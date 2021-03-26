Корниленко: «Рассчитываю сыграть за „Крылья Советов“ 8 мая»

Спортивный директор «Крыльев Советов» рассказал, когда рассчитывает сыграть за самарский клуб.

Несмотря на отсутствие большой группы игроков, «Крылья» достойно сыграли с «Нефтехимиком», который во второй части сезона еще не проигрывал. К «Алании» готовимся серьезно — у Спартака Гогниева играющий коллектив, команда много забивает. У них свои задачи, у нас свои — но матч стопроцентно будет очень интересным.

С «Аланией» точно не сыграю. Много работы и текущих вопросов — сейчас занимаюсь продлением контрактов с молодыми игроками основного состава. Стараюсь принимать участие во всех тренировках, понемногу набираю форму. Как и планировали, сыграю в одном из майских матчей — рассчитываю на 8 мая.

Что касается того, что приходится справляться без сборников, то мы рады, что наши ребята представляют свои национальные сборные. Это говорит о высоком уровне футболистов, плюс этот опыт поможет им в дальнейшем.

Отсутствие Ломаева? У «Крыльев» есть три равноценных вратаря, каждый из которых может выйти и сыграть в любой момент. После отъезда Ломаева тренерский штаб сделал выбор в пользу Богдана Овсянникова. Команда сыграла две игры «на ноль». Все нормально, идем дальше.