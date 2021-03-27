Бувач: «Начало весенней части сезона оценю как великолепное»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал возобновление сезона после зимней паузы.
Начало весенней части сезона оценю как великолепное. Ни больше ни меньше. Мы можем стать такой командой (великолепной — прим.), если продолжим работать в выбранном направлении.
Поражение от «Спартака»? Обе команды избегали вести игру, и матч в основном сосредоточился на том, кто лучше будет действовать на подборе мяча после вывода его вперёд. И мы, и «Спартак» создали достаточно голевых моментов. К сожалению, мы свои не реализовали.
Игра и результаты команды-обнадёживают!
Игра и результаты команды-обнадёживают!