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ЦСКА предлагает Оличу контракт на год с опцией автоматического продления

26 марта 2021, 12:12

ЦСКА ведет переговоры с главным тренером Ивицей Оличем об условиях контракта.

По информации источника, руководство клуба предлагает 41-летнему хорватскому специалисту соглашение сроком на остаток нынешнего сезона и следующий год.

Также с Оличем обсуждается возможность включить в соглашение пункт об автоматическом продлении на год.

Напомним, что Олич до сих пор не подписал контракт с ЦСКА.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
26 марта в 23:47
У Зенита, Спартака, Краснодара, Сочи, Динамо, Локомотива, состав намного серьёзней, чем у ЦСКА, это нужно понимать.....
andrefino13
andrefino13 ответ armeec_ (раскрыть)
26 марта в 23:44
Сейчас всё решается в СМИ и интернете. Всё что угодно можно словами вознести до небес и угробить также легко....
andrefino13
andrefino13
26 марта в 23:38
Такого бреда ещё не было. Уже тренер, с Ганчаренко лично попращался, а оказывается нет!!! Мы в России. Ладно здесь не подписали, так человек, Олич, ещё работает в сборной Хорватия, и посути, по его вине, Хорватия не выиграла у Словении, не хватило Олича, его опыта....
Dima salev
Dima salev ответ oFANATo (раскрыть)
26 марта в 23:17
В Хорватии он не главный тренер так что это быстро решается.
oFANATo
oFANATo ответ Dima salev (раскрыть)
26 марта в 22:43, ред.
Нельзя подписать новый контракт пока не расторгнут предыдущий......
Так как не был расторгнут его трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
Расторгнут предыдущий потом подпишут новый.
Dima salev
Dima salev
26 марта в 21:34
Ну да как Будто с Моурьино или Гвардиолой договаривються долго.
Оличу зачем так долго тянуть .подпиши контракт даже на 3месяца . Даже если у него не получится в ЦСКА и бабло рубить и практика проходить
makkie
makkie ответ armeec_ (раскрыть)
26 марта в 20:18
Привет, Петь!

Динамо сейчас наоборот поднимается потихоньку.
Не ясно, как долго они будут показывать симпатичный футбол, но пока прям открытие весны: и футбол живой, и молодежи много, и прогресс игроков. Всяко лучше чем унылые автобусы или стиль бей-беги.

Вам пожелаю обрести стабильность и преодолеть кризис.
Не уверен, что это произойдет при Оличе. Но играть с сильным цска интереснее!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
26 марта в 20:00
А по-моему, соблюдается вполне приемлемый паритет. До окончания этого сезона тренеру попытаться сделать всё возможное и невозможное, присмотреться к команде, наладить игру и прочее, и уже в следующий сезон вступить полностью подготовленным к борьбе за высокие места. А уж получится не получится у Олича - смотреть по ходу сезона. На мой взгляд, вполне приемлемые условия контракта.
armeec_
armeec_ ответ makkie (раскрыть)
26 марта в 19:58, ред.
Привет Макс.
Ни то слово мутное. Такое ощущение, что хотят скатится на уровень Динамо прошлых лет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 марта в 19:58
Предложение с мотивацией для Олича и вполне достойное.
armeec_
armeec_
26 марта в 19:55
Что вообще происходит в клубе?
Bolshoy
Bolshoy
26 марта в 19:28
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    26 марта в 17:20
    для ЦСКА важно закончить сезон в лидирующей группе. Для молодых футболистов это важно. Олич не решение проблемы, но если будут поражения, привяжут их к Оличу. С ЦСКА в плане командной игры не получится дать результат здесь и сейчас. Уже не тот случай. Но победы нужны и показать результат ради болельщиков нужно.
    leopit
    leopit
    26 марта в 17:15
    гИНЕР-ЖУЧИЛА....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    26 марта в 16:41
    "Гинер уже по сути ничего в ЦСКА не решает. Сейчас всё в руках Орешкина Максима Станиславовича находится, а Гинер как свадебный генерал.
    ЦСКА сначала юридически стал государственным клубом, а сейчас и фактически перешёл под управления ВЭБ.РФ." - это цитата из выступления гл.ж\д эксперта по футболу. А теперь о фактической ситуации. В ЦСКА все важные вопросы решает совет директоров, состоящий из 6 человек. Председатель Орешкин, заместитель Гинер. В совет входят 3 человека из структуры ЦСКА ( Гинер, Бабаев и Добродеев) и 3 человека из структуры ВЭБ. То-есть паритет. О каком доминировании ВЭБ идет речь, если 50 % акций принадлежат Гинеру и X- holding -частной структуре и 50 % ВЭБ. ? Поэтому, если у кого то будут вопросы по структуре ЦСКА , административному составу , обращайтесь, проинформирую без разных "экспертов"
    STVA 1
    STVA 1
    26 марта в 16:10
    Понятно что есть сомнения
    andrefino13
    andrefino13
    26 марта в 15:44
    В итоге Вася Березуцкий технично станет главным...)))
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    26 марта в 15:11
    бывает так, команда хорошая, тренер хороший, а игра не идет. Оличу удачи!
    pomor45
    pomor45
    26 марта в 14:26
    Вот с чего взяли, что Олич лучше Ганчаренко? Надеются на эффект смены тренера? Отсюда и контракт такой осторожный, финансовый. Вероятно, что слухи о вытеснении Гинера Орешкиным имеют основание.
    pomor45
    pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
    26 марта в 14:17, ред.
    Это решение не Гинера, а финансиста Орешкина.
    berda2003
    berda2003
    26 марта в 14:17
    дурака ищут ...
    pomor45
    pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    26 марта в 14:12
    Он и раньше особо не влиял. Решение было за компашкой с Британского острова.
    pomor45
    pomor45
    26 марта в 13:58
    Надо добавить опцию автоматического увольнения.
    oFANATo
    oFANATo ответ makkie (раскрыть)
    26 марта в 13:55
    Бывший тренер «Интера» может возглавить «спартак»
    Новым наставником «спартака» может стать испанский специалист Рафаэль Бенитес.
    Нынешний рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско ранее заявил, что уйдет из клуба этим летом.

    При Федуне в спартаке было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. А ты переживаешь за Олича!))))
    Союзник противников
    Союзник противников
    26 марта в 13:47
    Год календарный? Футбольный сезон? Остаток плюс сезон??? Сплошная орешина...
    oFANATo
    oFANATo
    26 марта в 13:39, ред.
    Логичное решение. ...

    Главный тренер ПФК ЦСКА Ивица Олич до сих пор не подписал соглашение с ЦСКА,
    так как до сих пор не был расторгнут его трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
    Futurista
    Futurista
    26 марта в 13:29
    Судя по предлагаемым условиям вера в Олича не слишком сильна...
    makkie
    makkie
    26 марта в 13:21
    Всего на год?
    Что-то мутное в цска происходит, такое ощущение что клуб в руках у вредителей.
    Шуnя771
    Шуnя771
    26 марта в 13:08
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      26 марта в 13:06
      Гинер уже по сути ничего в ЦСКА не решает. Сейчас всё в руках Орешкина Максима Станиславовича находится, а Гинер как свадебный генерал.
      ЦСКА сначала юридически стал государственным клубом, а сейчас и фактически перешёл под управления ВЭБ.РФ.
      Гинер никогда бы не пригласил в ЦСКА главного тренера без опыта.
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