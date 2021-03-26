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Слуцкий: «Головину надо переходить в топ 6-7 АПЛ. В лондонский „Арсенал“»

26 марта 2021, 15:54

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в ютуб-программе «Коммент.шоу» высказался о слухах об интересе «Севильи» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Головину надо переходить только в топ-клуб. Он не в курсе, что у него есть предложение от «Севильи». Сейчас «Монако» идет на четвертом месте в лиге, высокая вероятность, что они сыграют в еврокубках.

Головину надо переходить в команду, которая точно уровнем выше. Вы уверены, что «Севилья» гарантированно выше сегодняшнего «Монако»? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл. В «Монако» Александр третий сезон, он лидер. Ему нужно идти туда, где есть сверхзадачи, например, в топ 6-7 Англии. Не знаю, в «Арсенал» лондонский.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
27 марта в 11:41
Во умник этот слуц! За ним что, очередь выстроилась? Парень сам умный и решит что лучше - стать легендой Монако или покорять другие клубы и лиги!!!
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
27 марта в 03:32
Сейчас лучше остаться в Монако Арсенал сейчас не топ клуб
протон1
протон1
26 марта в 22:11
головин в монако в топ клубе. еси от него избавляются. и цена упала то в топ он уже не попадает.
Dima salev
Dima salev
26 марта в 21:27
На словах наши футболисты супер звезды.
Какой АПЛ? Он ещё не укрепился в монако и постоянно выходит на замену.
На сегодняшний день, у нас нет игрока который мог играть даже в чемпионшипе Англии
lotsman
lotsman
26 марта в 21:24
Новая команда, новый тренер. зачем ему это именно сейчас? Самый оптимальный вариант, для него, оставаться в Монако и продвигаться, вместе командой, вперёд.
youtomee
youtomee ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 марта в 21:07, ред.
ну они ЛЕ хотят взять, чтобы попасть в ЛЧ, по-другому не получится же,
так тоже вряд ли получится, но задача есть)
Сантус
Сантус
26 марта в 20:38
Сейчас в Европе три новых звезды.Мбаппе,Холланд и Головин.Драка за первых двух идёт,а вот по поводу Головина гранды в нерешительности.Бюджета какого клуба хватит на выкуп такого бриллианта?То то же...Вот подсобирают денег пусть обращаются..Арсенал....пффф...не серьёзно..)
Naherger
Naherger
26 марта в 20:35
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    26 марта в 19:28
    В АПЛ вряд-ли.С его травматизмом там делать нечего.Италия,Франция самое то.
    Futurista
    Futurista
    26 марта в 18:17
    В ТОП 67...
    Martini-1987
    Martini-1987
    26 марта в 17:44
    Давно ли арсенал стал топ шесть?)
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Байкал-38 (раскрыть)
    26 марта в 17:44
    Между прочем отличные варианты, обе играющие команды
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    26 марта в 17:40
    Да, это верно! Давненько там уже наши не зажигали. Со времен Андрея Аршавина) Был бы рад увидеть Сашу в лондонском Арсенале!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    26 марта в 17:27, ред.
    "Ему нужно идти туда, где есть сверхзадачи, например, в топ 6-7 Англии. Не знаю, в «Арсенал» лондонский."

    Какие у лондонского Арсенала "сверхзадачи"? Попасть в ЛЕ?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    26 марта в 17:18, ред.
    Ему надо быть там, где он хочет быть и где он будет востребован. По его игре в сборной я не заметил большого прогресса. Он делает то, что всегда умел и делает это в целом неплохо. Единственное - возможно адаптировался к большим нагрузкам и необходимости пахать на поле 90 минут. Переходить в команду - середняк из Англии или Испании для него нет смысла. Чем "Монако" хуже? Борются за титулы, вздернули ПСЖ, скорее всего будут играть в ЛЧ. А до клубов первой пятерки он не дорос и не потянет там, при всем уважении. Он - трудяга, но не футбольный гений. Чтобы там закрепиться россиянину нужно быть на голову выше игроков, играющих за сборные из топ-5 мирового рейтинга.
    Мessi 10
    Мessi 10
    26 марта в 17:11, ред.
    Арсенал, к сожалению, уже не тот, что раньше. Севилья же перманентный финалист ЛЕ и в принципе имеет возможность неплохо проявить себя в ЛЧ. Так что из двух зол, Севилья выглядит привлекательнее.
    Но стоит ли сейчас уходить из Монако?
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    26 марта в 17:09
    Ну раз еврокубки не нужны, то тогда надо в Фулхэм или Брайтон переходить, ещё больше матчей с командами выше классом будет.
    А за выживание вообще битвы бывают хлеще чем за ЛЧ.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 марта в 17:04
    В Арсенале он точно не нужен
    Djebrael
    Djebrael
    26 марта в 16:53
    Ну тут главное не сделать Сане ошибку....пока идет игра и играется, то стоит ли все менять..... а то можно в другой команде и присесть на лавочку...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 марта в 16:45
    Саша взрослый уже парень и сам решит как ему поступить в дальнейшем. Советчиков будет много, но окончательное решение принимать в любом случае Александру. Если Монако пробьется в ЛЧ , то вполне допускаю, что Саша может остаться в команде еще как минимум на сезон. Многое будет зависеть от желания самого Саши и от конкретных предложений. Слухов еще будет много . Подождем до лета.
    Всем здоровья.
    Bom Bom
    Bom Bom
    26 марта в 16:32
    Кстати, на замену Эдегору будет неплохой вариант
    stanichnik
    stanichnik
    26 марта в 16:29
    Головин в топ 6-7 Англии, как в анекдоте "неуловимый Джо в американских прериях".
    Mangur
    Mangur
    26 марта в 16:27
    Полировщик лавок -2 ? Не стоит .Лучше в клуб где будет играть.
    swed27
    swed27
    26 марта в 16:21
    в Туле тоже есть Арсенал Можно и туда
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 марта в 16:15
    Возможно и помечтать о АПЛ, топ-команде, пока не позвали...
    А позовут ли, сколько придётся мечтать, посмотрим...
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Байкал-38 (раскрыть)
    26 марта в 16:13
    Там каждый матч почти как еврокубки, состав и бюджеты даже у низа таблицы выше, чем у половины клубов группового раунда лч
    6-7 топов , каждый 4 матя с грандом, в обычное время полные стадионы и климат такой , что бегать возможно больше так как умеренная температура и высокая влажность, чем например у нас часть года грязь, часть жаркое лето, часть мороз и проблесками футбольная погода
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    26 марта в 16:12, ред.
    Скромнее надо быть, скромнее. "Монако" тоже приличный клуб, а Головин не настолько силён, чтобы замахиваться на "нашего Вильяма". Владельцы клубов, селекционеры и тренеры лучше нас с вами знают, где и в каком клубе играть нашему футболисту.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    26 марта в 16:09
    Пусть играет там где дают играть, смысл от этих грандов
    Там условно купят нового распиаренного озила и головина посадят на лавку
    А так Арсенал хороший вариант
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    26 марта в 16:07
    С точки зрения сборной: Практически все удачные действия нашего нападения в игре со сборной Мальты начинались с удачных действий Головина, поэтому игра с более статусными соперниками в АПЛ пойдет на пользу нашей первой команде, но при условии что он будет находится на поле и получать игровое время. Если данное условие не будет соблюдено, Александру лучше продолжать получать игровую практику и опыт в "Монако", благо там тоже соперники покруче чем в РПЛ.
    Байкал-38
    Байкал-38
    26 марта в 16:06
    А захочет ли Головин не играть в еврокубках?
    Арсенал в последние годы прописался в ЛЕ, а по итогам этого сезона вообще остаётся без еврокубков. Головину это надо? Сомнительные перспективы, нужен серьёзный клуб, а не лондонский Арсенал.
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