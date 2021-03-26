Черчесов: «Нас ждёт непростой матч со Словенией, изначально это понимали»

Главный тренер сборной России поделился мыслями о предстоящем сопернике его подопечных, национальной команде Словении.

Поздравляю Словению с первой победой. Мы соперника знаем, изучали их, ещё когда готовились к Молдавии. Играют дисциплинированно, агрессивно. Есть игроки мирового уровня. Нас ждёт непростой матч, мы изначально это понимали.

Ситуация и результат подсказывали Словении отдавать инициативу Хорватии по ходу матча. Есть игра, завтрашний матч. Возможно, мой коллега подскажет своим футболистам чуть другие идеи, у нас свои задачи. На цифры смотрим, но исходим и из других вещей.