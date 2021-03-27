Павлюченко вспомнил о поражении от Словении в 2009 году

Бывший футболист сборной России вспомнил матч отборочного цикла к ЧМ -2010 со Словенией (0:1), который состоялся в 2009 году.

Первый матч я особенно не помню: два гола Билялетдинова, заполненные «Лужники», без каких-то особенных моментов. Зато помню, что в Марибор мы летели как победители: были готовы, что игра нам дастся легко. После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятёрке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной.

Но как мы его начали – так и закончили. Хотя готовились и настраивались, Гус тоже работал в привычном темпе. День шёл по привычному сценарию: сначала самолёт, потом предыгровая тренировка.