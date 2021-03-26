ЦСКА предлагает Оличу контракт на год с опцией автоматического продления

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26 марта 2021, 12:12

ЦСКА ведет переговоры с главным тренером об условиях контракта.

По информации источника, руководство клуба предлагает 41-летнему хорватскому специалисту соглашение сроком на остаток нынешнего сезона и следующий год.

Также с Оличем обсуждается возможность включить в соглашение пункт об автоматическом продлении на год.