ГлавнаяНовости

Онопко сравнил поколение молодёжки России с поколением Испании времён Хави

26 марта 2021, 16:39
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 1Логотип футбольный клуб Исландия (до 21)Исландия (до 21)Матч завершен

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением об игроках молодежной сборной России после победы над Исландией (4:1) на старте группового раунда чемпионата Европы-2021.

Хочу отметить всю команду, они были едины и не боялись. Не хочу кого-то выделять. Динамовцы, армейцы, парень из «Ростова» – Глебов, Макаров и Захарян понравились.

Чалов вернулся, пенальти забил, моменты у него были. Тикнизян прогрессирует, это видно. Он привнес движение вперед, хорошо открывается, двигается, левая нога хорошая, работоспособный.

Гол Макарова понравился. Он разобрался в штрафной, это у него сейчас такой конек. Он «Зениту» похожий гол забил. Я рад, что у нас появляются такие молодые футболисты.

Все сложилось вчера: самоотдача, настрой, желание, голы. Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья. Они выиграли чемпионат по юношам.

Потом это поколение ворвалось в испанский футбол: они стали чемпионами Европы и мира в составе уже основной сборной. Испанцы прошли этот путь вместе от юношей, и вот это мне сейчас напоминает молодежная сборная России.

Все новости
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии0
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии2
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
27 марта в 10:03
Как же любят у нас на публику делать космические сравнения и заявления. Как можно после одной победы что-то подобное утверждать?
stanichnik
stanichnik
26 марта в 21:48
Рано делать поспешные выводы. Пацаны пока сделали только первый шаг на длинном пути к возможной славе и благополучию. Очень важно не свернуть с него и не споткнуться в самом начале пути своей карьеры.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 марта в 18:46
Что-то у Онопко короткая память. Забыл юношескую сборную, которая выиграла Чемпионат Европы, и как и все забыли игроков оттуда) И как никто из них никуда не ворвался в итоге..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 18:33
После такого сравнения не зазвездились бы!
Caniggia
Caniggia
26 марта в 17:51
Я бы не стал так высоко брать, а сравнил бы с поколением Мостового, Карпина, Шалимова, Канчельскиса.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 17:21
Как бы все эти "акыны" своими хвалебными песнЯми не сглазили наших пацанов. Ну выиграли на Евро одну игру и понеслось. Кто то наших даже в финале видит, а мы еще и из группы не вышли. Мажет все же набраться терпения и подождать итогов группового турнира??? Нам предстоят две сложнейшие встречи с конкурентами на выход из группы, так что лучше не торопить события. Ждем игру с Францией, будет очень нелегко.
Всем здоровья.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
26 марта в 17:21
Поколение 2006 тоже так думало , а сейчас Рыжов за Ладу Тольятти за 30 тыс в месяц бегает
sv_1969
sv_1969
26 марта в 17:15
Поколение хорошее!Только вот боязно за них.... Щас "флагман" начнет охаживать их щедрыми предложениями!И хана))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 марта в 17:02
Ну до того поколения им как до Луны! Не та футбольная школа. И далеко не факт, что, перейдя на уровень национальной сборной, из них будет толк. По молодости, играя против сверстников, многие творили чудеса, а потом сдувались. И опять же многое от тренера зависит. Попадись они к Черчесову, не уверен, что выйдет что-то годное.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ CSKA2012 (раскрыть)
26 марта в 16:59
Наверное, Фабрегас. Он тоже играл в сборной ложную девятку))
CSKA2012
CSKA2012
26 марта в 16:55
Чалов - Торрес что-ли?))
shlomo
shlomo
26 марта в 16:43
Такие слова, да Богу в уши...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100