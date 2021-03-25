Билялетдинов: «Думаю, что у Черчесова всё под контролем»

Бывший российский футболист прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м туре отборочного цикла ЧМ -2022.

По одной игре делать выводы не надо. Выиграли — и хорошо, двигаемся дальше без панических настроений. Думаю, что у Черчесова всё под контролем. Вчера было не очень впечатляющее качество игры, но самое главное, что три очка есть. Да, Словения обыграла Хорватию, но я бы пока не говорил, что они смогут отобрать у нас путевку на чемпионат мира. Все будет хорошо. Если мы на что-то претендуем, то дома обязаны их обыгрывать. Думаю, что настрой на этот матч будет подобающий.