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Билялетдинов: «Думаю, что у Черчесова всё под контролем»

25 марта 2021, 12:09
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м туре отборочного цикла ЧМ-2022.

По одной игре делать выводы не надо. Выиграли — и хорошо, двигаемся дальше без панических настроений. Думаю, что у Черчесова всё под контролем. Вчера было не очень впечатляющее качество игры, но самое главное, что три очка есть. Да, Словения обыграла Хорватию, но я бы пока не говорил, что они смогут отобрать у нас путевку на чемпионат мира. Все будет хорошо. Если мы на что-то претендуем, то дома обязаны их обыгрывать. Думаю, что настрой на этот матч будет подобающий.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ shlomo (раскрыть)
25 марта в 13:15
Свои премиальные от победы сборной России над Мальтой)))))
mihaluch
mihaluch
25 марта в 12:36
Только игра со Словенией покажет.
Caniggia
Caniggia
25 марта в 12:29
Интересно, а после ничейки со Словенией и баранки от Словакии у тренера будет так же всё под контролем и всё по плану?
beefs
beefs
25 марта в 12:25
хорошо что поддерживаете Черчесова, но похоже он как раз потерял контроль и находится в растерянности - не знает что делать (следующий матч все покажет)...
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
25 марта в 12:22
Он сам не знает ((
shlomo
shlomo
25 марта в 12:18
Я только одного понять не могу, что он контролирует????....:(((((
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