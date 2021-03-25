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Грулев: «Шварц не смотрит в паспорт, как делают многие российские тренеры»

25 марта 2021, 12:22

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев поделился мнением о работе под руководством Сандро Шварца, а также о роли воспитанников в команде.

У «Динамо» самые сильные воспитанники в РПЛ? Слишком короткий отрезок, чтобы уверенно ответить, после сезона можно будет порассуждать на эту тему. Но могу сказать, что наша академия одна из самых сильных в стране точно, здорово работает. Когда начинался отборочный этап Евро, у нас было два человека в сборной, а сейчас у нас пять человек в сборной, двое моложе 20 лет, это тоже о многом говорит. Там и в этом сезоне ребята в своих возрастах здорово играют. Они, думаю, тоже видят, что тренерский штаб даёт шанс молодым и не смотрит в паспорт, как делают многие российские тренеры. Если Захарян и Тюкавин выглядят зрело, Шварц ставит их, даёт много игрового времени.

Новиков тоже давал шансы молодым, но при Сандро стало ещё больше воспитанников. К тому же, не было трансферов зимой. Это говорит о том, что тренерский штаб доверяет своим ребятам. Больше половины игроков нашего состава не старше 22 лет, это очень хорошо для развития.

Ранее защитник «Динамо» Иван Ордец сравнил Шварца с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
25 марта в 12:46
Не смотреть в паспорт, а смотреть на качество игры - это современный европейский подход. Что говорить, если у нас тренер сборной внимательно смотрит в паспорта и варианты до 30 для него априори не привлекательны и не перспективны.
shlomo
shlomo
25 марта в 12:36
Интересное мнение....
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 12:36
Успехи Шварца радуют, посмотрим, что будет дальше.
Ironigor
Ironigor
25 марта в 12:34
Мудрое решение!!!
sv_1969
sv_1969
25 марта в 12:23
Ну теперь все плохие российские
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