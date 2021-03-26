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«Бавария» в прошлом интересовалась Ибрагимовичем

26 марта 2021, 20:03

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что в прошлом клуб интересовался шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Когда-то это было, но мы не смогли дойти даже до переговоров, поскольку требования Златана были богоподобными.

Накануне Ибрагимович признался, что готов и дальше выступать за «Милан».

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Все комментарии
minai
minai
26 марта в 20:58
Это никакой не секрет. Насколько я помню, в своё время это обсуждалось из каждого утюга. И только Ули Хеннес узнал об этом вчера.
Lewa2708
Lewa2708
26 марта в 20:47
Запросы запросами, но лигу чемпионов с Баварией он бы точно взял
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 марта в 20:28
Теперь поздняк метаЦЦа...
Ironigor
Ironigor
26 марта в 20:22
Вот это я понимаю, вот это новость!!!! Теперь все узнают об этой шокирующей новости последних лет !!!
Как же вы не смогли договориться с богоподобным !!!
Только кому больше не повезло никто так и не узнает!!!
Только историки с годами узнают правду о Густаве XVII !!! Великие люди и клубы , великая история футбола !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
ДАША Д
ДАША Д
26 марта в 20:21
Этот агент много запрашивал.
shlomo
shlomo
26 марта в 20:10
Ну уже сплетни стали обрастать вокруг Ибры....
STVA 1
STVA 1
26 марта в 20:06
Начались воспоминания
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