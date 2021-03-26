Слуцкий: «Головину надо переходить в топ 6-7 АПЛ. В лондонский „Арсенал“»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в ютуб-программе «Коммент.шоу» высказался о слухах об интересе «Севильи» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
Головину надо переходить только в топ-клуб. Он не в курсе, что у него есть предложение от «Севильи». Сейчас «Монако» идет на четвертом месте в лиге, высокая вероятность, что они сыграют в еврокубках.
Головину надо переходить в команду, которая точно уровнем выше. Вы уверены, что «Севилья» гарантированно выше сегодняшнего «Монако»? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл. В «Монако» Александр третий сезон, он лидер. Ему нужно идти туда, где есть сверхзадачи, например, в топ 6-7 Англии. Не знаю, в «Арсенал» лондонский.
может Головин и пошел бы туда, да только не зовут.
Головину лучше не дергаться и оставаться в Монако. Клуб щас на ходу, скорей всего пробьется в ЛЧ. Проявить себя в Лиге 1 и в ЛЧ, а потом уже можно будет думать о повышении.
может Головин и пошел бы туда, да только не зовут.
Головину лучше не дергаться и оставаться в Монако. Клуб щас на ходу, скорей всего пробьется в ЛЧ. Проявить себя в Лиге 1 и в ЛЧ, а потом уже можно будет думать о повышении.
Всё в руках Саши. Борись и побеждай. Главное, не иди по пути Кокорина.
Всё в руках Саши. Борись и побеждай. Главное, не иди по пути Кокорина.