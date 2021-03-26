«Может, хотел выслужиться». Федотов — о поддержке Левниковым акции BLM

Арбитр Игорь Федотов высказался о решении своего коллеги Кирилла Левникова поддержать акцию Black Lives Matter, встав на колено перед матчем 1-го тура квалификации ЧМ -2022 между сборными Англии и Сан-Марино.

Непонятно, почему Левников решил встать на колено, принять участие в этой акции. В общем, это, конечно, нигде не прописано, каждый делает, как хочет. Но надо знать, что это за акция, нужна ли она вообще. Началась она в 2020-м, а сейчас переросла совсем в другое.

Самый большой вопрос к Левнивкову: если Карасёв не встал на колено, зачем ты, судья из России, это делаешь? Может, Левников хотел выслужиться перед европейскими начальниками. Ему уже 39 лет, а он во второй группе — это плохо. Нынешнее лето — его последний шанс зацепиться за первую группу. Но точного понимания, зачем он это сделал, у меня нет.