Грулев: «Шварц не смотрит в паспорт, как делают многие российские тренеры»

Полузащитник «Динамо» поделился мнением о работе под руководством , а также о роли воспитанников в команде.

У «Динамо» самые сильные воспитанники в РПЛ ? Слишком короткий отрезок, чтобы уверенно ответить, после сезона можно будет порассуждать на эту тему. Но могу сказать, что наша академия одна из самых сильных в стране точно, здорово работает. Когда начинался отборочный этап Евро, у нас было два человека в сборной, а сейчас у нас пять человек в сборной, двое моложе 20 лет, это тоже о многом говорит. Там и в этом сезоне ребята в своих возрастах здорово играют. Они, думаю, тоже видят, что тренерский штаб даёт шанс молодым и не смотрит в паспорт, как делают многие российские тренеры. Если Захарян и Тюкавин выглядят зрело, Шварц ставит их, даёт много игрового времени.

Новиков тоже давал шансы молодым, но при Сандро стало ещё больше воспитанников. К тому же, не было трансферов зимой. Это говорит о том, что тренерский штаб доверяет своим ребятам. Больше половины игроков нашего состава не старше 22 лет, это очень хорошо для развития.