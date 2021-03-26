Дзюба: «Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка»

Форвард сборной России рассуждает о предстоящем матче против команды Словении в рамках отбора к ЧМ -22.

Словения удивила победой над хорватами. Понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что словенцы выиграют. Ну и то, что Кипр вничью сыграет со Словакией – по обзору Кипр даже был ближе к победе.

Мы понимали, что группа будет непростая, ровная, что, наверное, все будет решаться в матчах со Словенией, Хорватией, Словакией. И нужно не терять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине.

Со Словенией будет совершенно другая игра, совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости. Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка. Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Ионовым все в порядке, Оздоев подойдет к матчу.