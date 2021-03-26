«Может, хотел выслужиться». Федотов — о поддержке Левниковым акции BLM

Арбитр Игорь Федотов высказался о решении своего коллеги Кирилла Левникова поддержать акцию Black Lives Matter, встав на колено перед матчем 1-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино.
Непонятно, почему Левников решил встать на колено, принять участие в этой акции. В общем, это, конечно, нигде не прописано, каждый делает, как хочет. Но надо знать, что это за акция, нужна ли она вообще. Началась она в 2020-м, а сейчас переросла совсем в другое.
Самый большой вопрос к Левнивкову: если Карасёв не встал на колено, зачем ты, судья из России, это делаешь? Может, Левников хотел выслужиться перед европейскими начальниками. Ему уже 39 лет, а он во второй группе — это плохо. Нынешнее лето — его последний шанс зацепиться за первую группу. Но точного понимания, зачем он это сделал, у меня нет.
Если ЛГБТ-сообщество скажет, что нужно бегать по полю голым, Левников тоже побежит, будет выслуживаться? Зная его, могу сказать — он не слабохарактерный человек, поэтому такое его поведение для меня непонятно. Он мог бы поддержать Карасёва, и тогда в России бы все кричали, какие они оба молодцы. Но в нашем судействе нет судейского братства.
По поводу же "таких отношений"- да они везде, конечно, есть, весь вопрос в количестве..
Ну да спорить не буду, тем более, что мы согласны в главном, что Федотов- редиска..))
А это уже неплохо..)
По поводу же "таких отношений"- да они везде, конечно, есть, весь вопрос в количестве..
Ну да спорить не буду, тем более, что мы согласны в главном, что Федотов- редиска..))
А это уже неплохо..)
Кто-то может и устал, и тот аргумент, что "не вечно же теперь солидаризоваться", конечно
имеет право на существование.
Меня лишь задело само поведение Федотова..
Знаете, я ведь (раз уж речь сам завел уже об этом) облазил когда-то весь Новый Свет, оба материка, от Аляски до Патагонии, потратив на это несколько лет. И один мой знакомец- аргентинский профессор, универовский препод, сказал мне однажды фразу, которую я запомнил навсегда и невесело гоняю её в голове не первый год.
Сказал он следующее-
"Бывал в России, уважаю вашу культуру, особенно русскую музыку. Но самих русских не люблю. Невозможно любить людей, которые ненавидят друг друга".
Это я к тому, что прочитав вот этот публичный донос Федотова, сразу же вспомнил этого профессора.
Может он прав?
Что такого плохого сделал Левников Федотову?
Наверняка ведь и знакомы-то шапочно, но человек просто взял и публично облил своего же коллегу ушатом коричневой субстанции всего лишь из-за того, что тот поступил как-то по-своему.
И обратите внимание, какая животная ненависть обычно плещется здесь в комментах под нефутбольными новостями..
Логику аргентинца можно понять- если уж люди друг друга-то всегда готовы размазать из-за любого разногласия, а то и вовсе бошки друг другу посворачивать, то что от них ожидать кому-то ещё..
Кто-то может и устал, и тот аргумент, что "не вечно же теперь солидаризоваться", конечно
имеет право на существование.
Меня лишь задело само поведение Федотова..
Знаете, я ведь (раз уж речь сам завел уже об этом) облазил когда-то весь Новый Свет, оба материка, от Аляски до Патагонии, потратив на это несколько лет. И один мой знакомец- аргентинский профессор, универовский препод, сказал мне однажды фразу, которую я запомнил навсегда и невесело гоняю её в голове не первый год.
Сказал он следующее-
"Бывал в России, уважаю вашу культуру, особенно русскую музыку. Но самих русских не люблю. Невозможно любить людей, которые ненавидят друг друга".
Это я к тому, что прочитав вот этот публичный донос Федотова, сразу же вспомнил этого профессора.
Может он прав?
Что такого плохого сделал Левников Федотову?
Наверняка ведь и знакомы-то шапочно, но человек просто взял и публично облил своего же коллегу ушатом коричневой субстанции всего лишь из-за того, что тот поступил как-то по-своему.
И обратите внимание, какая животная ненависть обычно плещется здесь в комментах под нефутбольными новостями..
Логику аргентинца можно понять- если уж люди друг друга-то всегда готовы размазать из-за любого разногласия, а то и вовсе бошки друг другу посворачивать, то что от них ожидать кому-то ещё..
------------------------------------------
Это вы "цивилизованным миром" называете страны, в которых вместо отца и матери в семьях родитель №1 и родитель №2? Это страны, где узаконены однополые браки вы называете "цивилизованным миром"? Это страны, в которых сексуальные извращения стали НОРМОЙ, вы называете "цивилизованным миром"?
------------------------------------------
Это вы "цивилизованным миром" называете страны, в которых вместо отца и матери в семьях родитель №1 и родитель №2? Это страны, где узаконены однополые браки вы называете "цивилизованным миром"? Это страны, в которых сексуальные извращения стали НОРМОЙ, вы называете "цивилизованным миром"?
Российский судья встал на колено - "как он посмел", "ты же россиянин", "поддержи коллегу" и тд и тп
Может, всё же, пункты, применимые к первому, должны применяться и ко второму? Слишком много внимания этой теме. Захотел - встал, не захотел - не встал. Делов-то.
Российский судья встал на колено - "как он посмел", "ты же россиянин", "поддержи коллегу" и тд и тп
Может, всё же, пункты, применимые к первому, должны применяться и ко второму? Слишком много внимания этой теме. Захотел - встал, не захотел - не встал. Делов-то.
Дело в том, что мне довелось жить некоторое время в штатах как раз в тот период и видеть,
как все это разворачивалось.
Придумал это опускание на колено перед матчем чернокожий квотербек "СанФранциско-49" Колин Каперник. В качестве жеста солидарности с этим вот погибшим ни за грош черным парнишкой и его близкими.
Жест оказался необыкновенно вирусным, в кратчайшее время разнёсся по стране и был поддержан огромным количеством спортсменов разных рас и видов спорта, а потом и вышел за пределы страны.
Вскоре и возник движ BLM, быстро набравший популярность во всем мире.
Ну и, как это обычно бывает- все, кто считает себя угнетенными, пользуясь случаем побежали к нему примыкать, в том числе и меньшинства.
А в России, к сожалению, набралось огромное количество "интеллектуалов", которые звон-то ещё слышат, а вот где он и о чём он- это им уже трудно, главное попонтиться и скорчить из себя больших крутышек..
Дело в том, что мне довелось жить некоторое время в штатах как раз в тот период и видеть,
как все это разворачивалось.
Придумал это опускание на колено перед матчем чернокожий квотербек "СанФранциско-49" Колин Каперник. В качестве жеста солидарности с этим вот погибшим ни за грош черным парнишкой и его близкими.
Жест оказался необыкновенно вирусным, в кратчайшее время разнёсся по стране и был поддержан огромным количеством спортсменов разных рас и видов спорта, а потом и вышел за пределы страны.
Вскоре и возник движ BLM, быстро набравший популярность во всем мире.
Ну и, как это обычно бывает- все, кто считает себя угнетенными, пользуясь случаем побежали к нему примыкать, в том числе и меньшинства.
А в России, к сожалению, набралось огромное количество "интеллектуалов", которые звон-то ещё слышат, а вот где он и о чём он- это им уже трудно, главное попонтиться и скорчить из себя больших крутышек..
Он возник совершенно по другому поводу, в качестве шоковой общественной реакции на случай безобразного полицейского беспредела в Орландо, где в 2012 году был абсолютно ни за что, среди бела дня, застрелен чернокожий подросток.
Застрелил его белый дружинник, соверешенно просто так, от чувства собственной значимости. Потом он оказался за это под судом, но коллегия присяжных (состоявшая полностью из белых) его оправдала (!!)..
Вот в качестве реакции на это и возник движ BLM.
И, да- опускание на колено- это вовсе не "вставать на колени перед неграми", это враньё сочинили киселевы, скабеевы и прочие лживые мерзавцы, а многочисленные россиянские с готовностью повелись на это..
На самом же деле это всего лишь жест солидарности со всеми жертвами расизма.
Он возник совершенно по другому поводу, в качестве шоковой общественной реакции на случай безобразного полицейского беспредела в Орландо, где в 2012 году был абсолютно ни за что, среди бела дня, застрелен чернокожий подросток.
Застрелил его белый дружинник, соверешенно просто так, от чувства собственной значимости. Потом он оказался за это под судом, но коллегия присяжных (состоявшая полностью из белых) его оправдала (!!)..
Вот в качестве реакции на это и возник движ BLM.
И, да- опускание на колено- это вовсе не "вставать на колени перед неграми", это враньё сочинили киселевы, скабеевы и прочие лживые мерзавцы, а многочисленные россиянские с готовностью повелись на это..
На самом же деле это всего лишь жест солидарности со всеми жертвами расизма.
Желаю Левникову не оставлять это просто так и найти пригодный способ укоротить язычок этому подонку.
Желаю Левникову не оставлять это просто так и найти пригодный способ укоротить язычок этому подонку.
Думаю его "горячо" и "радушно" будут встречать болельщики тех команд в РПЛ, матчи которых он будет судить. Ему это ещё много раз припомнят.
А вот к Карасёву только уважение!!! Наш русский, российский мужик, а не подстилка пендосовская!!!
Думаю его "горячо" и "радушно" будут встречать болельщики тех команд в РПЛ, матчи которых он будет судить. Ему это ещё много раз припомнят.
А вот к Карасёву только уважение!!! Наш русский, российский мужик, а не подстилка пендосовская!!!