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Дзюба: «Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка»

26 марта 2021, 17:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Форвард сборной России Артём Дзюба рассуждает о предстоящем матче против команды Словении в рамках отбора к ЧМ-22.

Словения удивила победой над хорватами. Понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что словенцы выиграют. Ну и то, что Кипр вничью сыграет со Словакией – по обзору Кипр даже был ближе к победе.

Мы понимали, что группа будет непростая, ровная, что, наверное, все будет решаться в матчах со Словенией, Хорватией, Словакией. И нужно не терять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине.

Со Словенией будет совершенно другая игра, совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости. Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка. Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Ионовым все в порядке, Оздоев подойдет к матчу.

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Все комментарии
54jjstw345hn
54jjstw345hn
27 марта в 09:12
Мы все помним Марибор.Не хотелось бы помнить ещё и сегодняшнюю игру.) Жаль задумки усатого не прошли,а то бы еще и Мальту помнили.))
d_fincher
d_fincher
27 марта в 00:02, ред.
"Мы понимали, что группа будет непростая, ровная,"

Чувак. Группа либо "непростая", либо "ровная".

Вот эти его "трофеи не пахнут". "Главное - что выиграли", "3 очка взяли, теперь можно забыть" - это, типа, установки капитана команды? Жесть какая-то. Чисто зенитовский подход: протащить нужные решения, нужных судей, нужные фарм-клубы - и забыть.

Не нравится мне такая сборная, где капитаном вот он. Где классных Миранчука и Головина тренер не умеет использовать. Нужно что-то менять.
Некакойшенко
Некакойшенко
26 марта в 22:59
По сути прав, но хотелось бы добавить, что такого капитана как он, тоже следует забыть как можно быстрее или лучше всего забыть его в Европе или тупо потерять. Сборная от этого только выиграет.
LAISMEN
LAISMEN
26 марта в 22:31
Очки Мальта сама отдала....
Dima salev
Dima salev ответ STVA 1 (раскрыть)
26 марта в 21:36
Выпустить Тамбов и пообещать двух месячную зарплату. Минимум 4гола забыли бы
ЮЗИК
ЮЗИК
26 марта в 21:32
Забыть предыдущие пару лет не получается
STVA 1
STVA 1 ответ Dima salev (раскрыть)
26 марта в 21:30
Выпустить Тамбов и пообещать зарплату выплатить))
Dima salev
Dima salev
26 марта в 21:21
На Мальту можно было пустить весь состав Ротора и таким счётом победили бы.
mortid
mortid
26 марта в 21:17
Как это забыть? Нужно тщательно разобраться, как так получилось? еле отскочили от команды любителей.
29081985
29081985
26 марта в 20:52
Рукопашник знает что говорит)
minai
minai
26 марта в 20:51
Забудьте, говорит, дальше про очки. Главное - обыграли Мальту. Три игры - три очка. Бла-бла.
Короче, всё понятно.
CSKA2012
CSKA2012
26 марта в 20:42
Ждём видео празднования победы над мальтой от нашей порно-звезды)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 марта в 19:38
Будет, как обычно, создавать видимость пресинга, бегая трусцой. Стоять в штрафной и отдыхать, пока другие "таскают рояль", отрабатывая сзади и спереди.
Все, как обычно. К чему привыкаешь годами нельзя изменить за два дня. Попытки будут смешны и неуклюжи. Ну например протащить мяч из глубины на скорости, или сыграть, как Макаров, с исландцами. Утопия!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
26 марта в 19:33
Естественно,будет другая игра.Весь матч будем отбиваться...
112910415
112910415
26 марта в 19:30
пара ближайших матчей всё покажут
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 марта в 19:06
Не вериться , что игра будет другой особенно зная , что дзюба будет на поле.
Arman A.
Arman A.
26 марта в 19:05
Мальта забудется, а про славу Дзюбы помним)
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 18:46
Хотелось бы забыть про Дзюбу, но не дают нам это сделать.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 марта в 18:45
Ога. До Мальты у вас было шесть игр без побед, и Мальта чуть в один момент не сделала счет 2-2, причем и когда она забивала первый гол, она сделала подряд четыре (!!!!) подбора перед штрафной - это полупрофессиональные игроки максимум, которые банально не могут быть физически готовыми играть наравне с профессионалами, против игроков, которые все получают от миллиона евро в год!

А владение по процентам было, прости господи, 49-51, опять же, против полупрофессионалов!

То есть после шести посредственных игр вы сыграли еще одну очень посредственную, а нам нужно все забыть и ждать, что именно со Словенией какого-то органа наша сборная вдруг преобразится!
mihaluch
mihaluch
26 марта в 18:40
Мальту надо помнить чтобы так не играть.
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
26 марта в 18:35
Дзюба ещё долго будет "забывать" Мальту, гол и голевая, такое не забывается)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 марта в 18:28
Завтра уже разговоры о Мальте прекратятся. И уже как-то боязно, если с Мальтой сумели себе привезти играя, как Уткин не скажет, 8-1-1, то что завтра будет? О двух нападающих в основе нечего даже говорить, а вот Артем точно на поле будет.
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 18:22
Да уже все забыли... А Дзюба всё о Мальте и о Мальте)
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 18:17
Всего лишь правильные слова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 марта в 18:10
Скорее всего матчи с Мальтой не будут учитываться в итоговой таблице. Так как есть группы с пятью командами...
Djebrael
Djebrael
26 марта в 18:09
Это и пугает....что игра будет другой.....тут как бы лишка не огрести....
shlomo
shlomo
26 марта в 18:00
Ну ...ну.... Мальту забудем, а игру нет....6(((
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