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Корниленко: «Рассчитываю сыграть за „Крылья Советов“ 8 мая»

26 марта 2021, 16:16

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, когда рассчитывает сыграть за самарский клуб.

Несмотря на отсутствие большой группы игроков, «Крылья» достойно сыграли с «Нефтехимиком», который во второй части сезона еще не проигрывал. К «Алании» готовимся серьезно — у Спартака Гогниева играющий коллектив, команда много забивает. У них свои задачи, у нас свои — но матч стопроцентно будет очень интересным.

С «Аланией» точно не сыграю. Много работы и текущих вопросов — сейчас занимаюсь продлением контрактов с молодыми игроками основного состава. Стараюсь принимать участие во всех тренировках, понемногу набираю форму. Как и планировали, сыграю в одном из майских матчей — рассчитываю на 8 мая.

Что касается того, что приходится справляться без сборников, то мы рады, что наши ребята представляют свои национальные сборные. Это говорит о высоком уровне футболистов, плюс этот опыт поможет им в дальнейшем.

Отсутствие Ломаева? У «Крыльев» есть три равноценных вратаря, каждый из которых может выйти и сыграть в любой момент. После отъезда Ломаева тренерский штаб сделал выбор в пользу Богдана Овсянникова. Команда сыграла две игры «на ноль». Все нормально, идем дальше.

Ранее «Крылья Советов» оригинально представили Корниленко в качестве игрока.

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ЮЗИК
ЮЗИК
26 марта в 18:09
Серёга легенда, рад буду его ещё увидеть на поле
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
26 марта в 17:19
По дисциплине всегда выкладывался. Думаю мог бы и попылить ещё
asraeil
asraeil
26 марта в 16:47
Дай Бог, что все сложится и мы Серегу увидим....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 марта в 16:45
Корниленко уже давненько в заявке, только на поле не появляется. Внесение в заявку связано с организацией прощального матча (только в качестве игрока, футбольная карьера будет продолжена). В ответственных матчах Сергея естественно не выпустят, но как только вопрос с переходом в высшую лигу будет закрыт, ветеран непременно появится на поле и возможно отметится результативным действием, как-бы надо напоследок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 16:32
Вот и посмотрим чего ты стоишь!
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