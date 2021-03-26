«Бавария» в прошлом интересовалась Ибрагимовичем

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что в прошлом клуб интересовался шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Когда-то это было, но мы не смогли дойти даже до переговоров, поскольку требования Златана были богоподобными.
Накануне Ибрагимович признался, что готов и дальше выступать за «Милан».
Как же вы не смогли договориться с богоподобным !!!
Только кому больше не повезло никто так и не узнает!!!
Только историки с годами узнают правду о Густаве XVII !!! Великие люди и клубы , великая история футбола !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Как же вы не смогли договориться с богоподобным !!!
Только кому больше не повезло никто так и не узнает!!!
Только историки с годами узнают правду о Густаве XVII !!! Великие люди и клубы , великая история футбола !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!