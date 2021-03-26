Дзюба: «Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка»

Форвард сборной России Артём Дзюба рассуждает о предстоящем матче против команды Словении в рамках отбора к ЧМ-22.
Словения удивила победой над хорватами. Понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что словенцы выиграют. Ну и то, что Кипр вничью сыграет со Словакией – по обзору Кипр даже был ближе к победе.
Мы понимали, что группа будет непростая, ровная, что, наверное, все будет решаться в матчах со Словенией, Хорватией, Словакией. И нужно не терять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине.
Со Словенией будет совершенно другая игра, совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости. Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка. Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Ионовым все в порядке, Оздоев подойдет к матчу.
Чувак. Группа либо "непростая", либо "ровная".
Вот эти его "трофеи не пахнут". "Главное - что выиграли", "3 очка взяли, теперь можно забыть" - это, типа, установки капитана команды? Жесть какая-то. Чисто зенитовский подход: протащить нужные решения, нужных судей, нужные фарм-клубы - и забыть.
Не нравится мне такая сборная, где капитаном вот он. Где классных Миранчука и Головина тренер не умеет использовать. Нужно что-то менять.
Чувак. Группа либо "непростая", либо "ровная".
Вот эти его "трофеи не пахнут". "Главное - что выиграли", "3 очка взяли, теперь можно забыть" - это, типа, установки капитана команды? Жесть какая-то. Чисто зенитовский подход: протащить нужные решения, нужных судей, нужные фарм-клубы - и забыть.
Не нравится мне такая сборная, где капитаном вот он. Где классных Миранчука и Головина тренер не умеет использовать. Нужно что-то менять.
Короче, всё понятно.
Короче, всё понятно.
Все, как обычно. К чему привыкаешь годами нельзя изменить за два дня. Попытки будут смешны и неуклюжи. Ну например протащить мяч из глубины на скорости, или сыграть, как Макаров, с исландцами. Утопия!
Все, как обычно. К чему привыкаешь годами нельзя изменить за два дня. Попытки будут смешны и неуклюжи. Ну например протащить мяч из глубины на скорости, или сыграть, как Макаров, с исландцами. Утопия!
А владение по процентам было, прости господи, 49-51, опять же, против полупрофессионалов!
То есть после шести посредственных игр вы сыграли еще одну очень посредственную, а нам нужно все забыть и ждать, что именно со Словенией какого-то органа наша сборная вдруг преобразится!
А владение по процентам было, прости господи, 49-51, опять же, против полупрофессионалов!
То есть после шести посредственных игр вы сыграли еще одну очень посредственную, а нам нужно все забыть и ждать, что именно со Словенией какого-то органа наша сборная вдруг преобразится!