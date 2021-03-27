ГлавнаяНовости

Бувач: «Начало весенней части сезона оценю как великолепное»

27 марта 2021, 11:16

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал возобновление сезона после зимней паузы.

Начало весенней части сезона оценю как великолепное. Ни больше ни меньше. Мы можем стать такой командой (великолепной — прим.), если продолжим работать в выбранном направлении.

Поражение от «Спартака»? Обе команды избегали вести игру, и матч в основном сосредоточился на том, кто лучше будет действовать на подборе мяча после вывода его вперёд. И мы, и «Спартак» создали достаточно голевых моментов. К сожалению, мы свои не реализовали.

Все новости
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии0
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии2
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
27 марта в 13:11
Значит есть мотивация попасть в Евро Лигу...
asraeil
asraeil
27 марта в 11:51
Ну нужно прибавить в концовке Чемпа....
Q-J-G
Q-J-G
27 марта в 11:19
Возможно и так сказать о "Динамо"...
Игра и результаты команды-обнадёживают!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100