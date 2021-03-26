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Черчесов: «Нас ждёт непростой матч со Словенией, изначально это понимали»

26 марта 2021, 13:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о предстоящем сопернике его подопечных, национальной команде Словении.

Поздравляю Словению с первой победой. Мы соперника знаем, изучали их, ещё когда готовились к Молдавии. Играют дисциплинированно, агрессивно. Есть игроки мирового уровня. Нас ждёт непростой матч, мы изначально это понимали.

Ситуация и результат подсказывали Словении отдавать инициативу Хорватии по ходу матча. Есть игра, завтрашний матч. Возможно, мой коллега подскажет своим футболистам чуть другие идеи, у нас свои задачи. На цифры смотрим, но исходим и из других вещей.

Матч Россия — Словения обслужит итальянская бригада арбитров.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
27 марта в 11:42
Усатый доведёт сборную до ручки
Apokalipsys
Apokalipsys
27 марта в 10:27
Хитрый усач специально пешком выиграл Мальту чтобы словенцев усыпить)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
26 марта в 22:18
К сожалению это так !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ stanichnik (раскрыть)
26 марта в 22:16
К сожалению это так !
Caniggia
Caniggia
26 марта в 21:00
Мы и Мальту изучали,
Аж со страху навоняли.
Изучали мы Молдову,
Только толку никакогу.
Шведов дважды изучали-
Нам по морде настучали.
Бельгия дала по попе,
Дык она же первый в топе!
Круто сербов изучили-
Всю Европу насмешили!
Не устал усатый гений
От глобальных изучений!
Ну и завтра, как пить дать!
Посрамимся мы опять.
Отгребём к едрени фени
От изученных Словений!
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
26 марта в 20:23, ред.
Физрука с его деревякой обдерут Словенцы как липку!
Caniggia
Caniggia
26 марта в 20:22
Наш удел со Словенией - это вымученная ничека.
Рязань 062
Рязань 062
26 марта в 20:18
скорее всего завтра будет очередной Марибор...
armeec_
armeec_
26 марта в 19:51
Мы соперника знаем, изучали их, ещё когда готовились к Молдавии""

Так же изучили, как подготовились и сыграли с Молдаванами ?))) Тады ясно )
DEIVID_33
DEIVID_33
26 марта в 19:28
0-0 будет. Облака не пробьём. Повезёт если от Иличича не пропустим.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
26 марта в 19:24
Точно,как Кличко разговаривает.Набор фраз,никак несвязанных м/у собой.Боязно за предстоящую игру.Хотя,чем больше поражений,тем скорее отставка высокомерного,упертого усатого чабана.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
26 марта в 19:11
Спасибо за инфу.Посмотрим дружище,что за сб Словении самом деле.)
Bolshoy
Bolshoy ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
26 марта в 19:03
Если отбросить историю, то и Кипр мы опасаемся, исходя от игры с Мальтой...
13 RUS
13 RUS
26 марта в 18:59
Посмотрим завтра на игру, даже я посмотрю
Bolshoy
Bolshoy
26 марта в 18:59
Как бы после Кипра еще больше не расстроиться...))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 марта в 18:31
Все понимает, а игра, как обычно на Дзюбу, а там, как получится. Если у сборной Словении, как и у Словакии, остались гренадеры, то О нано-капитана закроют. Лишат его единственного козыря. Так, как вся игра заточена на Дзю, а по другому сборная играть не обучена, команду ждут большие проблемы. Единственный плюс, это болельщики, которые погонят сборную вперёд и будут 12 игроком команды.
Рязань 062
Рязань 062
26 марта в 18:10
конец операции черчесов. смотрите завтра.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
26 марта в 17:57
Уже солому стелит что возможно проиграем, тип не удивляйтесь если что)
Санчо Панса
Санчо Панса
26 марта в 17:39
Изучили Словению, когда готовились к молдаванам? Оперативно, ничего не скажешь! Ладно, удачи национальной сборной России. Она очень и очень пригодится в матче со словенцами!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
26 марта в 17:22
Какой сногсшибательный коэффициент на победу Словении,к чему бы это???
санек002
санек002
26 марта в 16:11
что то боязно за игру!как бы не проиграли!
волгодон 2
волгодон 2
26 марта в 15:56
Тактическая схема в строгом секрете. Заготовим немножко восторга.
LAISMEN
LAISMEN
26 марта в 15:54
Это как-то очень по-русски — поставить себя в затруднительное положение, а потом из него выбираться.
zooveterinar
zooveterinar
26 марта в 15:48
Станислав саламыч молодец, решил на всякий случай, постелить соломинку, словены всетаки не мальта!!! Стем учетом, что последние обыграли хорватов.
mortid
mortid
26 марта в 15:45
Вас ждёт урок, как нужно играть в современный футбол.
berda2003
berda2003
26 марта в 15:39
"Ситуация и результат подсказывали Словении отдавать инициативу Хорватии по ходу матча. Есть игра, завтрашний матч. Возможно, мой коллега подскажет своим футболистам чуть другие идеи, у нас свои задачи. На цифры смотрим, но исходим и из других вещей."
Набор бредятины. Блин, он, когда-нибудь научится выражать свои скудные мысли, ведь он и с игроками так разговаривает?
VAN ARM
VAN ARM
26 марта в 15:38
ждёт вас полная дзюба))))))))))))))))))))
LOpp
LOpp
26 марта в 15:30
Стасик не расстраивайся, у нас в группе еще Кипр есть.
Бубнин
Бубнин
26 марта в 15:26
"Есть задачи. Есть определенная ситуация, идеи. Понимаем, что и не только это."
Locomotive Breath
Locomotive Breath
26 марта в 15:19
Желать победы сборной, значит ратовать за оставление на посту этого чуда. Не, 5 лет это уже много...
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