но думаю ненадолго.
VAN ARM
VAN ARM
25 марта в 12:26
после ищут волосы где равать))) но их уже неосталось)))
Caniggia
Caniggia
25 марта в 12:26
Чабанка прослезился! Ну зачем Арбуз, братья-деревья, Игнаш в таком молодом возрасте завершили свои карьеры? Ведь могли бы сейчас все вместе радовать его глаз в сборной и посыпать своим песочком поля в Европе. Вот Юрка Жирков - одна отдушина осталась!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 марта в 12:04, ред.
Всегда так не будет!
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