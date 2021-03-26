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Заболотный: «Мевля настраивается на матч против нас. Будет интересно»

26 марта 2021, 13:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Нападающий сборной России Антон Заболотный порассуждал о предстоящем матче 2-го тура квалификации ЧМ-2022 со Словенией.

Хорошо подготовились, хорошая атмосфера в команде. Всё в порядке. Готовимся к следующему матчу. На домашнем стадионе всегда приятно играть, свои болельщики. Рад, что сыграю дома, в Сочи. Готовимся. Будем стремиться к тому, чтобы победить.

С Мевлей не обсуждали предстоящую игру. Знаю, что он настраивается на этот матч. Будет интересно. На любой матч надо настраиваться на 100%. Нет разницы играл ты в прошлом матче или нет. Главное, всегда держать настрой и быть в форме.

Заболотный и словенец Миха Мевля являются одноклубниками — оба выступают за «Сочи».

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 марта в 14:23
Если выйдет адекватная основа , то результат будет положительным для нашей Сборной. Ну а если последует Саламыч своим традициям , тогда жди беды
ДАША Д
ДАША Д
26 марта в 14:12
Опять вся надежда на Дзюбу.
mihaluch
mihaluch
26 марта в 14:05
Не знаю как Мевля а ты точно не выйдешь.
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 13:58
Посмотрим, будет интересно или грустно...
shlomo
shlomo
26 марта в 13:57
Ну вот и покажите на поле кто лучший
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