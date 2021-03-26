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«Может, хотел выслужиться». Федотов — о поддержке Левниковым акции BLM

26 марта 2021, 14:31
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия5 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов высказался о решении своего коллеги Кирилла Левникова поддержать акцию Black Lives Matter, встав на колено перед матчем 1-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино.

Непонятно, почему Левников решил встать на колено, принять участие в этой акции. В общем, это, конечно, нигде не прописано, каждый делает, как хочет. Но надо знать, что это за акция, нужна ли она вообще. Началась она в 2020-м, а сейчас переросла совсем в другое.

Самый большой вопрос к Левнивкову: если Карасёв не встал на колено, зачем ты, судья из России, это делаешь? Может, Левников хотел выслужиться перед европейскими начальниками. Ему уже 39 лет, а он во второй группе — это плохо. Нынешнее лето — его последний шанс зацепиться за первую группу. Но точного понимания, зачем он это сделал, у меня нет.

Если ЛГБТ-сообщество скажет, что нужно бегать по полю голым, Левников тоже побежит, будет выслуживаться? Зная его, могу сказать — он не слабохарактерный человек, поэтому такое его поведение для меня непонятно. Он мог бы поддержать Карасёва, и тогда в России бы все кричали, какие они оба молодцы. Но в нашем судействе нет судейского братства.

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Все комментарии
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
27 марта в 22:02
Категоричные обобщения штука рискованная, согласен.

По поводу же "таких отношений"- да они везде, конечно, есть, весь вопрос в количестве..
Ну да спорить не буду, тем более, что мы согласны в главном, что Федотов- редиска..))
А это уже неплохо..)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
27 марта в 19:41
У " вашего " профессора свой взгляд на взаимоотношения между русскими людьми, и он имеет право на существование, как и любой другой. Очевидно, профессор сталкивался с этим у нас в стране, и ЭТО засело ему в голову на всю жизнь. Но обобщения делать, на мой взгляд, неправомерно, потому что и ТАМ, в чём я не сомневаюсь, такие отношения имеют место быть. Всё дело в том, что г-н Федотов в данном случае публичный человек, у которого имеются существенные преимущества перед нами, и пользоваться этой публичностью в целях очернения другого человека, даже если тот не прав, - низко и подло.
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
27 марта в 16:23
Ну, у кого- как, вероятно..
Кто-то может и устал, и тот аргумент, что "не вечно же теперь солидаризоваться", конечно
имеет право на существование.
Меня лишь задело само поведение Федотова..

Знаете, я ведь (раз уж речь сам завел уже об этом) облазил когда-то весь Новый Свет, оба материка, от Аляски до Патагонии, потратив на это несколько лет. И один мой знакомец- аргентинский профессор, универовский препод, сказал мне однажды фразу, которую я запомнил навсегда и невесело гоняю её в голове не первый год.
Сказал он следующее-
"Бывал в России, уважаю вашу культуру, особенно русскую музыку. Но самих русских не люблю. Невозможно любить людей, которые ненавидят друг друга".

Это я к тому, что прочитав вот этот публичный донос Федотова, сразу же вспомнил этого профессора.
Может он прав?
Что такого плохого сделал Левников Федотову?
Наверняка ведь и знакомы-то шапочно, но человек просто взял и публично облил своего же коллегу ушатом коричневой субстанции всего лишь из-за того, что тот поступил как-то по-своему.

И обратите внимание, какая животная ненависть обычно плещется здесь в комментах под нефутбольными новостями..
Логику аргентинца можно понять- если уж люди друг друга-то всегда готовы размазать из-за любого разногласия, а то и вовсе бошки друг другу посворачивать, то что от них ожидать кому-то ещё..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
26 марта в 23:10
Мне кажется, что этот жест солидарности с жертвами расизма несколько затянулся. Вполне достаточно прошло времени, когда был убит последний чернокожий, чтобы со вздохом облегчения футболисты и арбитры перестали это делать. Думаю, что они сами устали от этого апофеоза и ожидают скорейшего сигнала на отбой.
Шишанутый
Шишанутый
26 марта в 22:00
Левников не по боялся проявить свою позицию хотя знал о том что на родине его за это закидают помоями. Смелый поступок. Теперь карера в Росие для него кончена. Русские за гнобят его по полной програме.
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 марта в 21:29
Хочу напомнить, что мир, который вы называете "цивилизованным" уже не раз приходил на наши с вами земли с целью: как минимум поработить нас и как максимум уничтожить...
djaich
djaich ответ cska1948 (раскрыть)
26 марта в 19:36
Не забивай себе голову. Все те, кто готовы допустить, что можно встать ради чего то на колени, окромя Бога или победных символов Родины, сами будут по жизни стоять на коленях, судьба у них такая.
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 марта в 19:15
А кто, как НЕ вы заговорил о "цивилизованном мире"?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
26 марта в 19:12
А при чем тут вообще извращенцы? Речь идёт об осуждении рассизма
112910415
112910415
26 марта в 18:54
позиция Карасева мне понятнее и ближе, скажем так
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 марта в 18:25, ред.
Вы правы, сексуальных извращенцев везде хватает! Только в странах, которые вы называете "цивилизованным миром" эти извращения УЗАКОНИЛИ!
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 марта в 18:23
Это страны, которые породили рабство и торговали людьми как картошкой на рынке вдруг возлюбили негров? Вы это серьёзно?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
26 марта в 18:20
Это страны, где осуждают убийства людей за цвет кожи. А сексуальных извращенцев хватает везде и если они долбят друг друга - это тоже их право)))
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 марта в 18:12
"...Может хватит уже противопоставлять себя всему цивилизованному миру?..."
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Это вы "цивилизованным миром" называете страны, в которых вместо отца и матери в семьях родитель №1 и родитель №2? Это страны, где узаконены однополые браки вы называете "цивилизованным миром"? Это страны, в которых сексуальные извращения стали НОРМОЙ, вы называете "цивилизованным миром"?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 марта в 17:45, ред.
Для пользователя Q-J-G, добавившего меня в игнор: Если Карасев имеет право на "свое мнение", то почему в этом праве отказывают Левникову?))
Little Caprice
Little Caprice
26 марта в 17:33
Российский судья не встал на колено - "это его дело", "имеет право" и тд и тп
Российский судья встал на колено - "как он посмел", "ты же россиянин", "поддержи коллегу" и тд и тп

Может, всё же, пункты, применимые к первому, должны применяться и ко второму? Слишком много внимания этой теме. Захотел - встал, не захотел - не встал. Делов-то.
баск
баск
26 марта в 17:27
Я, собсна, чего завелся-то..
Дело в том, что мне довелось жить некоторое время в штатах как раз в тот период и видеть,
как все это разворачивалось.
Придумал это опускание на колено перед матчем чернокожий квотербек "СанФранциско-49" Колин Каперник. В качестве жеста солидарности с этим вот погибшим ни за грош черным парнишкой и его близкими.

Жест оказался необыкновенно вирусным, в кратчайшее время разнёсся по стране и был поддержан огромным количеством спортсменов разных рас и видов спорта, а потом и вышел за пределы страны.

Вскоре и возник движ BLM, быстро набравший популярность во всем мире.
Ну и, как это обычно бывает- все, кто считает себя угнетенными, пользуясь случаем побежали к нему примыкать, в том числе и меньшинства.

А в России, к сожалению, набралось огромное количество "интеллектуалов", которые звон-то ещё слышат, а вот где он и о чём он- это им уже трудно, главное попонтиться и скорчить из себя больших крутышек..
Q-J-G
Q-J-G ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 марта в 17:27
Стадный инстинкт, когда "все на колени" по команде, как Левников и ему подобные, а вот Карасёв не захотел быть в этом стаде, он личность. Личность, которая имеет своё мнение, здраво рассуждает, и не желает быть в стаде...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 марта в 16:47, ред.
А почему он должен жить и принимать решения с оглядкой на какого-то Карасева? Чтобы перед ним "выслужиться"? И почему он должен "поддерживать" Карасева? Он нуждается в поддержке? И почему все в России должны кричать, что они молодцы из-за того, что не поддержали движение против рассизма? Россия за рассизм?)) Может хватит уже противопоставлять себя всему цивилизованному миру? Может нужно быть проще и тогда люди к вам потянутся? И насчет "судейского братства", по логике всяких Федотовых, если бы Карасев вступил в ЛГБТ-сообщество, то из чувства товарищества туда надо было бы вступить и Левникову? Такое поведение называется не "судейское братство", а стадный инстинкт и он присущ животным.
баск
баск ответ Qatar Airways (раскрыть)
26 марта в 16:46, ред.
Что самое забавное- движ BLM к меньшинствам не имеет никакого отношения, и никогда не имел.
Он возник совершенно по другому поводу, в качестве шоковой общественной реакции на случай безобразного полицейского беспредела в Орландо, где в 2012 году был абсолютно ни за что, среди бела дня, застрелен чернокожий подросток.
Застрелил его белый дружинник, соверешенно просто так, от чувства собственной значимости. Потом он оказался за это под судом, но коллегия присяжных (состоявшая полностью из белых) его оправдала (!!)..
Вот в качестве реакции на это и возник движ BLM.

И, да- опускание на колено- это вовсе не "вставать на колени перед неграми", это враньё сочинили киселевы, скабеевы и прочие лживые мерзавцы, а многочисленные россиянские с готовностью повелись на это..
На самом же деле это всего лишь жест солидарности со всеми жертвами расизма.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Q-J-G (раскрыть)
26 марта в 16:43
Уже в предатели Родины Левникова записали? Быстро же...)))
баск
баск
26 марта в 16:05
Федотов-то, оказывается, не только глуп (сие не новость), но и подл..

Желаю Левникову не оставлять это просто так и найти пригодный способ укоротить язычок этому подонку.
aventure61
aventure61
26 марта в 16:04
всё нет такого арбитра в россии.,мразь лгбтэшная.
LOpp
LOpp
26 марта в 16:00
рабовладелец, блин
minai
minai
26 марта в 15:59
40 лет, а ума не нажил, а ведь на международном уровне представляет страну. Страну, которая не имела ни малейшего отношения к торговле чёрными людьми и ко всему, что с этим связано. Пусть складывает с себя полномочия спортивного судьи и потом хоть замуж выходит за накаго нить негра.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 марта в 15:49
Г-н Федотов в своём репертуаре. Не ему судить о поступках других арбитров, потому что вставать или не вставать на одно колено - личное дело каждого, а тем более осуждать их и опускаться до оскорблений Левникова. Высказывая предположение о мотивах поступка нашего арбитра, Федотов опустился до низости, обвинив того в меркантильных интересах. Подленько с вашей стороны, бывший арбитр Федотов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ jobss (комментарий удален) (раскрыть)
26 марта в 15:46
Ок. Не баньте сразу! Такой вариант проходит. Душа просит!
Байкал-38.
Байкал-38.
26 марта в 15:35
Левников это позор нации, страны, нашего футбола и вообще всего!!!
Думаю его "горячо" и "радушно" будут встречать болельщики тех команд в РПЛ, матчи которых он будет судить. Ему это ещё много раз припомнят.
А вот к Карасёву только уважение!!! Наш русский, российский мужик, а не подстилка пендосовская!!!
mihaluch
mihaluch
26 марта в 15:32
Да пусть хоть землю грызёт лишь бы судил честно.
Zimka
Zimka
26 марта в 15:26
Может в его роду работорговцы были откуда мы знаем?)
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