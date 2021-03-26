Заболотный: «Мевля настраивается на матч против нас. Будет интересно»

Нападающий сборной России порассуждал о предстоящем матче 2-го тура квалификации ЧМ -2022 со Словенией.

Хорошо подготовились, хорошая атмосфера в команде. Всё в порядке. Готовимся к следующему матчу. На домашнем стадионе всегда приятно играть, свои болельщики. Рад, что сыграю дома, в Сочи. Готовимся. Будем стремиться к тому, чтобы победить.

С Мевлей не обсуждали предстоящую игру. Знаю, что он настраивается на этот матч. Будет интересно. На любой матч надо настраиваться на 100%. Нет разницы играл ты в прошлом матче или нет. Главное, всегда держать настрой и быть в форме.