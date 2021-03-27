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Павлюченко вспомнил о поражении от Словении в 2009 году

27 марта 2021, 11:13

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко вспомнил матч отборочного цикла к ЧМ-2010 со Словенией (0:1), который состоялся в 2009 году.

Первый матч я особенно не помню: два гола Билялетдинова, заполненные «Лужники», без каких-то особенных моментов. Зато помню, что в Марибор мы летели как победители: были готовы, что игра нам дастся легко. После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятёрке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной.

Но как мы его начали – так и закончили. Хотя готовились и настраивались, Гус тоже работал в привычном темпе. День шёл по привычному сценарию: сначала самолёт, потом предыгровая тренировка.

Напомним, что сегодня сборная России сыграет с командой Словении в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 12:56
Не исключён такой исход и сегодня.
trimetil
trimetil
27 марта в 12:18
С колхозниками же играли...
minai
minai
27 марта в 12:08
А ещё был ресторан с винищем и кальяном в ночь перед матчем.
Caniggia
Caniggia
27 марта в 12:02
В принципе, намёк Павлюченко понятен. Не видать нам с этим тренером сегодня трёх очков. Опять найдётся очередной Печник.
Djebrael
Djebrael
27 марта в 11:55
Только каркать под "ногу" не надо.... лучше бы что то хорошее вспомнил...
Ironigor
Ironigor
27 марта в 11:40
Рома, а может зря ты это , сегодня?!!
Caniggia
Caniggia
27 марта в 11:33
Тогда это недооценка резко бросалась в глаза. Вот что бывает с зазвездившимися! Забронзовели, позорники и проsрали ЧМ в ЮАР!
beefs
beefs
27 марта в 11:24
тогда был недонастрой, а сейчас...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
27 марта в 11:20
Марибор останется навсегда в сердце болельщиков
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