ЦСКА предлагает Оличу контракт на год с опцией автоматического продления

ЦСКА ведет переговоры с главным тренером Ивицей Оличем об условиях контракта.
По информации источника, руководство клуба предлагает 41-летнему хорватскому специалисту соглашение сроком на остаток нынешнего сезона и следующий год.
Также с Оличем обсуждается возможность включить в соглашение пункт об автоматическом продлении на год.
Напомним, что Олич до сих пор не подписал контракт с ЦСКА.
Так как не был расторгнут его трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
Расторгнут предыдущий потом подпишут новый.
Так как не был расторгнут его трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
Расторгнут предыдущий потом подпишут новый.
Оличу зачем так долго тянуть .подпиши контракт даже на 3месяца . Даже если у него не получится в ЦСКА и бабло рубить и практика проходить
Оличу зачем так долго тянуть .подпиши контракт даже на 3месяца . Даже если у него не получится в ЦСКА и бабло рубить и практика проходить
Динамо сейчас наоборот поднимается потихоньку.
Не ясно, как долго они будут показывать симпатичный футбол, но пока прям открытие весны: и футбол живой, и молодежи много, и прогресс игроков. Всяко лучше чем унылые автобусы или стиль бей-беги.
Вам пожелаю обрести стабильность и преодолеть кризис.
Не уверен, что это произойдет при Оличе. Но играть с сильным цска интереснее!
Динамо сейчас наоборот поднимается потихоньку.
Не ясно, как долго они будут показывать симпатичный футбол, но пока прям открытие весны: и футбол живой, и молодежи много, и прогресс игроков. Всяко лучше чем унылые автобусы или стиль бей-беги.
Вам пожелаю обрести стабильность и преодолеть кризис.
Не уверен, что это произойдет при Оличе. Но играть с сильным цска интереснее!
Ни то слово мутное. Такое ощущение, что хотят скатится на уровень Динамо прошлых лет.
Ни то слово мутное. Такое ощущение, что хотят скатится на уровень Динамо прошлых лет.
ЦСКА сначала юридически стал государственным клубом, а сейчас и фактически перешёл под управления ВЭБ.РФ." - это цитата из выступления гл.ж\д эксперта по футболу. А теперь о фактической ситуации. В ЦСКА все важные вопросы решает совет директоров, состоящий из 6 человек. Председатель Орешкин, заместитель Гинер. В совет входят 3 человека из структуры ЦСКА ( Гинер, Бабаев и Добродеев) и 3 человека из структуры ВЭБ. То-есть паритет. О каком доминировании ВЭБ идет речь, если 50 % акций принадлежат Гинеру и X- holding -частной структуре и 50 % ВЭБ. ? Поэтому, если у кого то будут вопросы по структуре ЦСКА , административному составу , обращайтесь, проинформирую без разных "экспертов"
ЦСКА сначала юридически стал государственным клубом, а сейчас и фактически перешёл под управления ВЭБ.РФ." - это цитата из выступления гл.ж\д эксперта по футболу. А теперь о фактической ситуации. В ЦСКА все важные вопросы решает совет директоров, состоящий из 6 человек. Председатель Орешкин, заместитель Гинер. В совет входят 3 человека из структуры ЦСКА ( Гинер, Бабаев и Добродеев) и 3 человека из структуры ВЭБ. То-есть паритет. О каком доминировании ВЭБ идет речь, если 50 % акций принадлежат Гинеру и X- holding -частной структуре и 50 % ВЭБ. ? Поэтому, если у кого то будут вопросы по структуре ЦСКА , административному составу , обращайтесь, проинформирую без разных "экспертов"
Новым наставником «спартака» может стать испанский специалист Рафаэль Бенитес.
Нынешний рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско ранее заявил, что уйдет из клуба этим летом.
При Федуне в спартаке было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. А ты переживаешь за Олича!))))
Новым наставником «спартака» может стать испанский специалист Рафаэль Бенитес.
Нынешний рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско ранее заявил, что уйдет из клуба этим летом.
При Федуне в спартаке было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. А ты переживаешь за Олича!))))
Главный тренер ПФК ЦСКА Ивица Олич до сих пор не подписал соглашение с ЦСКА,
так как до сих пор не был расторгнут его трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
Главный тренер ПФК ЦСКА Ивица Олич до сих пор не подписал соглашение с ЦСКА,
так как до сих пор не был расторгнут его трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
Что-то мутное в цска происходит, такое ощущение что клуб в руках у вредителей.
Что-то мутное в цска происходит, такое ощущение что клуб в руках у вредителей.
ЦСКА сначала юридически стал государственным клубом, а сейчас и фактически перешёл под управления ВЭБ.РФ.
Гинер никогда бы не пригласил в ЦСКА главного тренера без опыта.
ЦСКА сначала юридически стал государственным клубом, а сейчас и фактически перешёл под управления ВЭБ.РФ.
Гинер никогда бы не пригласил в ЦСКА главного тренера без опыта.